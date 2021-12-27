Нашей молодёжке обязательно нужна победа! Россия — Швейцария. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швейцария в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Стартовое вбрасывание запланировано на 00:30 мск.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сыграют сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.
Наша молодёжка сразу стартовала с поражения во встрече со шведами, поэтому времени на раскачку теперь точно нет. Напомним, главным тренером сборной России является Сергей Зубов, но на лавке работает и Олег Знарок. Официально он считается тренером-консультантом, но тоже принимает активное участие в тренировочном процессе.
Вспоминаем одно из самых горьких поражений сборной России от Швейцарии на МЧМ, и надеемся, что сегодня наша команда будет на коне.
Пока есть время, приглашаем вас поучаствовать в нашем опросе. Верите в российских хоккеистов?
«Хорошая игра, но мы сделали на несколько ошибок больше, это отразилось на счёте. Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут своё. Обидно, что оставались втроём. Такие удаления должны быть исключены. Это донесём до ребят. Второе звено сегодня отличилось, у четвёртого были моменты. Но первое звено и есть первое звено, там собраны топовые ребята, сейчас они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, сегодня у защитников были моменты, где можно атаковать, а мы ищем ненужные передачи. Должна быть командная нацеленность на ворота», – заявил главный тренер россиян после поражения от шведов.
До матча со Швейцарией россияне уже успели провести две встречи (одну – товарищескую, вторую – официальную). В товарищеской игре сборная России уступила сверстникам из Канады со счётом 4:6. Далее последовало поражение от Швеции – 3:6. Тревожно за оборону и вратарскую линию коллектива Сергея Зубова. Посмотрим, удалось ли тренерскому штабу за короткий промежуток времени исправить все ошибки.
- 27 декабря 2021
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