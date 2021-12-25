За всю историю турнира лишь один россиянин сыграл на турнире в столь юном возрасте. Это произошло 15 лет назад.

Ещё младше Мичкова! Как 16-летние вундеркинды выступали на МЧМ и что с ними стало потом

В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года. Одной из главных интриг турнира станет противостояние главных фаворитов драфта НХЛ-2023 – 17-летнего россиянина Матвея Мичкова, 16-летнего канадца Коннора Бедарда и 16-летнего вундеркинда из Словакии Далибора Дворски.

Мичкову не хватило всего трёх недель, чтобы отправиться на турнир в возрасте 16 лет – свой 17-й день рождения Матвей отпраздновал 9 декабря. А вообще участие 16-летних игроков на МЧМ является довольно редким событием. Статус официального молодёжный чемпионат мира получил только в 1977 году, когда мировое первенство принимала Чехословакия. С тех пор было проведено 44 турнира, и за это время только 62 игрока (59 полевых и трое голкиперов) в столь юном возрасте выходили на лёд в матчах МЧМ. При этом большинство таких хоккеистов было заиграно в странах второго, а то и третьего эшелона мирового хоккея, а не в топ-командах.

Сборные постсоветского пространства

Едва ли не наибольший вклад в статистику выступления 16-летних игроков на МЧМ в 1996 году внесла сборная Украины. В заявку команды на тот МЧМ попало сразу семь хоккеистов такого возраста, в число которых вошёл и Руслан Федотенко, впоследствии ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Сверхмолодая украинская сборная на групповом этапе отметилась сенсационной победой над хозяевами турнира — командой США (4:3). Но три поражения в других матчах отправили украинцев бороться за выживание, где в турнире за 7-10-е места они проиграли ещё две встречи и вылетели из элитного дивизиона, заняв последнее место на МЧМ-1996.

Руслан Федотенко Фото: Getty Images

Если говорить о других странах постсоветского пространства, то в 16 лет на МЧМ играли трое представителей сборной Беларуси – голкипер Виталий Аристов и нападающие Андрей Костицын и Константин Захаров, причём Костицын и Захаров и вовсе дебютировали на данном соревновании в возрасте 15 (!) лет. Это произошло в 2001 году, когда МЧМ принимала Россия. На момент старта мирового первенства Андрею было всего 15 лет и 10 месяцев, а за месяц до этого он отметился покером на уровне чемпионата Беларуси. За Казахстан участием в 16-летнем возрасте на МЧМ отметились голкипер Максим Грязнов и нападающий Виктор Александров, а за Латвию в 2006 году сыграл защитник Кришс Грундманис. Из перечисленных игроков только Костицын смог заиграть в НХЛ, проведя в общей сложности почти 450 матчей в этой лиге.

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Сборные Дании, Норвегии и Японии

Значительную лепту в формирование списка из 63 игроков внесли представители северных стран, а именно Дании и Норвегии. За датчан были заиграны защитник Симон Грёнвальдт и нападающий Себастьян Свендсен (оба – 2008 год), нападающие Оливер Бьёркстранд и Мадс Эллер (оба – 2012), а также форвард Йонас Рённбьерг (2016), сейчас являющийся игроком системы «Вегаса». Однако вне всяких сомнений, наиболее известным из этих игроков является Бьёркстранд, в настоящее время играющий одну из ведущих ролей в клубе НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Оливер Бьёркстранд Фото: Matej Divizna/Getty Images

Пять игроков успели дебютировать на МЧМ до своего 16-летия и в составе сборной Норвегии. В 1979 году на турнире сыграли Харальд Бастиансен и Эрьян Лёвдаль, через 10 лет их достижение повторил Эспен Кнутсен, а спустя всего год к нему присоединился Тронд Магнуссен. Любопытно, что в числе 16-летних участников МЧМ есть даже один представитель Японии! В 1993 году нападающий Ген Ишиока вошёл в заявку своей сборной на самый статусный форум среди молодых хоккеистов. Большой карьеры Ишиока построить не сумел и уже через несколько нет приостановил свои выступления. Пропустив шесть лет, в 2001 году японец вернулся в хоккей, подписав контракт на родине. Там он отыграл четыре сезона и уже окончательно распрощался с хоккеем в возрасте 29 лет.

Сборные Германии, Австрии, Швейцарии и Словакии

Первым из немцев в эту компанию вошёл защитник Роберт Стерфлингер, сыгравший на МЧМ в 1981 году. Через 13 лет к нему присоединился Йохен Хехт, а спустя год на турнире сыграл и один из лучших игроков в истории немецкого хоккея Марко Штурм. За австрийцев в 2003 году сыграли будущий нападающий «Филадельфии» Андреас Нодль и его коллега по амплуа – Роберт Роттер, а на прошлом МЧМ дебютный турнир провёл центрфорвард Марко Каспер, который сыграет за Австрию и на этот раз, но только уже в 17-летнем возрасте.

В число 16-летних швейцарцев вошли такие игроки, как нападающие Мишель Ризен (1996) и Бьорн Кристен (1997), защитники Роман Йози (2007), Фил Бальтисбергер (2012) и Нико Гросс (2017). И, разумеется, в этом списке никак не могло обойтись без будущего первого номера драфта НХЛ Нико Хишира. В 2016 году молодой нападающий отметился двумя результативными передачами в шести матчах, а годом спустя уже набрал 7 (4+3) очков в 5 матчах.

