Не отменят ли МЧМ после «технаря» американцам? Россия – Словакия. LIVE

Турнир под угрозой, но мысли у команды Сергея Зубова только о предстоящей игре.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Стартовое вбрасывание запланировано на 00:30 мск.

Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи играются в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.