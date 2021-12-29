Не отменят ли МЧМ после «технаря» американцам? Россия – Словакия. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Стартовое вбрасывание запланировано на 00:30 мск.
Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи играются в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.
Главное, что нужно знать перед третьим матчем нашей команды на молодёжном чемпионате мира — 2022.
Ситуация с коронавирусом резко изменила все расклады. Что будет с МЧМ-2022? Анализируем резко изменившуюся ситуацию в надежде, что в этом есть какой-то смысл.
Известный североамериканский журналист Горд Миллер прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.
«Вот поэтому ИИХФ и решила, что в этом году никто не вылетит из элиты МЧМ. Решили, что было бы несправедливо убирать команду из элиты на основе серии технических поражений, в случае если в команде начнётся вспышка коронавируса и ей придётся засчитывать технические поражения во всех оставшихся матчах», — отметил Миллер.
Сборная России провела на турнире уже два матча. Сперва наши ребята уступили шведам (3:6), а затем оказались сильнее швейцарцев (4:2). Впереди – игра со Словакией, но главное, чтобы из-за положительных тестов в сборной США и «технаря», который влепили американцам, в итоге не отменили весь турнир. А следуя логике, пока всё идёт именно к этому.
- 29 декабря 2021
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