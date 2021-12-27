«Провал и позор». Поражение России от Швейцарии, боль от которого не утихнет никогда

Сборная России под руководством Сергея Зубова неудачно стартовала на молодёжном чемпионате мира 2022 года, проиграв в первом матче на турнире команде Швеции (3:6). Уже ближайшей ночью нашей сборной предстоит провести второй матч в Ред-Дире, в соперниках – команда Швейцарии. Именно в матче с этим соперником в январе 2010 года наша молодёжка вписала одну из самых чёрных страниц в историю российского хоккея.

Всё произошло на турнире, который проходил в Реджайне и Саскатуне, куда сборную России привёз Владимир Плющев, на тот момент считавшийся одним из главных специалистов в нашей стране по работе с молодыми хоккеистами. В 2000 году Плющев выиграл неофициальный чемпионат мира с игроками не старше 17 лет, спустя год повторил золотой успех уже на официальном юниорском чемпионате мира, а спустя ещё год оформил победный хет-трик, выиграв мировое первенство уже на молодёжном уровне.

Затем в карьере специалиста был не самый удачный опыт работы со взрослой сборной России и довольно непродолжительный отрезок карьеры в «Северстали», после чего его вернули в систему национальных команд страны. В 2009 году Плющев с юниорской сборной с ходу пробился в финал чемпионата мира, где наша команда разгромно проиграла США (0:5), однако тренера во второй раз в карьере перевели на пост главного в молодёжке. Сейчас о Плющеве не очень принято вспоминать добрым словом, однако 12 лет назад его назначение в российскую молодёжку ввиду всех вышеописанных достижений никаких вопросов не вызывало.

«Новость порадовала», «Очень даже неплохо! Нужно теперь повторить 2002 год», «А Плющев неплохо с молодёжью работает. Так что думаю для нашей команды его назначение гуд», – например, именно такими комментариями новость о возвращении Плющева в сборную приветствовали читатели «Чемпионата».

Первый матч на турнире оказался для сборной России лёгкой прогулкой. Ещё в первом периоде в ворота австрийцев влетели четыре шайбы, авторами которых стали Пётр Хохряков, Максим Чудинов, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, а в заключительном отрезке в меньшинстве окончательный счёт установил Кирилл Петров – 6:2. Даже если просто бросить быстрый взгляд только на фамилии отличившихся игроков в стартовом матче турнира, можно понять, насколько сильно смотрелась та сборная по именам.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Кузнецов и Тарасенко впоследствии стали игроками мирового уровня, Чудинов, Хохряков и Петров построили отличные карьеры в КХЛ. А ведь в той команде были ещё и такие крепкие игроки, как Никита Зайцев, Игорь Бобков, Александр Бурмистров, Иван Телегин, Павел Дедунов, Евгений Тимкин и ставший всего годом спустя героем МЧМ-2011 Максим Кицын. Капитаном же той сборной был Никита Филатов, считавшийся одним из самых талантливых российских игроков поколения.

Всё прошло гладко и во втором матче, когда россияне переиграли исторически одного из самых неприятных для себя соперников – сборную Финляндии. Будущий вратарь «Барыса» Йони Ортио по разу пропустил от Хохрякова и Кузнецова, а его партнёры, в число которых входили Сами Ватанен, Микаэль Гранлунд и Теэму Хартикайнен, так и не смогли распечатать владения Бобкова.

Первые проблемы возникли днём позже, когда нашим хоккеистам не удалось найти противоядия против сборной Швеции (1:4). Главным героем той встречи стал прекрасно знакомый всем по игре в КХЛ Андре Петерссон, оформивший дубль. В составе россиян единственный гол оказался на счету Петрова. Но в новогоднюю ночь команде Плющева удалось порадовать своих болельщиков уверенной победой в матче с чехами (5:2). Кто бы мог представить, что та победа останется последней для нашей сборной на МЧМ-2010.

