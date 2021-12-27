У сборной России большие проблемы в группе. Тревожные турнирные расклады для наших на МЧМ

Обзоры матчей первого игрового дня
Группа А
Финляндия — Германия — 3:1
В первом матче МЧМ-2020 финны не без труда преодолели сопротивление немцев. Почти до середины встречи счёт был равным, а Германия в результате и вовсе перебросала фаворитов встречи, но на 28-й минуте Мяяття забил победный гол, а в третьем периоде Хелениус оформил дубль.
Чехия — Канада — 3:6
Чехи ярко начали матч с хозяевами турнира и к середине первого периода вели 3:1, однако канадцы не позволили своим болельщикам долго находиться в тревожном состоянии. Уже к перерыву счёт был 3:3, а во втором отрезке чехов жутко подвели удаления: в середине матча они умудрились дважды подряд остаться втроём против пятёрых канадцев, что закончилось двумя голами защитника Пауэра, оформившего, таким образом, хет-трик.
Группа В
Россия — Швеция — 3:6
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У нашей команды старт на турнире не получился. Шведы забили быстрый гол и взяли ход матча под контроль, а во втором периоде отличились и в меньшинстве, и в большинстве. Голы лидеров сборной России Свечкова и Мичкова, забитые после удивительных рикошетов, возродили интригу, но ненадолго. 6:3 — уверенная победа Швеции.
США — Словакия — 3:2
Американцы уверенно начали матч со Словакией, быстро забили два гола, а во втором периоде добавили ещё один. Но в результате звёздно-полосатые еле унесли ноги от крепкой европейской сборной.
Курьёз дня
Автором, пожалуй, самого удивительного гола игрового дня стал россиянин Матвей Мичков: наш форвард въехал во вратаря, сдвинул ворота, но арбитры после видеопросмотра всё равно засчитали шайбу. Впрочем, тут всё было в соответствии с правилами.
Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.
Цитата дня
Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал замену голкипера Аскарова во втором перерыве матча со шведами.
«Что с Аскаровым? Третий гол нужно ещё раз рассмотреть, не было шанса всё проанализировать. Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Тяжело ответить. Завтра примем решение, кто будет вратарём на следующий матч», — сказал Зубов после игры.
Турнирное положение команд после первого игрового дня
Турнирный расклад после стартового дня МЧМ-2022 для сборной России выглядит тревожно. Поражение от шведов оставляет небольшие шансы на первое место в группе, а впереди подопечных Сергея Зубова ещё ждёт матч с не менее сильной сборной США. Всё идёт к тому, что, скорее всего, России можно рассчитывать лишь на третье место в своей пятёрке и, соответственно, на очень серьёзного соперника по четвертьфиналу.
Впрочем, и попадание в плей-офф нам ещё нужно заслужить — с такой-то игрой. Завтра Россию ожидает непростой матч со свеженькими швейцарцами, а после состоится игра со Словакией, у которой очень талантливый состав, который уже успевший потрепать нервы действующим чемпионам мира американцам.
Расписание ближайших матчей
27 декабря
28 декабря
- 27 декабря 2021
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