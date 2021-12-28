США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

До этого американцы успели провести одну встречу на групповом этапе молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой они оказались сильнее сборной Словакии со счётом 3:2.



Теперь ситуация в группе В запуталась. Сразу три команды имеют по три очка (Россия, США, Швейцария), а американцам осталось провести матчи со Швецией (30 декабря) и Россией (1 января). Не исключено, что эти игры также не состоятся.



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