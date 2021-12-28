Канонада по-русски! На словаков было больно смотреть — наши забили им 4 гола за 320 секунд

Пути сборных России и Словакии не так уж и часто пересекались на МЧМ — всего-то 6 раз за последние 14 лет. В плей-офф эти сборные виделись ещё реже — один раз разыграли бронзу (МЧМ-2009) и однажды встретились в четвертьфинале. За путёвку в медальные матчи россияне и словаки бились совсем недавно (на МЧМ-2019) и ту встречу Рыцари Татры вряд ли вспоминают с удовольствием.

А между тем Россия в этой игре хоть и была заведомым фаворитом, однако наши болельщики всерьёз опасались игры со словаками. При этом в результатах этой команды на групповом этапе не было ничего устрашающего, скорее даже наоборот: подопечные Эрнеста Бокроша без шансов проиграли финнам и шведам, зарубились с США, но проиграли 1:2 и разнесли несчастный Казахстан 11:2.

В чём же дело? А в том, что в первых трёх четвертьфиналах на том турнире дважды выиграли аутсайдеры. Швейцарцы внезапно выкинули с МЧМ шведов, а финны разрушили канадские мечты о домашнем золоте, утащив игру в победный для себя овертайм на последней минуте основного времени. Конечно, это ничего не означало для матча Россия — Словакия, но сенсационные результаты старта плей-офф немного напрягали.

И ведь словаки лучше начали ту игру, обрушив на первых минутах шквал острых атак на ворота Петра Кочеткова. В одной из них Андрей Кукуча бросал из убойной позиции с пятачка (секундой ранее грубо обрезался Александр Алексеев), но форварду не хватило исполнительского мастерства, чтобы добиться успеха.



После этого подопечные Брагина пришли в себя и в следующие 10 минут не оставили от Словакии мокрого места. Шайбы после бросков Денисенко, Старкова, Алексеева и Шашкова залетели в ворота Самуэля Главая (а затем и Юрая Скленара) с интервалом всего лишь в 320 секунд — растерянным словакам во время этой канонады по-русски не помогал ни тайм-аут, ни замена вратаря. На них просто было больно смотреть.

Впрочем, на 4:0 наши ребята остановились. Но лишь для того, чтобы во втором периоде устроить сопернику новую головомойку. С 32-й по 40-ю минуту Россия увеличила счёт с 4:0 до 7:0, при этом два гола забил наш капитан Клим Костин, который в предыдущих матчах никак не мог забить хоть один гол на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Видео голов можно посмотреть на официальной странице чемпионата мира «ВКонтакте».

После матча довольный Костин с выражением облегчения на лице и папахой на голове появился на пресс-конференции для общения с журналистами.

7:0 после 40 минут — наши загнали словаков в шкуру сборной Казахстана. Но в третьем периоде подопечные Бокроша не только сорвали «сухарь» Кочеткову, но и смогли более-менее сохранить лицо, выиграв отрезок со счётом 3:1.



Но в истории сохранился результат 8:3 — разгром словаков от российской сборной. К сожалению, в полуфинале МЧМ-2019 нашим парням развить успех не удалось. Подопечные Брагина потерпели обидное и эмоциональное поражение от американцев, которое запомнилось истерикой Клима Костина, и вынуждены были довольствоваться бронзовыми медалями, добытыми в поединке со Швейцарией.