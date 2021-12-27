«Игра России в обороне — катастрофа». Что пишут в Швеции и Америке о старте наших на МЧМ

Первый матч молодёжного чемпионата мира прошёл не по плану России – бодрые и крайне мотивированные шведы сыграли практически идеально и победили со счётом 6:3. При этом шведские СМИ во многом удивлены таким результатом – они считают нашу команду фаворитом группы В и одним из основных претендентов на золото, в то время как «Тре Крунур» записывали в аутсайдеры. В Северной Америке оценили игру россиян более жёстко.

«Швеция расколола Россию в дебюте и выдала старт мечты»

«Швеция расколола Россию в дебюте и выдала старт мечты. На это потребовалось больше сил, чем ожидалось, но Швеция добилась важной победы в матче с претендентом на золото Россией. МЧМ обычно ассоциируется со скоростью, техникой, индивидуальным мастерством и эмоциями. Старт Швеции на этом турнире не стал исключением из правил. В матче со Швецией впечатлило несколько моментов, особенно эффективное большинство, которое уже в первом матче принесло три заброшенные шайбы.

Эмиль Андре сделал счёт 3:0 и, казалось, забил гвоздь в крышку гроба, но в третьем периоде преимущество сократилось до одной шайбы после двух быстрых случайных голов Матвея Мичкова. Россия вышла на охоту за голом, который сравнял бы счёт, но Нидербах убежал и элегантно сделал счёт 5:3. Это выбило дух из российской команды», — пишет Aftonbladet.

«Третий период был нервным, но Швеция добилась неожиданной победы в матче с фаворитом группы Россией. Этот матч заранее назывался самым сложным вызовом в группе В. Россия наряду с Канадой считается главным фаворитом турнира, но сегодня именно Швеция вытянула длинную палочку.

В третьем периоде Хольц реализовал большинство, сделав счёт 4:1, но Россия ответила двумя шайбами. Спасибо Матвею Мичкову. В первом голе он вырвался на оперативный простор, затем его толкнули на Валльстедта, и после долгого просмотра гол засчитали. Через минуту Мичков бросил шайбу из-за линии ворот, которая по причудливой траектории, рикошетом от Эклунда и маски Валльстедта упала в ворота. Счёт стал 4:3, и внезапно интрига возродилась. Россия раз за разом накатывала на Швецию, но оборона в сочетании с мастерством Валльстедта выдержала этот натиск. Младшие «Тре Крунур» выдали старт мечты, свергнув фаворита группы Россию», — пишет Expressen.

«Швецию записывали в возможные аутсайдеры в борьбе за золото МЧМ, в то время как Россию выделяли как претендента на золото, поэтому победа над ней стала настоящим сигналом силы младших «Тре Крунур».

Валльстедт и Аскаров считались главными вратарскими звёздами турнира, это была дуэль двух топовых голкиперов, но в конце не было разговоров о том, кто её выиграл. Шведскому вратарю не пришлось делать много сложных сейвов благодаря помощи полевых, но он выглядел спокойным и уверенным, не допускал опасных отскоков и контролировал происходящее на льду. Ни за один гол его нельзя винить.

Аскаров же снова не показал высший класс, которого от него ожидали. Это его третий МЧМ, но он ещё ни разу не был так хорош, как многие о нём говорят. В первом и третьем голе он особо ничего не мог сделать, его закрывали, но второй гол он не должен был пропускать в «домик» – он закрывал его клюшкой, но недостаточно надёжно.

Русский суперталант Мичков в первых двух периодах был незаметен, но в третьем показал свой класс не благодаря мастерству, а благодаря умению находить пути к воротам. Он забил два немного забавных и случайных гола, оживил российскую команду и обеспечил увлекательную концовку. Может, Мичков и не доминировал, но он показал, что может брать игру на себя в нужный момент и очень хорошо умеет забивать любыми возможными способами», — пишет Hockey Sverige.

«Посредственная команда России. Её оборона была катастрофой»

«На бумаге это должен был быть самый равный матч дня, но Швеция добилась убедительной победы над посредственной командой России, а Симон Эдвинссон стал первой звездой игрового дня. Его действия в обороне были впечатляющими, он читал передачи, оттирал соперников от шайбы и разгонял атаку, продемонстрировав весь свой арсенал. Так как он не выходил в большинстве, то решил, что меньшинство – подходящая возможность забить гол.

Россию подвели проблемы в обороне, Швеция контролировала большую часть игры, если не считать провала в третьем периоде. Вундеркинд Мичков сделал игру интересной, оформив дубль за 39 секунд, но игра России в обороне была катастрофой, она прозевала опасный момент Нидербаха, который забил Гуськову между ног, чем окончательно их добил», — отмечается в статьях североамериканского издания The Hockey News.