Уникальный матч России на МЧМ. Напугали шведов, не забив своими руками ни одного гола

Два рикошета и один автогол, да ещё и в сдвинутые ворота, но победы они не принесли.

Волею календаря МЧМ-2022 для сборной России начинался с очень непростого проверки, хотя весь так, в принципе, можно сказать обо всём предварительном раунде, ведь наша команда попала в группу смерти со Швецией, США, а также крепкими словаками и швейцарцами.

Товарищеский матч России с Канадой дал поводы как для радости, так и для опасений. Забили четыре, но пропустили шесть, а начали игру вообще с 0:4. Вроде бы об атакующем потенциале волноваться не стоит, всё-таки нападение – сильная сторона этой сборной, но игра в обороне оставляла желать лучшего.

На стартовый матч Сергей Зубов немного изменил сочетания звеньев – так, топ-6 оказался составлен полностью из игроков СКА, Василий Пономарёв уступил место Кириллу Танкову в центре второго звена и оказался 13-м нападающим, место в воротах ожидаемо занял Ярослав Аскаров. Это третий и последний молодёжный чемпионат мира для талантливого вратаря, и на него возлагаются огромные надежды. Предыдущие два были неудачными – в Чехии-2020 Ярослав заметно нервничал, в Канаде-2021, в общем, был неплох, но не великолепен.

Швеция, конечно, не то же самое, что Канада, но это сильная команда, которой есть что доказывать после удручающего МЧМ-2021. Там они играли без нескольких ключевых игроков, без главного тренера (всему виной пандемия), были непохожи сами на себя и вылетели уже в четвертьфинале. К тому же именно Россия прервала рекордную 54-матчевую беспроигрышную серию шведов в групповых раундах мирового первенства. В этом году вернулся главный тренер Швеции, а вместе с ним – и уверенность в своих силах.

И начали они матч с Россией так, что впору было хвататься за голову. В обороне они действовали практически без ошибок, а большую часть времени заставляли наших ребят безуспешно гоняться за ними и постоянно ошибаться у своих ворот.

Первое же большинство шведы реализовали, хотя могли забивать уже на отложенном штрафе, но Оскар Магнуссон угодил в штангу. В формате «пять на четыре» Оскар Олауссон прошил Ярослава Аскарова, зарядив в ближний угол из круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Новость по теме Аскаров совершил яркое спасение в матче со Швецией. Мухамадуллин вытащил шайбу с ленточки

Россия могла пропускать и вторую шайбу – после ошибки Хуснутдинова в своей зоне Эклунд выходил один на один, переиграл Аскарова, но шайба остановилась перед линией ворот, и Мухамадуллин успел выбить её подальше. Что до атаки, то лучший и, наверное, единственный реальный момент был в концовке у Павла Тютнева, который выкатывался на рандеву с Валльстедтом и опасно бросал на неудобной высоте, но голкипер не дрогнул.

Снова, как и с Канадой, Россия проспала первый период, только отставание на этот раз было не таким внушительным. Шведы развили преимущество во втором игровом отрезке, и самое обидное, что сделали это в меньшинстве. Наша команда получила первый шанс разыграть лишнего, но упустила шайбу, и Симон Эдвинссон убежал один на один и забил Аскарову в домик.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Вскоре последовало два подряд удаления россиян – сначала Тютнев схватил совершенно ненужные две минуты в зоне атаки, а затем капитан команды Хуснутдинов сначала упустил шайбу, а затем сделал подножку. С большинством у шведов всё отлично, с «пять на три» — тем более. Когда Эмиль Андре бросал, Аскаров был полностью закрыт и ничего не видел.

При этом надо отметить, что, несмотря на ошибки, россияне всё-таки собрались и второй период провели лучше, а в концовке и вовсе стали показывать именно то, что от них ждали — яркую атакующую игру. И забили, хоть и с рикошета от шведского игрока, но Фёдор Свечков размочил счёт. Забавно, что в паузе сразу после гола на арене неожиданно включили гимн России. Очевидно, что по ошибке, но на россиян такая неожиданная поддержка подействовала положительно — в последние минуты наши давили, создавали моменты, запирали шведов в зоне.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

На третий период Аскарова заменили на Егора Гуськова. «Самая страшная проблема будет в том, что у нас пока нет надёжных вратарей на этот турнир», — говорил перед стартом турнира заслуженный тренер России Пётр Воробьёв. Ярослав не выручал, пусть в двух пропущенных шайбах он ничего не видел, а ещё одна нарисовалась из-за провала полевых в большинстве. Но невозможно отделаться от мысли, а как бы он выглядел, если бы весь сезон не полировал лавку, а получал много игровой практики?

К сожалению, сразу перенести задор из концовки второго на третий период не удалось – россияне снова пропустили в меньшинстве и ещё сильнее усложнили своё положение. Впрочем, затем включили резервы и режим спасения России. Матвей Мичков – 17-летнее наше всё – забил очередной удивительный гол после сольного прохода. Его сбили с ног, он влетел в ворота, сдвинул их, а защитник шведов махнул по шайбе, и она переползла линию ворот. Судьи посмотрели повтор, посовещались и засчитали гол! И тут же, дуплетом, Мичков сделал дубль, бросив из-за ворот, рикошетом от защитника.

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Удивительные голы, уникальный матч России на МЧМ. Забили три гола, и ни одного – своими руками, когда ещё такое увидишь? Шведов напугали, но не выиграли, встреча закончилась со счётом 3:6. Тенденция наших просыпать первую половину матча и ошибки в обороне вызывает тревогу, а следующий матч со Швейцарией уже завтра, и его проигрывать никак нельзя.