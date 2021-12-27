Нашей молодёжке обязательно нужна победа! Россия — Швейцария. LIVE

Всё самое главное о второй игре команды Сергея Зубова и Олега Знарка — в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швейцария в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Стартовое вбрасывание запланировано на 00:30 мск.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сыграют сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

Наша молодёжка сразу стартовала с поражения во встрече со шведами, поэтому времени на раскачку теперь точно нет. Напомним, главным тренером сборной России является Сергей Зубов, но на лавке работает и Олег Знарок. Официально он считается тренером-консультантом, но тоже принимает активное участие в тренировочном процессе.