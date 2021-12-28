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МЧМ-2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 29 декабря

Россия познала вкус победы, Германия устроила сенсацию. Итоги второго дня МЧМ
Лев Лукин
МЧМ-2022, видеообзоры матчей
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Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Видеообзоры матчей игрового дня

Второй игровой день МЧМ-2022 принёс первый сенсационный результат: сборная Германии в овертайме обыграла команду Чехии — 2:1 благодаря дублю форварда Александера Бланка. В другом матче группы А обошлось без сюрпризов: финны разгромили аутсайдера из Австрии.

Сборная России в группе В одержала первую победу на турнире: за счёт мощного начала матча были обыграны швейцарцы. В другой встрече Словакия потерпела второе обидное поражение от фаворита за два дня: вчера команда Ивана Фенеша чуть не отыгралась с 0:3 в матче с американцами, а сегодня почти в два раза перебросала шведов, но уступила «Тре крунур» всухую.

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 22:00 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Койвунен (Ламберт, Хелениус) – 03:29' (5x5)   0:2 Хелениус (Койвунен) – 18:02' (5x5)   0:3 Симонтайваль (Мяяття, Ахо) – 24:11' (5x5)   1:3 Урбанек (Ауэр, Талер) – 25:39' (5x4)   1:4 Вяйсянен (Ахо, Пяйвяринта) – 26:34' (5x5)   1:5 Койвунен (Ламберт, Хеймосалми) – 48:40' (5x5)   1:6 Ниемеля (Мяяття, Нурми) – 50:25' (5x5)   1:7 Ламберт – 54:13' (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 2
Швейцария U20
1:0 Юров (Чибриков) – 07:21' (5x5)   2:0 Злодеев (Дидковский) – 15:42' (5x5)   3:0 Тютнев (Грудинин, Савиков) – 17:39' (5x5)   3:1 Биаска (Зидлер, Фахрни) – 18:56' (5x5)   4:1 Мичков (Демидов, Хуснутдинов) – 51:57' (5x5)   4:2 Рицман (Алленшпах, Штройле) – 58:45' (5x5)

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале ФХР.

U20 ЧМ-2022. Группа A
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 1
ОТ
Чехия U20
1:0 Бланк (Рутковски, Мюнценбергер) – 24:29' (5x5)   1:1 Мышак (Шпачек, Новак) – 35:49' (5x4)   2:1 Бланк (Дзямбор, Леонхардт) – 61:20' (3x3)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 05:30 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 0
Словакия U20
1:0 Нидербах (Эклунд, Гранс) – 06:25' (5x4)   2:0 Шёберг (Нюстрём) – 26:50' (5x5)   3:0 Юнгман (Стенман) – 58:45' (en)

Герой дня

Шведский вратарь Йеспер Валльстедт стал главным творцом победы «Тре крунур» в матче со словаками. Он отразил 48(!) бросков и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: iihf.com

Гол дня

В этой номинации вне конкуренции немецкий форвард Александер Бланк, оформивший дубль в ворота чехов. Особенно хорош его победный гол в овертайме — проход через всю площадку и классный бросок в ближний угол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Эмоции дня

После крутой победы немцы не стеснялись в выражении чувств прямо на льду. Яркие, живые эмоции — за это мы и любим молодёжный хоккей.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Турнирная таблица МЧМ-2022

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Расписание матчей на 29 декабря

U20 ЧМ-2022. Группа B
29 декабря 2021, среда. 00:30 МСК
Швейцария U20
Не начался
США U20
U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Австрия U20
Не начался
Канада U20
U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Чехия U20
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