Новость по теме Филатов: шансы на золото остаются неплохими

Заняв второе место в своей группе, россияне отправились в четвертьфинал, где их поджидала не хватавшая никаких звёзд с неба сборная Швейцарии. На предварительном этапе представители страны сыров и часов стартовали с двух поражений с общим счётом 0:9 от североамериканских сборных – 0:3 от США и 0:6 от Канады. Затем они с трудом переиграли Латвию (7:5) и более уверенно — словаков (4:1), благодаря чему заняли третье место в квартете.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Впереди был роковой для российского хоккея четвертьфинал. Побеждать такого соперника при всём к нему уважении наша сборная была просто обязана. Будущее показало, что в НХЛ из той команды швейцарцев смог заиграть только Нино Нидеррайтер (именно он и стал злым гением сборной России). Да, вы можете сказать, что в швейцарской сборной был ещё и Роман Йози, сейчас являющийся одним из лучших защитников НХЛ, но с Россией он не играл. Роман получил травму ещё в групповом раунде, досрочно завершив своё участие в турнире. Защитник Рамон Унтерзандер и нападающий Тристан Шерве стали постоянными участниками чемпионатов мира, тогда как остальных швейцарских игроков ждала абсолютно заурядная карьера.

Только вдумайтесь. За всю историю сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне одержали 16 побед, два матча завершились вничью, но конкретно в тот роковой день, 3 января 2010 года, игра у сборной России не сложилась. И наша команда потерпела сенсационное поражение. В середине матча швейцарцы открыли счёт благодаря точному броску Михаэля Лоишы, но под занавес отрезка россияне провели две голевые атаки с разницей в 16 секунд – в двух сменах кряду отличились Тарасенко и Петров. Казалось, что нашей команде удалось перевернуть ход матча и теперь всё пойдёт как по маслу, но в рукаве у сборной Швейцарии нашёлся свой козырь.

На последней минуте основного времени матча свою первую шайбу в матче забросил Нидеррайтер. Разящий бросок лидера соперников застал врасплох Бобкова – и нас ждал овертайм. В нём решающую роль сыграл всё тот же Нидеррайтер. 22-й номер швейцарцев затащил шайбу в зону атаки, на дриблинге попытался обыграть Чудинова, Максим не позволил сопернику это сделать – и шайба отскочила практически к синей линии, откуда Нидеррайтер броском с разворота снова прошил Бобкова.

ВИДЕО.

«Провал и позор», — приводит «Спорт-экспресс» слова Филатова, брошенные им в сердцах через несколько минут после поражения. «Никаких мыслей не было. Была только гробовая тишина в раздевалке. Вроде бы вышли 2:1 вперёд, а потом… Не знаю, не пошла у нас игра. Так и весь турнир не сложился. Когда я следил за полуфиналом чемпионата мира в Москве и когда наши пропустили гол в овертайме с финнами, я на них смотрел и не знал, что они чувствуют. Теперь я понимаю, что это такое», – несколько дней спустя прокомментировал поражение Кузнецов.

Что происходило после матча наверняка помнит каждый любитель хоккея в нашей стране. Сразу после завершения игры главный тренер национальной команды начал искать виновных в поражении, в первую очередь обрушив свой гнев на капитана сборной. «Никита Филатов не оправдал доверия. Капитан должен быть примером для остальных и на площадке, и вне её», – говорил тренер после матча.

Впоследствии Плющев и Филатов на протяжении ещё многих лет в публичной плоскости выясняли — и продолжают выяснять – кто же всё-таки больше виноват в том самом поражении – главный тренер или капитан. Одно из последних интервью на эту тему Никита дал в сентябре 2020 года, то есть уже спустя 10 лет после одного из самых обидных поражений в истории российского хоккея.

Новость по теме Филатов: я ещё 10 лет играл в хоккей после МЧМ-2010, а Плющев больше нигде не работал

Ещё обиднее от этого поражения становится, когда видишь, как те швейцарцы выступили на МЧМ в медальных поединках. В полуфинале они второй раз на турнире были разгромлены канадцами (1:6), а в матче за третье место и вовсе умудрились пропустить 11 шайб от сборной Швеции (4:11). Россияне же завершили мировое первенство на шестом месте, в ничего не значившем утешительном матче проиграв ещё и финнам (3:4).

Сборная России впервые с 2004 года вернулась домой без медалей любого достоинства. С тех пор с нашей командой это произойдёт ещё дважды – в 2018 и 2021 годах. В свою очередь, швейцарцы за последнее десятилетие лишь однажды смогут преодолеть барьер четвертьфинала. Это произошло в 2019 году, когда они заняли четвёртое место на турнире, в матче за бронзу проиграв России. Но боль от того поражения российской команды, по всей видимости, не утихнет никогда.