Россия играет в непонятный хоккей на МЧМ. Даже победа над Швейцарией оставила вопросы

Зачем России прямо сейчас был нужен матч со Швейцарией? Не столько ради победы — она была почти гарантирована сразу, непобеда случилась бы только в случае массового загула коллектива за полчаса до вбрасывания. После мрачноватой безыдейщины против шведов молодёжка должна была показать, что у неё есть какие-то идеи, понимание того, чем вообще хочет быть эта команда. Кроме этого, надо было провести работу над ошибками — исправить тот же самый выход из зоны, который против шведов не получался вообще.

Увиденное ночью всё ещё было противоречиво. Количество забитых голов в таких матчах вообще имеет мало значения — их могло быть 16, как у Канады против немцев в прошлом году, но если бы они все были результатом рикошетов, толку было бы мало. В этом плане порадовала третья шайба, которая реально стала результатом командного взаимодействия, а не просто шального тычка.

Проблем с выходом из зоны стало меньше — но ещё и из-за того, что швейцарцы предложили совершенно другую тактику — они ожидаемо не стали прессинговать в чужой зоне, предпочтя плотное построение в средней зоне, которое ещё надо было разбивать. И у нашей молодёжки вчера стали активнее действовать в проходах все защитники, а не только Грудинин и Савиков — в чужой зоне за воротами можно было заметить даже домоседов.

Фото: iihf.com

Вообще, обстоятельства сделали всё, чтобы швейцарцы упирались в этой игре мало. Их капитан и лучший игрок вылетел до конца турнира из-за ковида — однако из-за ковида ИИХФ отменила и игры на выбывание, расширив элитный дивизион на следующий год. В результате Швейцария могла толком не лезть на рожон и беречь силы на игру со Словакией, которая виделась самым проходным соперником в группе. И если наши игроки (как и со шведами, впрочем) были заряжены на максимум, то у оппонента в моментах чувствовался лёгкий пофигизм.

Не очень у сборной понравилась позиционная атака (это касалось и большинства) — игроки расставлялись в чужой зоне, искали варианты, но обострять ситуацию получалось редко: владение было, но без особой опасности. Возможно, влияет полное отсутствие праворуких игроков: видно, что сборная атакует в основном из одной половины зоны и в целом проходы наших игроков сваливались на один фланг:

Отдельно про большинство: то, что его было так мало (одно за матч) — это тоже проблема. Хотя судьи в обоих матчах, кажется, могли дать нашим соперникам на пару удалений больше, нарушения соперника надо провоцировать активной и/или креативной игрой — а таких моментов было мало. Единственное большинство вчера завершилось выходом швейцарца против одного Гуськова — и сразу два таких провала за два матча выглядят дико.

Настораживают нижние звенья. Перед первым матчем турнира многие посмеялись над нем, что топ-6 полностью составлено из игроков СКА или системы — но оказалось, что звенья боттома выглядят довольно грустно. Да, Злодеев забил гол, где сделал весь момент сам — но будет ли вратарь топ-сборной крутить головой по сторонам, пока в его зоне гуляет форвард?

Брагина справедливо критиковали за то, что он берёт слишком много игроков под своё фирменное «биться-бороться» — но недостаток мастерства эти парни всегда компенсировали тем, что могли закопать шайбу. Сейчас «боттом» впечатляет мало. Расстраивает, например, что вылетел из состава Гуслистов, который в «Северстали» отпахивал в меньшинстве — но часто игроки вне клубной системы Разина теряются в новых обстоятельствах.

Наконец, самое тревожное ощущение, которое пока находится в области психологии. Мы не знаем, как это ощущают игроки на льду, но с точки зрения телезрителя пропало старое ощущение: эта сборная может играть очень плохо, но её всегда может вытащить вратарь. Это касалось не только топ-имён типа Василевского или Шестёркиина — вспомните турниры, когда в раме Георгиев или Кочетков, о которых до их МЧМ мало кто говорил.

Фото: iihf.com

Про Аскарова уже говорено — кажется, его развитие просто сломали и ему пора перезагружаться в том же «Нэшвилле», куда он может уехать после окончания контракта в Питере. Гуськов не «привозил», но при этом за два матча пропустил две довольно лёгкие и чем-то похожие шайбы. И эти голы, хотя уже мало влияли на исход матчей, бьют по прежнему догмату непогрешимости вратарей сборной.

Впереди у нас Словакия, которая против шведов, мало что позволивших России, показала максимальную нацеленность на бросок, зарядив 48 выстрелов. Качество большинства их них было невеликим — но и Йеспер Валльстедт выдал один из лучших матчей жизни. Из середняков именно словаки со своей тягуче-вязкой тактикой — обычно самый трудный соперник для нашей сборной на всех уровнях. В этом году добавилось ещё и мастерство.

За два дня Россия должна прибавить в тактике — эта сборная всё ещё не выглядит цельным организмом. Можно играть невыносимо скучно (вспомните вылет в четвертьфинале-2018), но та сборная имела тактику и её придерживалась даже тогда, когда это привело к поражениям. Чем хочет быть эта сборная и какой её хотят видеть тренеры — пока непонятно.