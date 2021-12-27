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МЧМ-2022, Канада — Чехия — 6:3, видео голов, обзор матча, исторический хет-трик Пауэра

Чехи заставили журналистов смеяться над Канадой. Но «кленовых» спас хет-трик защитника
Родион Власов
Канада обыграла Чехию на МЧМ-2022
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Чехов сильно подвела дисциплина, а Оуэн Пауэр вошёл в историю канадского хоккея.

В единственном матче перед турниром канадцы умудрились за один период решить судьбу сборной России — поэтому их дебют на турнире воспринимался с особым интересом. Состав, как обычно, забит молодыми звёздами, а кого-то подтягивают на турнир ещё и для лишнего пиара — того же Коннора Бедарда, например. Форвард вообще 2005 года рождения, но канадская федерация не боится чуть рискнуть.

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Всё это атакующее великолепие должно было встретиться с наиболее потускневшей из топ-сборных, которая на молодёжном уровне не брала медалей уже 16 лет. Чехи ещё и традиционно плохо играют на МЧМ с канадцами, не выдерживая их натиска — часто получают сразу 6-7 голов за матч. Построить двухэтажный автобус, как в прошлом году с Россией, здесь не выйдет — если что, просто закопают на пятаке.

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 6
Канада U20
0:1 Мактавиш – 04:00' (5x5)   1:1 Гут (Брабенец, Кулих) – 07:42' (5x5)   2:1 Новак (Иржичек, Иван) – 11:32' (5x4)   3:1 Свозил (Гут) – 12:23' (5x5)   3:2 Пауэр – 12:46' (5x5)   3:3 Себранго (Перфетти, Бедард) – 19:31' (5x5)   3:4 Пауэр (Перфетти, Бурк) – 28:50' (5x3)   3:5 Пауэр (Мактавиш, Перфетти) – 30:15' (5x3)   3:6 Целльвегер (Кормье, Нейборс) – 53:22' (5x4)

И вроде бы гол канадцев в первые пять минут должен был повести матч по привычному пути разгрома и торжества в «Твиттере», но чехи ответили очень быстро, расписав красивейшую комбинацию. Судьи, да и многие телезрители, не сразу поняли. что после броска Михала Гута шайба пересекла линию ворот — помог повтор.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Потом в большинстве забросил защитник Давид Иржичек — его вывели на бросок после чисто выигранного вбрасывания в большинстве. Наконец, чуть ли не самое яркое имя этой команды, Станислав Свозил (защитник!) умудрился финтом убрать соперника. Канадские журналисты в эти минуты ехидно подшучивали, что Канада насмотрелась на игру в защите у сборной России, и это правда: в первом периоде чехи очень остро комбинировали, чертили классные розыгрыши и вообще довольно легко проходили среднюю.

Права на видео принадлежат TSN. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Главный тренер Дэйв Кэмерон (в эти дни наверняка много будут вспоминать, что он возглавлял сборную и на МЧМ в Баффало) моментально взял тайм-аут — и уже через 26 секунд канадцы одну шайбу отыграли. И чехам, по логике, надо было лечь костьми в оставшиеся пару минут и уйти в раздевалку с преимуществом — но «народны тим» заигралась, провалилась в обороне и пропустила за 30 секунд до сирены.

Права на видео принадлежат TSN. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Потом же мир увидел шоу Оуэна Пауэра. Первый номер драфта-2021 уже успел сыграть по 26-27 минут в матчах плей-офф взрослого ЧМ, поэтому что-то сверхъественное на молодёжном уровне он вряд ли видит. Помогли, правда, чехи — в уже критичной ситуации, когда они оставались бы втроём, защитник Михал Градек зачем-то решил пихаться после сирены. Два меньшинства 3х5 против таких спецбригад отстоять было нереально — и Пауэр оформил первый в истории канадской молодёжки хет-трик защитника.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Рывок 4:0 явно деморализовал чехов — тем более автор второй шайбы Иржичек незадолго до удалений вынужденно покинул игру из-за травмы. Несмотря на то что чехи сильно уступили по броскам (17-37), они всё-таки показали, что эта Канада ещё очень далека от идеала — но, чтобы победить её, самим надо быть если не идеальными, то хотя бы чуть более терпеливыми.

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