Вирус в сборной США меняет турнирные расклады. Игра с Россией и весь МЧМ под угрозой срыва

Размеренное течение МЧМ-2022 по хоккею нарушила внезапная новость: сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией из-за двух американских игроков, попавших в ковид-протокол. Да, не факт, что ребята действительно болеют, но правила турнира в эпоху пандемии жёсткие, а сроки соревнований очень сжаты, так что ничего не попишешь. Можно сколько угодно рассуждать об адекватности подобных мер, но смысла в этом нет никакого. Гораздо лучше взглянуть на расклады в группе В, которые теперь резко изменились.

Что будет, если США засчитают только одно техническое поражение

Итак, на данный момент американцам выписали только один «технарь». Предположим, что на этом всё закончится и матчи со шведами и россиянами состоятся по расписанию. Как в таком случае меняются расклады в группе В?

На данный момент Швейцария «набирает» 3 очка и догоняет в турнирной таблице сборные России и США. В наихудшем положении оказываются словаки, успевшие честно проиграть Америке, но впереди у них ещё есть матчи с Россией и Швейцарией. Талантливая словацкая команда, потрепавшая нервы и американцам, и шведам, наверняка подойдёт к этим играм с сумасшедшим настроем и постарается выгрызть место в плей-офф.



Россия не будет фаворитом в игре с США (если она состоится), но и со Словакией по вышеуказанным причинам всё не так очевидно. Учитывая то, как играет наша команда на турнире, вполне могут случиться и два поражения в оставшихся матчах группового этапа, и тогда для подопечных Сергея Зубова замаячит перспектива вообще не попасть в плей-офф.



Впрочем, это наихудший сценарий для нашей команды. Победа в ближайшем матче со Словакией гарантирует нам плей-офф, а подопечным Ивана Фенеша тогда, скорее всего, придётся биться за последнюю путёвку в кубковый раунд в очной встрече со швейцарцами.



Что касается сборной США, то «технарь» отнимает у американцев практически гарантированные три очка и делает путь к первому месту в группе максимально трудным: для этого звёздно-полосатым теперь нужно обыгрывать и шведов, и россиян. При этом, если же США вдруг проиграют обе эти встречи в основное время, тогда велик риск их пролёта мимо плей-офф — для этого словакам нужно будет набрать 4 очка в матчах с Россией и Швейцарией.

Что будет, если США дадут второй технарь

Итак, представим, что ситуация в американской команде не улучшилась и она получила второе техническое поражение — в матче со Швецией, который должен состояться 30 декабря. В таком случае шведы наберут 9 очков, и их можно будет поздравить с первым местом в группе В.

Американцы же совершенно точно лишатся возможности занять это самое первое место, да и за другие позиции в плей-офф ещё придётся побороться. Тогда для сборной США матч с Россией 1 января приобретёт колоссальный смысл: победа позволит рассчитывать на вторую строчку в группе, поражение же может оставить за бортом плей-офф. Тут расписать заранее все сценарии невозможно, так как очень многое будет зависеть от результатов матчей других команд.

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А если США присудят и третье техническое поражение?

Допустим, матчи сборной США со шведами и россиянами не состоятся — звёздно-полосатые получат ещё два технаря. Как тогда будет выглядеть таблица группы В (без учёта матчей других команд между собой)?



1. Швеция — 9



2. Россия — 6



3. Швейцария — 3



4. США — 3



5. Словакия — 0



То есть останутся варианты, при которых США, сыграв лишь один матч на турнире и получив три «технаря», выйдут в плей-офф. Для этого, например, Словакии надо будет проиграть и России, и Швейцарии.



Если же словаки проиграют нашим парням и обыграют швейцарцев, то тогда у США, Швейцарии и Словакии (при условии, что Швейцария проиграет ещё и игру шведам) станет по 3 набранных очка — всё решит разница шайб в матчах между этими командами. У США она сейчас 3-3, у Швейцарии 1-0, у Словакии 2-3. Всё будет зависеть от личной встречи Словакии и Швейцарии, и забавно, что если словаки выиграют её со счётом 1:0, то в плей-офф отправится… сборная США. Ведь при одинаковой разнице шайб 3-3 придётся смотреть на личную встречу между США и Словакией, а в ней победу одержали американцы. Швейцарцы же в таком случае не попадут в плей-офф, несмотря на «подарок».



За бортом турнира «вирусные» американцы точно останутся в том случае, если Словакия в двух играх с Россией и Швейцарией наберёт 4 очка, а швейцарцы проиграют ещё и шведам (тогда «сырники» обойдут американцев как раз за счёт «технической» победы в личной встрече).

Что вообще будет с МЧМ-2022

Это, пожалуй, сейчас самый главный вопрос. Пока ковид вмешался только в результат одного матча, но как знать, как будет ситуация развиваться дальше? Попавшие в протокол хоккеисты играли со Словакией в первом туре, что если теперь и у этой сборной найдутся заболевшие или хотя бы сдавшие положительный тест?



Сплошные вопросы. Но ясно одно: если появятся новые положительные тесты в каких-либо сборных и появится повод для отмены новых матчей, то нам придётся не расклады считать, а констатировать, что МЧМ попросту не будет доигран.