«Такое поведение не красит нашего капитана». Как Костин ругался с канадскими болельщиками

Прошедшей ночью сборная России добыла первую победу на МЧМ-2022, обыграв сборную Швейцарии со счётом 4:2. Голами в матче, принёсшем россиянам необходимые три очка, в составе номинальных хозяев отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков, «крестоносцы» же ответили шайбами Аттилио Биаски и Фабиана Рицмана.

В этой встрече команды практически повторили результат игры, состоявшейся 6 января 2019 года. Тогда российские хоккеисты, ещё под началом Валерия Брагина, в бронзовом матче МЧМ-2019 сумели забросить «крестоносцам» на одну шайбу больше, поразив пустые ворота при игре в меньшинстве. Сегодня сценарий едва не сложился подобным образом – швейцарцы вновь имели возможность разыграть лишнего под занавес игры и заменили голкипера на шестого полевого игрока, однако россиянам немного не хватило точности.

На этом сходство двух встреч практически заканчивается. Тогда наши ребята также смогли быстро открыть счёт, а к концу первого периода имели преимущество в два гола благодаря шайбам Кирилла Слепца, которому ассистировали два Морозовых – Иван и Илья, и Никиты Шашкова, отличившегося с помощью Василия Подколзина.

Сборная Швейцарии сократила отставание до минимума в начале второй двадцатиминутки, а в середине периода Клим Костин вновь позволил России немного оторваться в счёте. Гол капитана нашей сборной сопровождался довольно необычным аккомпанементом – вместе с гудением сирены раздалось и гудение собравшихся на «Роджерс Арене» в Ванкувере преимущественно канадских зрителей. В ответ Клим демонстративно заткнул уши. Поскольку с первого раза задеть Костина у болельщиков не получилось, они продолжили, в дальнейшем освистывая каждое касание россиянином шайбы и одобрительно приветствуя каждую неудачу нашего хоккеиста.

ВИДЕО.

У канадской публики сложились особые отношения с Климом ещё до первого вбрасывания в матче за бронзу. Дело в том, что после встречи с хозяевами турнира Костин недвусмысленно обвинил в симуляции капитана «кленовых» Макса Комтуа, назвав его «другом Неймара» — футболиста, известного благодаря не только красивой игре, но и актёрскому таланту. Пусть в той ситуации многие согласились с россиянином, спустя несколько дней он показал себя не с лучшей стороны, бросив шлем во время награждения после полуфинального матча с американцами и закусившись с болельщиками на трибунах, отправив их по одному известному направлению.

«Такое поведение не украшает любого спортсмена, а уж тем более – капитана команды. Вспоминаю, как мы играли в 70-80-х годах в Северной Америке, нас тоже никто никогда там не любил. Всегда против нас болели, потому что мы сильная команда, а всегда болеют против сильных. Но надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана. Думаю, тренеры пообщаются с ним, сделают какой-то выговор. Понятно, что это эмоции, но надо держать себя в руках. Капитан должен быть примером для других», – сказал Владислав Третьяк.

«Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень сильно хотел победить для моих товарищей, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжёлым. От разочарования и боли я повёл себя неправильно.

Приношу извинения американским хоккеистам, болельщикам в Ванкувере и всем поклонникам хоккея, кто видел это. Я не должен был вести себя подобным образом. После просмотра видео понял, что это не то, как я хочу представлять себя, мою семью и мою страну. Пожалуйста, примите мои извинения», — говорил сам Костин.

Но, в отличие от реакции Клима после проигранного матча, к его жесту в игре со швейцарцами реакция хоккейной общественности была более терпимой. К примеру, известный инсайдер TSN Боб Маккензи в эфире даже нашёл место для небольшой иронии: «Я, конечно, старый пень, но стараюсь быть не таким стариком, который вечно ворчит на молодёжь. Я за то, чтобы игроки проявляли свою натуру. Если парень хочет отпраздновать гол, пусть празднует. Вчера Костин послал болельщиков, потом извинился, а теперь делает это. Он ещё больше настраивает болельщиков против себя. Но я всегда говорю, что спорт – это театр. Вспомните, как Брэд Маршан лизал соперников. В театре должен быть и положительный, и отрицательный персонаж, герой и злодей. И теперь фанаты, которые и так болеют за Швейцарию, получили злодея в лице Клима Костина. Это всё составляет праздник спорта».

Сам Клим, чья шайба стала победной (швейцарцы забросили ещё раз, наши ребята – два) и принесла России бронзовые медали, после матча поаплодировал трибунам и подарил одному из болельщиков свою клюшку. Затем он рассказал, что не хотел никого оскорбить празднованием, а к свисту с трибун он и вовсе относится положительно.

Итог этой истории подвёл TSN, на сайте которого появилась забавная заметка: «Он точно не завёл друзей на этом турнире, но и врагов не услышит. После того как русские разобрались с ретивыми швейцарцами со счётом 5:2, Костин может заткнуть себе уши бронзовой медалью».