«Не полная ли хрень всё это?» Главный провокатор НХЛ жёстко наехал на лигу из-за Олимпиады

Но Брэд Маршан только зря сотрясает воздух. НХЛ всё равно не поедет в Пекин, а форвард «Бостона» продолжит быть лишь бизнес-активом.

Прошла неделя с того момента, как НХЛ официально объявила, что игроки сильнейшей лиги мира не приедут в Китай на олимпийский хоккейный турнир. Главную эмоцию мирового хоккейного сообщества на это известие можно охарактеризовать как сожаление: люди разочарованы, что на Олимпиаде не будет лучших хоккеистов планеты, однако понимают — у НХЛ в сложившейся ситуации не было другого выхода.

Но не все игроки НХЛ спокойно или с пониманием отнеслись к решению лиги. Встречаются и злость, и даже жёсткая критика.

«Мне очень жаль, что всё случилось так, как случилось. Было бы чертовски весело поехать туда и принять участие в Олимпийских играх. Я действительно думал, что всё наладится, что мы наконец-то снова отправимся в путь. Это ещё больше бесит из-за того, что нас не пустили и на Олимпийские игры 2018 года. Чертовски грустно». — выступил на страницах шведского издания Expressen защитник «Оттавы» Эрик Карлссон.

«Было ли голосование игроков? Нет, никаких голосований не было вообще. НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. И это их право по контракту — принять такое решение. Здесь ничего нельзя сказать.

Конечно, я расстроился, да и все расстроились — даже те, кто и не хотел поехать из-за того, что мог попасть в китайский карантин. Но такой шанс поехать на Олимпиаду выпадает очень редко. Всем хотелось его использовать. Я знаю, что все русские ребята точно поехали бы, забили бы на эти три-пять недель карантина.

Сидели бы в комнате, носили маски. Мы бы на это пошли. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде», — рассказал «Матч» ТВ российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв.

Но жёстче всех в медийном поле по НХЛ проехался форвард «Бостона» и главный провокатор лиги Брэд Маршан. 33-летний канадец, не попавший в состав своей сборной на Игры в Ванкувере и в Сочи, где «кленовые» брали золото, не желал скрывать разочарование относительно решения НХЛ, которое отняло у Маршана, возможно, последний шанс сыграть на Олимпиаде.

В первый раз Маршан выступил несколько дней назад в прессе, обвинив НХЛ в отсутствии какой-либо заинтересованности в поездке хоккеистов на Олимпиаду.

«Думаю, что хоккеисты тренируются, работают всю жизнь, чтобы получить возможность соревноваться на таком уровне. Ехать или нет — должно быть решение игроков, независимо от того, что происходит в мире. У лучших хоккеистов мира должна быть возможность выступать на Олимпийских играх. Было ощущение, что Лига не хотела, чтобы игроки уезжали. В конце концов, я понимаю, что им плевать на Олимпиаду — они не заработают на этом деньги. Что есть, то есть. Это бизнес, а мы – активы. Давайте называть вещи своими именами», — цитировало Маршана издание The Score.

На этом Маршан не остановился и вчера опубликовал пост на своей странице в «Твиттере» с очередным наездом на лигу. Поводом стало изменение НХЛ регламента регулярного чемпионата в связи со значительным ухудшением ситуации с ковид-протоколами.

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«НХЛ и профсоюз игроков могут изменить коллективное соглашение для разрешения использования такси-составов, чтобы матчи не переносили, а деньги не были потеряны. При этом было согласовано, что игроки будут отдавать деньги в эскроу до тех пор, пока владельцы не вернут потерянное из-за пандемии, независимо от того, сколько матчей было пропущено. Но в то же время они не могут организовать составы запасных игроков на время Олимпиады.

Нужно уважать договорённость о том, что хоккеисты НХЛ могут поехать на Олимпиаду. Ну не полная ли хрень всё это? А для тех, кто трубит о лишении нас зарплат на время отсутствия — вообще без проблем. Дайте игрокам сделать свой выбор», — говорится в сообщении.

Основной посыл гневных месседжей Маршана понятен: НХЛ, вопреки своим принципам, готова вносить изменения в установленные правила, чтобы избежать финансовых потерь, а идти на такие же шаги, чтобы выполнить обещания перед хоккеистами — не готова. Миллионное подтверждение того факта, что НХЛ — это в первую очередь бизнес, а лучшие игроки мира — расходный материал.

Возможно, именно такой подход делает НХЛ лучшей хоккейной лигой в мире. Но он откровенно бесит многих, когда дело доходит до интеграции НХЛ в мировой хоккей. Убедить лигу «поделиться» своими активами без какой-либо выгоды для неё невероятно сложно, при этом НХЛ всегда будет использовать малейшую лазейку, чтобы не делать тех движений, на которых ей нельзя заработать. Отказ ехать в Пекин абсолютно укладывается в эту парадигму. Да, у НХЛ возникла сложная ситуация с регулярным сезоном, но если бы боссы лиги действительно были заинтересованы выполнить желание своих звёздных игроков поехать на Олимпиаду, то они бы это сделали. Или, по крайней мере, предоставили бы право самим хоккеистам решать свою судьбу.

Но самое смешное заключается в том, что игроки могут сколько угодно злиться и ругаться на НХЛ, но лига всё равно продолжит диктовать свои условия всему мировому хоккею. Потому что лучшие игроки мира по-прежнему будут стремиться играть именно в Северной Америке, как бы их ни бесило потребительское отношение со стороны НХЛ.

И те же гневные слова Маршана — это лишь сотрясание воздуха. Вот если бы Брэд, разочарованный решением НХЛ, разорвал контракт с «Бостоном» или объявил о завершении карьеры в НХЛ (сам же говорил, что финансовые потери для него не проблема), а затем подписался где-нибудь в Европе, чтобы сыграть на Олимпиаде — вот тогда бы это могло стать звоночком для НХЛ. А так его слова остаются просто словами: игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, а Маршан продолжит приносить прибыль лучшей лиге мира, выступая за «Бостон». Просто бизнес — ничего личного.