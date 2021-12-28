США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.
Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.
До этого американцы успели провести одну встречу на групповом этапе молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой они оказались сильнее сборной Словакии со счётом 3:2.
Теперь ситуация в группе В запуталась. Сразу три команды имеют по три очка (Россия, США, Швейцария), а американцам осталось провести матчи со Швецией (30 декабря) и Россией (1 января). Не исключено, что эти игры также не состоятся.
Следите за ситуацией на МЧМ-2022 в нашем онлайне.
Подоспело заявление американцев.
«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира-2022», — приводит слова генерального менеджера Джона Ванбисбрука официальная страница сборной США в «Твиттере».
Журналист Daily Faceoff Крис Питерс: «В этом году команды находятся в квази-пузыре, то есть живут в отелях с обычными постояльцами, на арены пускают зрителей и так далее. В прошлом году был полноценный пузырь, и команды могли изолировать отдельных игроков (как, например, было в сборной Германии). Этот год – не тот случай»
Разочарованные американцы уже начинают строить теории заговора. Один из самых популярных реплаев в твиттере ИИХФ (100 лайков) — о том, что канадские чиновники подстроили это, чтобы устранить прямого конкурента за золото турнира.
При этом канадские ковидные ограничения и локдауны — действительно одни из самых жёстких в мире. Когда журналист Энди Стриклэнд удивился тому, что из-за двух игроков на карантин уходит вся команда, бывший защитник клубов НХЛ Карло Колаяково ответил ему коротко: «Добро пожаловать в Канаду».
Какое сейчас турнирной положение после всей этой истории? Кончено, этот вопрос волнует многих. Подробно обо всём рассказываем.
Единственная надежда на то, что анализы окажутся ложноположительными — всё-таки даже почти за два года тест-системы не пришли к высокой точности. Игроки точно будут протестированы ещё раз, как пишут журналисты The Athletic.
Нам, конечно, интереснее всего ситуация вокруг матча с Россией. Получится ли у нас посмотреть хоккей после празднования Нового года в ночь с 31-го на 1-е или сделать этого будет не суждено? Придётся запастись терпением.
Добрый вечер, уважаемые читатели! На данный момент известно пока только об одном техническом поражении США, но не исключено, что американцы больше вообще не сыграют на МЧМ — правила ковид-протоколов на спортивных соревнованиях сейчас очень жёстки. Кроме того, нельзя исключать, что по цепочке вслед за сборной США возникнут проблемы и у других команд — как минимум, у Словакии, которая успела сыграть с американцами в первом туре.
Совершенно непонятно, что тогда вообще будет с турниром. Следим за развитием событий и надеемся на лучшее.
- 28 декабря 2021
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