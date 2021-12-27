Чехи заставили журналистов смеяться над Канадой. Но «кленовых» спас хет-трик защитника

В единственном матче перед турниром канадцы умудрились за один период решить судьбу сборной России — поэтому их дебют на турнире воспринимался с особым интересом. Состав, как обычно, забит молодыми звёздами, а кого-то подтягивают на турнир ещё и для лишнего пиара — того же Коннора Бедарда, например. Форвард вообще 2005 года рождения, но канадская федерация не боится чуть рискнуть.

Всё это атакующее великолепие должно было встретиться с наиболее потускневшей из топ-сборных, которая на молодёжном уровне не брала медалей уже 16 лет. Чехи ещё и традиционно плохо играют на МЧМ с канадцами, не выдерживая их натиска — часто получают сразу 6-7 голов за матч. Построить двухэтажный автобус, как в прошлом году с Россией, здесь не выйдет — если что, просто закопают на пятаке.

И вроде бы гол канадцев в первые пять минут должен был повести матч по привычному пути разгрома и торжества в «Твиттере», но чехи ответили очень быстро, расписав красивейшую комбинацию. Судьи, да и многие телезрители, не сразу поняли. что после броска Михала Гута шайба пересекла линию ворот — помог повтор.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Потом в большинстве забросил защитник Давид Иржичек — его вывели на бросок после чисто выигранного вбрасывания в большинстве. Наконец, чуть ли не самое яркое имя этой команды, Станислав Свозил (защитник!) умудрился финтом убрать соперника. Канадские журналисты в эти минуты ехидно подшучивали, что Канада насмотрелась на игру в защите у сборной России, и это правда: в первом периоде чехи очень остро комбинировали, чертили классные розыгрыши и вообще довольно легко проходили среднюю.

Права на видео принадлежат TSN. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Главный тренер Дэйв Кэмерон (в эти дни наверняка много будут вспоминать, что он возглавлял сборную и на МЧМ в Баффало) моментально взял тайм-аут — и уже через 26 секунд канадцы одну шайбу отыграли. И чехам, по логике, надо было лечь костьми в оставшиеся пару минут и уйти в раздевалку с преимуществом — но «народны тим» заигралась, провалилась в обороне и пропустила за 30 секунд до сирены.

Права на видео принадлежат TSN. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Потом же мир увидел шоу Оуэна Пауэра. Первый номер драфта-2021 уже успел сыграть по 26-27 минут в матчах плей-офф взрослого ЧМ, поэтому что-то сверхъественное на молодёжном уровне он вряд ли видит. Помогли, правда, чехи — в уже критичной ситуации, когда они оставались бы втроём, защитник Михал Градек зачем-то решил пихаться после сирены. Два меньшинства 3х5 против таких спецбригад отстоять было нереально — и Пауэр оформил первый в истории канадской молодёжки хет-трик защитника.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Рывок 4:0 явно деморализовал чехов — тем более автор второй шайбы Иржичек незадолго до удалений вынужденно покинул игру из-за травмы. Несмотря на то что чехи сильно уступили по броскам (17-37), они всё-таки показали, что эта Канада ещё очень далека от идеала — но, чтобы победить её, самим надо быть если не идеальными, то хотя бы чуть более терпеливыми.