Нико Хишир Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Предшественниками 16-летнего Дворски в сборной Словакии стали будущие обладатели Кубка Стэнли нападающий Мариан Габорик (1999) и защитник Эрик Чернак (2014), а также одни из самых талантливых игроков современного словацкого поколения защитник Шимон Немец и форвард Юрай Слафковски, которые вместе с Филипом Мешаром дебютировали на МЧМ ещё в прошлом сезоне. По котировкам североамериканских инсайдеров, Немец имеет высокие шансы попасть в топ-3 на драфте НХЛ 2022 года, где главным фаворитом считается 17-летний канадец Шейн Райт.

Сборные Канады и США

Чтобы понять, насколько редко 16-летние хоккеисты в принципе пробивались на МЧМ, достаточно сказать, что форвард «Реджайны» Бедард оказался всего восьмым в истории Канады игроком, попавшим в заявку «кленовых» на турнир в этом возрасте. До него на турнире в 16 лет играли такие хоккеисты, как Уэйн Гретцки, Билл Кэмпбелл, Эрик Линдрос, Джейсон Спецца, Джей Боумистер, Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Впоследствии каждый из перечисленных игроков, за исключением защитника Кэмпбелла, построил очень успешную карьеру на уровне Национальной хоккейной лиги.

Джейсон Спецца Фото: Dave Sandford/Getty Images

А за сборную США и вовсе только двое хоккеистов выступили на турнире в настолько молодом возрасте – и их дальнейшие игровые карьеры сложились диаметрально противоположным образом. Сыгравший на турнире в 1980 году защитник Вацлав Себек так и не дорос до уровня НХЛ и завершил свой хоккейный путь в немецком чемпионате, тогда как Брайан Лич стал одним из самых великих защитников в истории «Нью-Йорк Рейнджерс». Многие его достижения по сей день остаются рекордами «синерубашечников» среди игроков его амплуа.

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Сборная России

За всю многолетнюю историю турнира лишь один россиянин смог попасть в состав национальной команды в возрасте 16 лет. Это произошло в 2007 году, когда свой первый из трёх МЧМ сыграл защитник Вячеслав Войнов. Воспитанника челябинского хоккея в сборную пригласил Евгений Попихин всего через полгода после того, как Вячеслав триумфально выступил на юниорском чемпионате мира. Помимо золотой медали ЮЧМ-2007, Войнов также отметился и попаданием в тройку лучших игроков российской юниорки.

На первом в карьере МЧМ Вячеслав сыграл шесть матчей, записав в свой актив одну заброшенную шайбу. Российская сборная добралась до финала турнира, где крупно проиграла канадцам. Выиграть золото на молодёжном уровне Войнов так и не сумев, впоследствии добавив к серебру МЧМ-2007 ещё две награды бронзового достоинства (2008 и 2009).

В 2008 году был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде под общим 32-м номером. Дебютировал в НХЛ в сезоне-2011/2012, до этого три сезона проведя в фарм-клубе калифорнийской команды «Манчестер Монаркс» из Американской хоккейной лиги. В составе «королей» выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014). Российский защитник строил отличную карьеру на уровне НХЛ, но она оказалась смазана скандальной историей, которая заставила хоккеиста вернуться на родину в самом расцвете сил.

После целиком пропущенного прошлого сезона летом Войнов возобновил карьеру, подписав контракт с московским «Динамо». Сейчас 31-летний защитник является ведущим игроком обороны бело-голубых и мечтает о попадании на третью подряд Олимпиаду в своей карьере. В 2014 году сборная России с Войновым в составе вылетела на стадии четвертьфинала, а в 2018 году хоккеист стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.

Сборные Чехии, Швеции и Финляндии

Другие топ-сборные чуть чаще, но всё-таки довольно редко привлекали под свои знамёна настолько молодых игроков. За чехов играли Роберт Райхел (1988), Михаэль Фролик (2004), Якуб Врана (2013) и Павел Заха (2014). За шведов сыграли Магнус Пяаярви (2008) и Расмус Далин (2017), а за финнов — Янне Ниинимаа (1992), Микаэль Гранлунд (2009), Олли Мяяття (2011) и Александр Барков (2012). Пожалуй, только Пяаярви из этого ряда игроков не смог оставить заметного следа на уровне НХЛ. У того же первого номера драфта НХЛ-2018 Далина всё ещё впереди.

Расмус Далин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Вообще же из всех перечисленных в этом материале европейцев наиболее ярко в 16-летнем возрасте на турнире выступил Райхел, набравший 11 (3+8) очков в 7 матчах МЧМ-1988. Его результат продолжает оставаться вторым показателем в истории среди игроков не старше 17 лет. Вряд ли кто-то удивится, когда узнает, что рекорд принадлежит великому Гретцки. В 1978 году легендарный Уэйн в возрасте 16 лет и 11 месяцев выбил 17 (8+9) очков в 6 матчах, по сей день застолбив за собой рекорды в данной возрастной категории по заброшенным шайбам, голевым передачам и набранным очкам.

В Северной Америке Коннора Бедарда уже пытаются называть наследником Гретцки. Предстоящий турнир покажет, сумеет ли восходящая звезда канадского хоккея приблизиться к достижениям великого соотечественника на молодёжном уровне. К слову, 16-летний Макдэвид на дебютном МЧМ не отметился какими-то грандиозными достижениями, завершив турнир с 4 (1+3) очками в 7 матчах. Посмотрим, как в этом году на родной земле себя проявит Бедард, которому на момент первого матча канадцев на турнире будет 16 лет и 6 месяцев.