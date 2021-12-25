России очень нужно золото. Но в сборную на МЧМ остаётся только верить

В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени молодёжная сборная России берёт старт на МЧМ-2022. Любимый многими новогодний турнир задорных юных парней, в игре которых всегда больше эмоций и азарта, чем расчёта и тактики.

Наверное, мы снова хотим рассчитывать на золото. Хотя бы потому, что до сих пор по привычке всегда ожидаем от наших хоккейных сборных наград высшей пробы. Однако статистика упрямо напоминает, что чемпионами в молодёжном хоккее мы не были уже 10 (!) лет — с того самого легендарного Баффало-2011. Тот турнир во многом задал тон в нашей стране массовому болению за сборную U20 под Новый год, повышенному интересу к МЧМ, до которого ещё лет 15 назад почти никому не было дела, а сейчас трансляции его матчей себе забирает главный телеканал страны.

Но мощная ударная волна от той победы всё же сходит на нет, а новыми успехами российская молодёжка похвастать давно не может. Золото МЧМ по кругу разыгрывают канадцы, американцы и финны, а Россия стоит в стороне, лишь иногда приближаясь к долгожданному уже триумфу на расстояние вытянутой руки. Но не более того. В нашей сборной меняются тренеры и руководство, талантливые поколения сменяются неурожайными годами, но исход один — Россия вот уже 10 лет остаётся без золота МЧМ.

Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:



27 декабря:

Россия — Швеция (00:30 мск)



28 декабря:

Россия — Швейцария (00:30 мск)



30 декабря:

Словакия — Россия (00:30 мск)



1 января:

США — Россия (05:30 мск) 27 декабря:Россия — Швеция (00:30 мск)28 декабря:Россия — Швейцария (00:30 мск)30 декабря:Словакия — Россия (00:30 мск)1 января:США — Россия (05:30 мск)

Это очень длинный срок, и нам очень нужна новая победа. В том числе и для того, чтобы вернуть интерес к хоккею у молодёжи, приостановить старение хоккейной аудитории. Это ведь весьма серьёзная проблема, ведущая к неприятным глобальным последствиям для вида спорта в стране. Хоккей в России и так сидит на бюджетной финансовой игле, а если со временем он потеряет массового зрителя, то в него и вовсе никто не будет вкладываться. А без больших денег дорогой вид спорта в нашем государстве просто умрёт.

Победы сборной — важнейший инструмент, который поможет не довести ситуацию до печального конца. Вот только побед этих народ особо и не видит. На взрослых ЧМ Россия без золота с 2014-го, на молодёжных — с 2011-го и даже на ЮЧМ нет медалей высшей пробы долгих 14 лет. В ФХР при этом любят считать общее количество наград за эти годы, гордиться серебром и бронзой. Это всё прекрасно, но массы вдохновляют только победы. И хорошо ещё для нас, что НХЛ пропускает вторую подряд Олимпиаду. Золото Пхёнчхана — единственная отдушина для российского хоккея, и в Пекине сейчас появляются отличные шансы повторить успех.

Верим ли мы, что молодёжка на МЧМ-2022 прервёт полосу неудач российских сборных на чемпионатах мира разных возрастов? Конечно, верим. Но, кажется, сейчас в этой вере максимальное за 10 лет количество иррационального. А всё потому, что зацепиться в сборной нового созыва особо не за что и не за кого.

Нет Валерия Брагина, с которым всегда можно было надеяться на чудо. Нет Игоря Ларионова, говорившего так красиво о советском стиле и современном хоккее, что ему хотелось верить. А есть Сергей Зубов — загадочный молчун, который вроде бы неплохо работал главным в «Сочи» и даже в рижском «Динамо», но мы совершенно не знаем, какой он в роли тренера для молодых. А ещё вокруг него нет никакой харизмы, энергетики — разумеется, это далеко не самое главное для тренера, но сейчас у обычного российского фаната хоккея нет никакого стимула болеть за него. Он закрыт, он в панцире — впрочем, как и вся молодёжная сборная этого созыва.

Кстати, о созыве. Отсутствие прозрачных, понятных для народа решений относительно комплектования ведь тоже отталкивает от национальной команды. Например, так и осталось непонятным, почему к управлению сборной пришёл именно Зубов, почему ранее из молодёжки тихонько «слили» провалившегося на МЧМ-2021, но нравившегося многим Игоря Ларионова и для чего был финт с ноябрьским назначением Олега Браташа. Также неясно, какую именно роль на лавочке сборной U20 выполняет Олег Знарок. Тренер-консультант, как нам сказали, но много ли вы раньше видели консультантов на передовой?

Ничем внешне не мотивированные и никем не объяснённые решения — для сборной этой очень плохо. Но бог с ними, с тренерами — понятно, что успех мероприятия всё-таки в большей степени будет зависеть от игроков. Однако и состав сборной России, если говорить откровенно, не внушает больших надежд. Есть 17-летний суперталант Мичков, который наверняка зажжёт в Канаде. Есть талантливый центр Хуснутдинов, получающий хорошую практику в КХЛ. А кто за их спинами? Так сразу и не скажешь.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).



Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).



Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба – «Спартак»), Семён Демидов, Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба – «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков , Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

В этой команде мало ярких звёздочек. Проблемная защитная линия, которую уже превратила в решето Канада в контрольном матче. Нестабильный голкипер Аскаров, который едет уже на свой третий МЧМ, но ведь два предыдущих обернулись для него провалом. Не слишком весёлая картина, особенно на фоне того, что у той же сборной Канады целая россыпь талантов, а главный по возрасту конкурент Мичкова Коннор Бедард пока даже не проходит в топ-12 нападения. Да и в других топовых молодёжных командах звёзд хватает.

Как тут России претендовать на золото? Может быть, за счёт командной игры по финскому или американскому примеру? Но пока это точно не российский путь: система подготовки молодых игроков у нас в стране не столь продумана и эффективна, а приглашение на МЧМ целого десанта из системы СКА вряд ли поможет сколотить пресловутую команду-звезду. Собственно, в том же матче с Канадой мы всё увидели: Россия по-прежнему была хороша, когда за дело брались наши индивидуально сильные хоккеисты, а организация командной игры хромала на обе ноги: не было ни дисциплины, ни структуры, ни компактности.

Давайте будем честны перед собой: Россия вовсе не фаворит МЧМ-2022 и даже попадание на пьедестал для этой команды будет считаться успехом. И это печально, ведь страна заждалась молодёжное золото, а к его завоеванию сейчас мало предпосылок.

Однако этот материал хочется закончить всё-таки позитивом, поэтому вот что. Давайте не будем забывать, что расклады перед турниром (особенно перед МЧМ) часто рушатся с оглушительным треском. Не будем забывать, что на МЧМ необязательно приезжать звёздным составом — иногда звёзды загораются прямо по ходу соревнования. Наконец, мы, по сути, не знаем, на что способна эта сборная России — этот тренерский штаб, эти ребята. Может, нас ждёт приятный сюрприз? Может, наши парни по старой привычке взойдут на вершину не благодаря, а вопреки? И покажут лучший результат в худших обстоятельствах?

В общем, давайте просто верить в сборную России и болеть за неё. Всё равно другой команды на этом МЧМ у нас нет.