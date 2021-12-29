Канада поиздевалась над Австрией, США влепили «технарь». Итоги третьего дня МЧМ

Обзоры матчей игрового дня

Третий игровой день на МЧМ-2022 вместил в себя всего две игры, да и то один из матчей не состоялся. Сборной США из-за попадания в ковид-протокол двух хоккеистов было присуждено техническое поражение со счётом 0:1 в матче со Швейцарией.

В матче группы А хозяева турнира канадцы встречались в Эдмонтоне со сборной Австрии и ожидаемо поиздевались над главным аутсайдером МЧМ, не оставив от того камня на камне. Уже к концу первого периода счёт был 5:0, а итог матча — 11:2.

Герой дня

16-летний канадский вундеркинд Коннор Бедард на игру с Австрией, наконец, попал в топ-12 нападения своей сборной и сразу же произвёл фурор. Главный конкурент Матвея Мичкова за первый пик драфта НХЛ 2023 года сначала оформил натуральный хет-трик за 10 с небольшим минут, а затем забросил ещё и четвёртую шайбу.

Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» TSN.



Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» TSN.

Бедард стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось сделать покер на турнире. Кстати, Коннор теперь возглавил таблицу снайперов турнира, второе место делит целая группа игроков с 3 шайбами в активе, включая Мичкова.

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