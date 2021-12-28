Россия познала вкус победы, Германия устроила сенсацию. Итоги второго дня МЧМ

Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Видеообзоры матчей игрового дня

Второй игровой день МЧМ-2022 принёс первый сенсационный результат: сборная Германии в овертайме обыграла команду Чехии — 2:1 благодаря дублю форварда Александера Бланка. В другом матче группы А обошлось без сюрпризов: финны разгромили аутсайдера из Австрии.

Сборная России в группе В одержала первую победу на турнире: за счёт мощного начала матча были обыграны швейцарцы. В другой встрече Словакия потерпела второе обидное поражение от фаворита за два дня: вчера команда Ивана Фенеша чуть не отыгралась с 0:3 в матче с американцами, а сегодня почти в два раза перебросала шведов, но уступила «Тре крунур» всухую.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале ФХР.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Герой дня

Шведский вратарь Йеспер Валльстедт стал главным творцом победы «Тре крунур» в матче со словаками. Он отразил 48(!) бросков и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: iihf.com

Гол дня

В этой номинации вне конкуренции немецкий форвард Александер Бланк, оформивший дубль в ворота чехов. Особенно хорош его победный гол в овертайме — проход через всю площадку и классный бросок в ближний угол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Эмоции дня

После крутой победы немцы не стеснялись в выражении чувств прямо на льду. Яркие, живые эмоции — за это мы и любим молодёжный хоккей.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Главные материалы дня

Новость по теме Словакия почти в 2 раза перебросала Швецию в матче МЧМ-2022. Следующий соперник — Россия

Новость по теме Мичков — на первом месте в снайперской гонке на МЧМ-2022, разделяя его с двумя хоккеистами

Новость по теме Юров попал в десятку самых перспективных хоккеистов на МЧМ-2022 по версии скаутов

Новость по теме Зубов взял неудачный челлендж, сборная России доигрывала матч со Швейцарией в меньшинстве

Расписание матчей на 29 декабря