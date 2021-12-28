После поражения в матче со шведами команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев. Но вопросов к нашей команде по-прежнему хватает.

У России на МЧМ хватает проблем или сделаны правильные выводы? Разбор от экспертов

Сегодня поздно ночью по московскому времени сборная России добилась первой победы на молодёжном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии (4:2). Напомним, ранее хоккеисты Сергея Зубова не справились со шведами (3:6). Мы попросили постоянных экспертов «Чемпионата», среди которых двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Кожевников, олимпийский чемпион Валерий Каменский, заслуженный тренер России Владимир Плющев и известный эксперт Леонид Вайсфельд оценить выступление нашей команды.

«Не понравилось, что под копирку, как со шведами, пропустили»

Леонид Вайсфельд сразу обозначил, что в игре российской молодёжки у него вызывает опасения.

«Швейцарцы, конечно, не такого уровня команда, как шведы. Ответов на все вопросы мы не получили. Основной итог, что выиграли и забросили четыре шайбы, это неплохо.

Не понравилось, что под копирку, как со шведами, пропустили. Вратарь Егор Гуськов не виноват, но он не выручил. Данила Юров, забросивший первую шайбу, сыграл хорошо. Обошлись без глупых удалений, однако Павел Тютнев зачем-то сфолил в зоне атаки, не было в этом необходимости. Кстати, из-за этого мы и шведам проиграли, а серьёзный соперник прощать такого не будет.

Что касается судейства, чтобы что-то бросилось в глаза – я такого не видел», – отметил Вайсфельд сразу после игры.

«Радует, что у России забила не только первая тройка. Это придаст уверенности»

Валерий Каменский похвалил российскую команду и назвал важным тот факт, что у нашей сборной отличилась не только первая тройка.

«Ребята — молодцы. С первой минуты взяли игру в свои руки. Радует, что забивает не только первая тройка. Это придаст уверенности.

Стали меньше удаляться, прибавили в дисциплине. Молодцы, что играли до конца. Игра Гуськова? От матча к матчу вратари будут набираться уверенности. Пока всё неплохо. Да, были обрезы в средней зоне. Но, думаю, тренеры это исключат. Ребята исправятся», – заявил Каменский.

«Тренеры молодёжки должны обратить внимание на обрезы в средней зоне»

Владимир Плющев назвал главные проблемные стороны россиян, призвав тренерский штаб обратить на них внимание.

«Вопросы к игре всегда возникают, какой бы ни был результат. Был необходим этот матч ребятам. Решили проблему с неоправданными удалениями.

Тяжело играть после поражения от Швеции. Хорошо, что решили все вопросы, выиграли. Впереди сложные матчи.

Обе игры провели в одном ключе. Вижу хорошую скоростную работу, быстроту в движениях. Но это не всегда идёт на пользу. Временами это сбивает в завершении.

Обрезы в средней зоне — грубые ошибки при технико-тактической работе. Со шведами получили такой гол, в этом матче тоже были похожие ситуации. Тренеры должны обратить внимание на это. Нужно подкорректировать расположение ребят на площадке — особенно при игре в большинстве», – сказал Плющев.

Фото: iihf.com

«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами»

Вячеслав Фетисов сделал особый акцент на дисциплину российской команды.

«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. Забивать стали разные звенья — хороший факт перед главными играми. С надеждой смотрим на следующую игру. По такой игре сложно судить о вратарской позиции, но Гуськов выручал, когда было надо. Вопрос перед тренерским штабом: кого ставить на следующую игру. Надеюсь, оба вратаря получили опыт, теперь слово за тренерским составом», – подчеркнул Фетисов.

«Россия создаёт моменты, но реализации нет. А Мичков — талант, его надо беречь»

Александр Кожевников посетовал на реализацию россиянами своих моментов.

«Здорово сыграли со Швейцарией. Конечно, надо ответственнее к моментам относиться, а то создаём, но в завершении не получается. Что касается вратаря, то сыграл он хорошо. Однако уверенности нет ни в одном, ни во втором. Вратарская позиция и была такой — ни шатко ни валко. Почему на Аскарова так понадеялись… понятно, перспективный, третий чемпионат, но что-то у него не получается.

Позиционные атаки неплохие у нас, реализации нет. Создаём моменты, разыгрываем, надо завершать же. Что касается Мичкова, то он талант, надо беречь, лишь бы травм не было», – сказал Кожевников.