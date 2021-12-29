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Россия – Словакия: онлайн-трансляция 30 декабря 2021, молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2022

Не отменят ли МЧМ после «технаря» американцам? Россия – Словакия. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Россия – Словакия: онлайн-трансляция
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Турнир под угрозой, но мысли у команды Сергея Зубова только о предстоящей игре.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Стартовое вбрасывание запланировано на 00:30 мск.

Расписание матчей МЧМ-2022
Турнирная таблица МЧМ-2022

Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи играются в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн
Live Павел Панышев

Главное, что нужно знать перед третьим матчем нашей команды на молодёжном чемпионате мира — 2022.

Россия — Словакия на МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала, видео, дата и время матча Россия — Словакия на МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала, видео, дата и время матча
15:45 Павел Панышев

Ситуация с коронавирусом резко изменила все расклады. Что будет с МЧМ-2022? Анализируем резко изменившуюся ситуацию в надежде, что в этом есть какой-то смысл.

Вирус в сборной США меняет турнирные расклады. Игра с Россией и весь МЧМ под угрозой срыва Вирус в сборной США меняет турнирные расклады. Игра с Россией и весь МЧМ под угрозой срыва
15:31 Павел Панышев

Известный североамериканский журналист Горд Миллер прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Вот поэтому ИИХФ и решила, что в этом году никто не вылетит из элиты МЧМ. Решили, что было бы несправедливо убирать команду из элиты на основе серии технических поражений, в случае если в команде начнётся вспышка коронавируса и ей придётся засчитывать технические поражения во всех оставшихся матчах», — отметил Миллер.

15:31 Павел Панышев

Сборная России провела на турнире уже два матча. Сперва наши ребята уступили шведам (3:6), а затем оказались сильнее швейцарцев (4:2). Впереди – игра со Словакией, но главное, чтобы из-за положительных тестов в сборной США и «технаря», который влепили американцам, в итоге не отменили весь турнир. А следуя логике, пока всё идёт именно к этому.

США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн США засчитали поражение, матча с Россией тоже не будет? Что творится на МЧМ. Онлайн
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