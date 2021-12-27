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Молодёжный чемпионат мира – 2022: турнирные расклады в группе сборной России после матча со Швецией

У сборной России большие проблемы в группе. Тревожные турнирные расклады для наших на МЧМ
Лев Лукин
Молодёжный чемпионат мира – 2022
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Кажется, теперь нашим парням можно рассчитывать максимум на третье место в группе. И на серьёзного соперника уже в четвертьфинале.

Обзоры матчей первого игрового дня

Группа А

Финляндия — Германия — 3:1

U20 ЧМ-2022. Группа A
26 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 1
Германия U20
1:0 Хелениус (Ламберт) – 12:52' (5x5)   1:1 Мюнценбергер – 23:27' (5x4)   2:1 Мяяття (Хеймосалми, Хирвонен) – 27:38' (5x5)   3:1 Хелениус (Ламберт, Койвунен) – 47:53' (5x5)

В первом матче МЧМ-2020 финны не без труда преодолели сопротивление немцев. Почти до середины встречи счёт был равным, а Германия в результате и вовсе перебросала фаворитов встречи, но на 28-й минуте Мяяття забил победный гол, а в третьем периоде Хелениус оформил дубль.

Немцы помучили одного из фаворитов МЧМ! Финнам помог игрок, который мог играть за Канаду Немцы помучили одного из фаворитов МЧМ! Финнам помог игрок, который мог играть за Канаду

Чехия — Канада — 3:6

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 6
Канада U20
0:1 Мактавиш – 04:00' (5x5)   1:1 Гут (Брабенец, Кулих) – 07:42' (5x5)   2:1 Новак (Иржичек, Иван) – 11:32' (5x4)   3:1 Свозил (Гут) – 12:23' (5x5)   3:2 Пауэр – 12:46' (5x5)   3:3 Себранго (Перфетти, Бедард) – 19:31' (5x5)   3:4 Пауэр (Перфетти, Бурк) – 28:50' (5x3)   3:5 Пауэр (Мактавиш, Перфетти) – 30:15' (5x3)   3:6 Целльвегер (Кормье, Нейборс) – 53:22' (5x4)

Чехи ярко начали матч с хозяевами турнира и к середине первого периода вели 3:1, однако канадцы не позволили своим болельщикам долго находиться в тревожном состоянии. Уже к перерыву счёт был 3:3, а во втором отрезке чехов жутко подвели удаления: в середине матча они умудрились дважды подряд остаться втроём против пятёрых канадцев, что закончилось двумя голами защитника Пауэра, оформившего, таким образом, хет-трик.

Чехи заставили журналистов смеяться над Канадой. Но «кленовых» спас хет-трик защитника Чехи заставили журналистов смеяться над Канадой. Но «кленовых» спас хет-трик защитника

Группа В

Россия — Швеция — 3:6

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 6
Швеция U20
0:1 Олауссон (Хольц, Гранс) – 05:24' (5x4)   0:2 Эдвинссон – 27:39' (4x5)   0:3 Андре (Гранс, Эклунд) – 34:16' (5x3)   1:3 Свечков (Чибриков, Танков) – 36:28' (5x5)   1:4 Хольц (Эклунд, Андре) – 43:26' (5x3)   2:4 Мичков (Демидов) – 44:45' (5x5)   3:4 Мичков (Смирнов, Демидов) – 45:26' (5x5)   3:5 Нидербах (Торгерссон) – 51:37' (5x5)   3:6 Юнгман (Эдвинссон) – 59:10' (en)

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

У нашей команды старт на турнире не получился. Шведы забили быстрый гол и взяли ход матча под контроль, а во втором периоде отличились и в меньшинстве, и в большинстве. Голы лидеров сборной России Свечкова и Мичкова, забитые после удивительных рикошетов, возродили интригу, но ненадолго. 6:3 — уверенная победа Швеции.

Уникальный матч России на МЧМ. Напугали шведов, не забив своими руками ни одного гола Уникальный матч России на МЧМ. Напугали шведов, не забив своими руками ни одного гола

США — Словакия — 3:2

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 05:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Нис (Кули, Пирт) – 13:35' (5x3)   2:0 Самоскевич (Коронато, Бенирс) – 15:18' (5x4)   3:0 Слаггерт (Кайзер, Дикинсон) – 32:42' (5x5)   3:1 Хромьяк (Кашлик, Княжко) – 41:03' (5x4)   3:2 Хромьяк (Немец, Миклуха) – 57:27' (5x4)

Американцы уверенно начали матч со Словакией, быстро забили два гола, а во втором периоде добавили ещё один. Но в результате звёздно-полосатые еле унесли ноги от крепкой европейской сборной.

Американцы еле унесли ноги от Словакии. Кажется, у России очень сложная группа на МЧМ Американцы еле унесли ноги от Словакии. Кажется, у России очень сложная группа на МЧМ

Курьёз дня

Автором, пожалуй, самого удивительного гола игрового дня стал россиянин Матвей Мичков: наш форвард въехал во вратаря, сдвинул ворота, но арбитры после видеопросмотра всё равно засчитали шайбу. Впрочем, тут всё было в соответствии с правилами.

Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

«Самая удивительная шайба в карьере Мичкова». Почему судьи засчитали гол сборной России? «Самая удивительная шайба в карьере Мичкова». Почему судьи засчитали гол сборной России?

Цитата дня

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал замену голкипера Аскарова во втором перерыве матча со шведами.

«Что с Аскаровым? Третий гол нужно ещё раз рассмотреть, не было шанса всё проанализировать. Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Тяжело ответить. Завтра примем решение, кто будет вратарём на следующий матч», — сказал Зубов после игры.

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Турнирное положение команд после первого игрового дня

Турнирный расклад после стартового дня МЧМ-2022 для сборной России выглядит тревожно. Поражение от шведов оставляет небольшие шансы на первое место в группе, а впереди подопечных Сергея Зубова ещё ждёт матч с не менее сильной сборной США. Всё идёт к тому, что, скорее всего, России можно рассчитывать лишь на третье место в своей пятёрке и, соответственно, на очень серьёзного соперника по четвертьфиналу.

Впрочем, и попадание в плей-офф нам ещё нужно заслужить — с такой-то игрой. Завтра Россию ожидает непростой матч со свеженькими швейцарцами, а после состоится игра со Словакией, у которой очень талантливый состав, который уже успевший потрепать нервы действующим чемпионам мира американцам.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Расписание ближайших матчей

27 декабря

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 22:00 МСК
Австрия U20
Не начался
Финляндия U20

28 декабря

U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 00:30 МСК
Россия U20
Не начался
Швейцария U20
U20 ЧМ-2022. Группа A
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Германия U20
Не начался
Чехия U20
U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 05:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Словакия U20
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