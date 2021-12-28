Россия познала вкус победы, Германия устроила сенсацию. Итоги второго дня МЧМ

Видеообзоры матчей игрового дня
Второй игровой день МЧМ-2022 принёс первый сенсационный результат: сборная Германии в овертайме обыграла команду Чехии — 2:1 благодаря дублю форварда Александера Бланка. В другом матче группы А обошлось без сюрпризов: финны разгромили аутсайдера из Австрии.
Сборная России в группе В одержала первую победу на турнире: за счёт мощного начала матча были обыграны швейцарцы. В другой встрече Словакия потерпела второе обидное поражение от фаворита за два дня: вчера команда Ивана Фенеша чуть не отыгралась с 0:3 в матче с американцами, а сегодня почти в два раза перебросала шведов, но уступила «Тре крунур» всухую.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале ФХР.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Герой дня
Шведский вратарь Йеспер Валльстедт стал главным творцом победы «Тре крунур» в матче со словаками. Он отразил 48(!) бросков и оставил свои ворота в неприкосновенности.
Фото: iihf.com
Гол дня
В этой номинации вне конкуренции немецкий форвард Александер Бланк, оформивший дубль в ворота чехов. Особенно хорош его победный гол в овертайме — проход через всю площадку и классный бросок в ближний угол.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Эмоции дня
После крутой победы немцы не стеснялись в выражении чувств прямо на льду. Яркие, живые эмоции — за это мы и любим молодёжный хоккей.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Главные материалы дня
Расписание матчей на 29 декабря
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