Первая сенсация на МЧМ! Беззвёздные немцы грохнули чехов, забив красоту в овертайме

Кризис чешского хоккея продолжается, а Германия в шаге от выхода в плей-офф турнира.

Второй игровой день МЧМ в группе А закрывал матч между сборными Чехии и Германии. Обе сборные в стартовых встречах навязали борьбу фаворитам (Канаде и Финляндии соответственно), но остались без очков.

На уровне взрослых национальных команд граница в уровне между чехами и немцами уже давно стёрта. Не так давно сборная Германии была в шаге от исторического достижения в олимпийском Пхёнчхане, Чехия же в последний раз забиралась в медали на крупном турнире на далёком ЧМ-2012, когда взяла бронзу.

В молодёжном хоккее у чехов тоже всё печально, но и немцев на этом уровне пока не назвать даже крепкими середняками. Однако юные таланты в последние годы у бундестим стали появляться в не меньшем количестве, чем у «народны тим».

Но на конкретном МЧМ-2022 Чехия неплохо провела матч с грозными канадцами, заставив «кленовых листьев» выгрести три шайбы из ворот уже в первом периоде. По большому счёту проиграли в итоге чехи из-за ужасной дисциплины. Пожалуй, в поединке с немцами фаворитами были именно подопечные Карела Млейнека, однако эта игра в очередной раз проиллюстрировала, что чешский хоккей в глубоком кризисе.

Беззвёздная Германия, где нет парней уровня Штюцле или Петерки, выглядела абсолютно на равных с соперником, компактно действовала в обороне и весьма остро жалила чехов в атаке. Первый период оказался безголевым, а в начале второго немцы и вовсе открыли счёт: Александер Бланк оказался на острие атаки и с пятачка переиграл Яна Беднаржа.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Чехам удалось отыграться в этом же игровом отрезке, но лишь в большинстве в формате «4 на 3» и при помощи шального рикошета. Счёт сравнял капитан и одна из главных звёзд чешской сборной этого созыва Ян Мышак.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В третьем отрезке чехи продолжили мучиться на льду, практически не создавая хороших моментов для взятия ворот Флориана Бугля. Да, Чехия перебросала немцев, однако редкие из этих бросков таили реальную опасность. Немцы же искали свои шансы на победу, заработали два большинства в заключительной двадцатиминутке, но в результате матч ушёл в овертайм.

И там всё-таки грянула первая сенсация (хоть и не такая уж большая) МЧМ-2022. Уже на второй минуте овертайма всё тот же Бланк исполнил красоту, проехав через всю площадку и классно зарядив в ближний угол. Чешский вратарь сыграл в этом эпизоде крайне неудачно, явно потеряв ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Таким образом, сборная Чехии потерпела второе подряд поражение на МЧМ, откатившись на предпоследнее место в своей группе. Высока вероятность, что выше подопечные Млейнека подняться уже не сумеют, а значит, в четвертьфинале сыграют с лучшей командой группы B.

Немцам же осталось обыграть Австрию, чтобы выполнить задачу по выходу в кубковую часть турнира.