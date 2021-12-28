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Последние новости с МЧМ-2022: переносы игр, матч Россия — США, расписание, карантин и ситуация с ковидом

США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн
Родион Власов Павел Панышев
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Последние новости с МЧМ-2022
Комментарии
Швейцарцы выиграли матч без боя, теперь ситуация в группе запутается окончательно.

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

Турнирная таблица МЧМ-2022
Расписание и результаты матчей МЧМ-2022

До этого американцы успели провести одну встречу на групповом этапе молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой они оказались сильнее сборной Словакии со счётом 3:2.

Теперь ситуация в группе В запуталась. Сразу три команды имеют по три очка (Россия, США, Швейцария), а американцам осталось провести матчи со Швецией (30 декабря) и Россией (1 января). Не исключено, что эти игры также не состоятся.

Следите за ситуацией на МЧМ-2022 в нашем онлайне.

Live Павел Панышев

Подоспело заявление американцев.

«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира-2022», — приводит слова генерального менеджера Джона Ванбисбрука официальная страница сборной США в «Твиттере».

22:18 Родион Власов

Журналист Daily Faceoff Крис Питерс: «В этом году команды находятся в квази-пузыре, то есть живут в отелях с обычными постояльцами, на арены пускают зрителей и так далее. В прошлом году был полноценный пузырь, и команды могли изолировать отдельных игроков (как, например, было в сборной Германии). Этот год – не тот случай»

22:10 Родион Власов

Разочарованные американцы уже начинают строить теории заговора. Один из самых популярных реплаев в твиттере ИИХФ (100 лайков) — о том, что канадские чиновники подстроили это, чтобы устранить прямого конкурента за золото турнира.

При этом канадские ковидные ограничения и локдауны — действительно одни из самых жёстких в мире. Когда журналист Энди Стриклэнд удивился тому, что из-за двух игроков на карантин уходит вся команда, бывший защитник клубов НХЛ Карло Колаяково ответил ему коротко: «Добро пожаловать в Канаду».

22:06 Павел Панышев

Какое сейчас турнирной положение после всей этой истории? Кончено, этот вопрос волнует многих. Подробно обо всём рассказываем.

Новость по теме
Турнирное положение в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
21:59 Родион Власов

Единственная надежда на то, что анализы окажутся ложноположительными — всё-таки даже почти за два года тест-системы не пришли к высокой точности. Игроки точно будут протестированы ещё раз, как пишут журналисты The Athletic.

21:58 Павел Панышев

Нам, конечно, интереснее всего ситуация вокруг матча с Россией. Получится ли у нас посмотреть хоккей после празднования Нового года в ночь с 31-го на 1-е или сделать этого будет не суждено? Придётся запастись терпением.

21:47 Лев Лукин

Добрый вечер, уважаемые читатели! На данный момент известно пока только об одном техническом поражении США, но не исключено, что американцы больше вообще не сыграют на МЧМ — правила ковид-протоколов на спортивных соревнованиях сейчас очень жёстки. Кроме того, нельзя исключать, что по цепочке вслед за сборной США возникнут проблемы и у других команд — как минимум, у Словакии, которая успела сыграть с американцами в первом туре.

Совершенно непонятно, что тогда вообще будет с турниром. Следим за развитием событий и надеемся на лучшее.

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