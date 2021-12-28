Россия победила, но легко может попасть на Канаду в 1/4 финала. Турнирные расклады МЧМ

Разбираемся, что дала нашей команде победа в матче со Швейцарией и как избежать встречи с фаворитами в четвертьфинале.

На МЧМ-2022 завершён второй игровой день. Подбиваем турнирные расклады для обеих групп.

Группа А

Финляндия без проблем разобралась с главным аутсайдером турнира австрийцами, одержав пока самую крупную победу МЧМ-2022.

Для Финляндии это второй успех на турнире, команда Суоми возглавила таблицу группы А, воспользовавшись выходным днём у канадцев. Но лёгкие прогулки для подопечных Антти Пеннанена закончились — впереди матчи с Чехией и «кленовыми листьями». Высока вероятность, что именно в очном соперничестве с канадцами финны 1 января разыграют первое место в группе. Пока же можно констатировать только то, что Финляндия обеспечила себе место в плей-офф.

А вот другой матч дня в группе А подарил сенсацию: Германия в овертайме переиграла Чехию.

Второе подряд поражение откинуло чехов на четвёртое место в группе, а шансы забраться повыше для этой сборной видятся призрачными. Австрию, конечно, Чехия должна обыгрывать, а вот на успех с финнами рассчитывать вряд ли приходится. Впрочем, даже единственная победа на групповом этапе может поднять чехов в топ-3 своей пятёрки. Для этого Германия должна проиграть и Австрии, и Канаде (хотя бы раз обязательно в основное время). Но в такой расклад верится с трудом.

Группа Б

Сборная России не слишком убедительно, но переиграла Швейцарию, одержав важнейшую первую победу на турнире. Теперь команде Зубова должно быть попроще в психологическом плане, однако впереди два очень тяжёлых матча. Про игру с действующими чемпионами мира из США говорить нечего, но и словаки, потрепавшие нервы и американцам, и шведам — серьёзный соперник, которого не объехать на одном коньке.

Победа вывела Россию на третье место в группе, наши парни могут забраться ещё выше в случае стопроцентного результата в оставшихся матчах, а вот на первое место нам рассчитывать тяжело.

Дело в том, что шведы обыграли Словакию в основное время, набрали шесть очков и обосновались на первой строчке. Впереди у «Тре крунур» ещё игра с США, но для того, чтобы быть выше России по итогам группового этапа, Швеции достаточно набрать 3 очка в матче со швейцарцами — результат в 9 очков мы сможем максимум повторить, но тогда шведы будут выше по личной встрече.

Шанс России на первое место заключается в том, чтобы, во-первых, самим обыграть в основное время словаков и американцев, а во-вторых — ждать поражения шведов от США (победу «Тре крунур» в матче со швейцарцами держим в уме). При таком раскладе у США, Швеции и России будут 9 очков и равенство по личным встречам, а победителя группы определит разница шайб в матчах между этими командами. Тут не на руку России играет достаточно крупное поражение от шведов. Исправить положение поможет разгром «Тре крунур» американцами и/или убедительная победа наших в матче с США.

Однако наиболее вероятные позиции, с которых Россия может стартовать в плей-офф, — это второе или третье место в группе, хотя для того, чтобы не стать четвёртыми тоже придётся постараться. Таким образом, одним из возможных соперников по четвертьфиналу становится сборная Канады. «Кленовых» наверняка впереди ждут победы в матчах с Германией и Австрией, а вот крепким и организованным финнам хозяева турнира вполне могут и проиграть, заняв в таком случае второе место в группе.

Если Россия обыграет словаков и оступится в матче с США (наиболее вероятный сценарий), то займёт в своей пятёрке третье место, и тогда культовое хоккейное противостояние Россия — Канада случится уже на первой стадии плей-офф.

Чтобы максимально (но, понятно, не на 100%) обезопасить себя от встречи с фаворитами турнира в четвертьфинале, России нужно выигрывать оба оставшихся матча в группе, занимать (скорее всего) второе место и рассчитывать на Германию или Чехию в 1/4 финала.