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МЧМ-2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 30 декабря

Канада поиздевалась над Австрией, США влепили «технарь». Итоги третьего дня МЧМ
Лев Лукин
МЧМ-2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица
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Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Обзоры матчей игрового дня

Третий игровой день на МЧМ-2022 вместил в себя всего две игры, да и то один из матчей не состоялся. Сборной США из-за попадания в ковид-протокол двух хоккеистов было присуждено техническое поражение со счётом 0:1 в матче со Швейцарией.

U20 ЧМ-2022. Группа B
29 декабря 2021, среда. 00:30 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 0
Т
США U20
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В матче группы А хозяева турнира канадцы встречались в Эдмонтоне со сборной Австрии и ожидаемо поиздевались над главным аутсайдером МЧМ, не оставив от того камня на камне. Уже к концу первого периода счёт был 5:0, а итог матча — 11:2.

U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Австрия U20
Окончен
2 : 11
Канада U20
0:1 Джонсон (Перфетти, Пауэр) – 05:08' (5x4)   0:2 Кормье (Гюнтер, Грейг) – 06:03' (5x5)   0:3 Стэнковен (Мактавиш, Сили) – 08:22' (5x5)   0:4 Бедард (Нейборс, Райт) – 15:02' (5x4)   0:5 Бедард (Денуайе, Кайлли) – 16:13' (5x5)   0:6 Бедард (Денуайе) – 26:13' (5x5)   1:6 Нечесаны (Рорер) – 39:29' (5x5)   1:7 Перфетти (Бурк) – 40:27' (5x5)   1:8 Бедард (Кайлли, Денуайе) – 42:34' (5x5)   1:9 Мактавиш (Гюнтер, Гуле) – 44:44' (5x5)   1:10 Мактавиш (Сили, Пауэр) – 45:31' (5x5)   1:11 Бурк (Перфетти) – 46:47' (5x5)   2:11 Бём (Валльнер, Райнбахер) – 52:20' (5x4)

Герой дня

16-летний канадский вундеркинд Коннор Бедард на игру с Австрией, наконец, попал в топ-12 нападения своей сборной и сразу же произвёл фурор. Главный конкурент Матвея Мичкова за первый пик драфта НХЛ 2023 года сначала оформил натуральный хет-трик за 10 с небольшим минут, а затем забросил ещё и четвёртую шайбу.

Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» TSN.


Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» TSN.

Бедард стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось сделать покер на турнире. Кстати, Коннор теперь возглавил таблицу снайперов турнира, второе место делит целая группа игроков с 3 шайбами в активе, включая Мичкова.

Турнирная таблица МЧМ-2022

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Расписание матчей на 29 и 30 декабря

U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Чехия U20
U20 ЧМ-2022. Группа B
30 декабря 2021, четверг. 00:30 МСК
Словакия U20
Не начался
Россия U20
U20 ЧМ-2022. Группа A
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Канада U20
Не начался
Германия U20
U20 ЧМ-2022. Группа B
30 декабря 2021, четверг. 05:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20
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