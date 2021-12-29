Катастрофа или халява в плей-офф? Что теперь решит для России матч со Словакией на МЧМ

Сегодня из Северной Америки пришли тревожные новости. Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира — 2022», —заявил генеральный менеджер сборной США Джон Ванбисбрук.

Напомним, американцы выступают в одной группе с командой России, а значит, ситуация с командой США напрямую интересует российскую сборную. Ведь со звёздно-полосатыми хоккеисты Сергея Зубова должны сыграть в новогоднюю ночь. Теперь встреча под угрозой срыва, а мы расскажем вам обо всех возможных раскладах на ближайшее время, принимая во внимание каждый фактор. По сути, именно турнирные сценарии и возможные ситуации интересуют сейчас болельщиков. Что теперь решит грядущий для России матч со Словакией на МЧМ?

Турнирное положение в группе B на данный момент следующее:

1. Швеция (2 матча — 6 очков);

2. Россия (2 — 3);

3. Швейцария (2 — 3);

4. США (2 — 3);

5. Словакия (2 — 0).

Календарь оставшихся матчей в группе B:

30 декабря

00:30. Словакия — Россия;

05:30. Швеция — США.



31 декабря

03:00. Словакия — Швейцария.



1 января

00:30. Швейцария — Швеция.

05:30. США — Россия.

Расклады, при которых Россия выходит из группы

Самый простой и понятный расклад для команды Сергея Зубова — это одержать победу в матче со Словакией. Тогда российская сборная сразу гарантирует себе выход в четвертьфинал. Чтобы обеспечить второе место в своей группе россиянам нужно обыграть Словакию и США, при этом не будут важны разность шайб в этих встречах и результаты других матчей группы без нашего участия. Второе место сулит россиянам встречу в четвертьфинале с Германией, а не с Финляндией или Канадой.

Что касается американской ситуации, то если сборной США присудят технические поражения во всех оставшихся встречах группового этапа, либо она просто потерпит два поражения, тогда команда сможет выйти в плей-офф, только при том условии, что сборная Словакии (уже сыгравшая с американцами и потерпевшая поражение) не наберёт четырёх очков в оставшихся двух матчах — с Россией и Швейцарией. Если словакам удастся набрать четыре балла, тогда они смогут выйти в плей-офф, оставив США за бортом соревнований, так как Швейцария опередит США за счёт технической победы в очном матче.

Если у Словакии и США будет по три очка, то в этом случае выше окажутся США за счёт победы в личной встрече. Сборная России в этом случае точно выйдет из группы, так как наберёт минимум шесть очков с учётом технического успеха в матче с США. Наконец, если Словакия наберёт три очка, а Швейцария очков больше не наберёт, тогда команды, которые выйдут в плей-офф, будут определяться по разнице шайб, заброшенных в «треугольнике» между собой.

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Расклад, при котором Россия не выходит из группы

Для нашей сборной есть негативное последствие «победы» Швейцарии. Если команда Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае если швейцарцы наберут очки в матче со словаками, российской молодёжке нельзя будет уступать американцам — иначе она вообще вылетит с МЧМ. До ситуации с ковидом у действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф сборной России было практически обеспечено.

Будем надеяться, что сильнейшего в итоге получится определить. Но главное — лучшая команда в столь краткосрочном турнире должна определяться на льду в честной игре, а не на бумажках и не при помощи технических поражений. Поэтому присутствуют довольно серьёзные опасения по поводу того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею будет доигран. Особенно если подобные вспышки коронавируса продолжатся.