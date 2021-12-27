СКА обменял центра сборной России, «Магнитка» взяла шведа. Главные трансферы дедлайна КХЛ

Сегодня в Континентальной лиге закрывается трансферное окно, а это значит, что у клубов оставался последний шанс усилиться и совершить выгодную сделку. Рассказываем о главных, на наш взгляд, переходах в дедлайн.

Усиление «Адмирала»

Клуб из Владивостока не стал устраивать распродажу, ранее отказавшись только от Налимова и Артюхина. Зато пополнили команду сразу несколько человек. Из списка отказов дальневосточники забрали защитника Егора Рыкова, в пару к Никите Серебрякову взяли Александра Лазушина. Кроме того, подписан контракт с бывшим сочинцем Павлом Шэном. Для команды-аутсайдера с небольшим бюджетом это очень солидные подписания. Неужели «Адмирал» хочет совершить подвиг и попробовать побороться за плей-офф?

В «Сочи» отказались от Балдаева и Липона

После поражения от «Спартака» в тренерском штабе сочинцев сделали серьёзные выводы. Дело в том, что тренерские задания нужно выполнять, а Балдаев и Липон, видимо, этого не поняли. В результате защитник-гигант красно-белых Олег Евенко едва не травмировал лидеров южного клуба. Расплата для игроков «Сочи» последовала мгновенно. От Балдаева и Липона отказались, так как Андрей Назаров любит дисциплину. Виктор переехал в Хабаровск, а Джей Си придётся лететь чуть ближе – до Новосибирска.

Фото: photo.khl.ru

Гончаров — в «Сибири»

Помимо Липона (его взяли на освободившуюся после травмы защитника Мёрфи легионерскую позицию), сибиряки пополнили свой состав обладателем Кубка Гагарина Максимом Гончаровым. От игрока обороны недавно отказались в «Авангарде». Максим стал неограниченно свободным агентом и спокойно выбирал себе новый клуб. Был интерес со стороны «Автомобилиста», но в итоге Гончаров остановил свой выбор на «Сибири». Интересно посмотреть на него в составе команды Андрея Мартемьянова.

«Спартак» забрал Галузина из списка отказов

Решили усилить свою центральную линию и в красно-белом клубе. Конечно, лучшие годы нападающего Владимира Галузина позади, но помочь в борьбе за попадание в плей-офф он по-прежнему способен. «Амур» поместил Галузина в список отказов, а москвичи воспользовались правом забрать оттуда форварда. Пожалуй, это последний шанс Владимира реанимировать свою карьеру.

Фото: photo.khl.ru

Мощный обмен между «Трактором» и ЦСКА

Классную сделку провернули «Трактор» и ЦСКА. Всё произошло очень неожиданно. Челябинцы возвращали из Северной Америки Виталия Абрамова и связывали с ним большие надежды, а в итоге отправили в Москву, получив взамен защитника Артёма Блажиевского. Сейчас сложно сказать, кто выиграл от сделки. Нужно время, чтобы посмотреть и проанализировать игру обоих в новых командах. Но на первый взгляд для армейцев приход молодого нападающего Абрамова видится более перспективным вариантом.

Валиев оказался в Минске

Защитник Ринат Валиев долгое время пытался закрепиться в Северной Америке, но не смог реализовать свой потенциал. В итоге хоккеист вернулся в «Ак Барс», вот только там в основу тоже не пробился, отправившись покорять Высшую лигу. Уровень хоккея, показываемый Валиевым, серьёзно снизился. В минском «Динамо» у Рината будет возможность проявить себя на уровне КХЛ и получить достойное игровое время в первой команде.

Петерссон вернулся в «Динамо»

«Динамо» всё-таки закрыло пятую легионерскую вакансию нападающим — в клуб вернулся Андре Петерссон. Любимчик Андрея Скабелки переехал с ним в «Локомотив», на новом месте получил травму, долго лечился, а после ухода прежнего тренера «Локо» расторг контракт со шведом.

Петерссон, конечно, удивительный игрок, который совмещает в себе все лучшие и худшие качества шведских форвардов. Теперь в «Динамо» можно собрать шведскую тройку с Линдбергом в центре и Ведином с другого края. Правда, вратарский вопрос в клубе так и не решён — а пока перед плей-офф это главное беспокойство в Москве.

Фото: photo.khl.ru

Морозов – Мищенко. Как вам обмен между СКА и «Сочи»?

Вечная цепочка трансферов между СКА и «Сочи» продолжается: головная организация отправила на юг центра Ивана Морозова. Ещё в мае Иван играл в сборной на чемпионате мира, но не захотел продлевать контракт — и сначала поехал в Высшую лигу, а потом и в «Сочи». Вариант обмена, судя по всему, найти не удалось, поэтому СКА фактически сохраняет права на форварда, который после пары месяцев у Андрея Назарова, судя по всему, уедет в НХЛ.

Ну а взамен СКА получает Ивана Мищенко. Защитник две недели назад оформил хет-трик в игре с «Северсталью», организовав камбэк с 0:4. Андрей Назаров после игры шутил: «После хет-трика Мищенко уже звонили из топ-клубов, предлагают миллионы долларов. Но я сказал: «Всё через меня, я его продюсер». Вместо миллионов, впрочем, последовала фактическая аренда молодого русского центра. А вот зачем СКА очередной бывший защитник «Сочи» — интересный вопрос.

«Магнитка» взяла Виделля для глубины состава

Линус Виделль — в «Магнитке»! Швед — самый заслуженный путешественник из легионеров КХЛ, успевший поиграть в семи клубах КХЛ, его география раскинулась от Риги до Ханты-Мансийска. Свой уровень Виделль держал везде, у него не было откровенно провальных сезонов — даже в прошлом сезоне в 35 лет он набрал 36 очков в «Барысе».

Шведа предлагали многим клубам лиги, но попробовать решили в Магнитогорске. Там искали ещё одного центра-легионера, приценивались к Либору Гудачеку, но того увело минское «Динамо». Теперь у Ильи Воробьёва будут варианты для ротации в плей-офф.

Налимов поможет Олкинуоре

И ещё один трансфер. Вратарь Иван Налимов — в магнитогорском «Металлурге»! Василий Кошечкин давно на травме, а Юхе Олкинуоре определённо нужен сменщик. Достойное подписание уральцев, в плей-офф важен бэкап. Прошлым клубом Налимова был «Адмирал».