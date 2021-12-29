На МЧМ назревает непредвиденная сенсация! Чехи пролетают мимо плей-офф, там будет Австрия?

Грустно и печально наблюдать за всей происходящей вакханалией на молодёжном чемпионате мира 2022 года. Накануне техническое поражение было засчитано действующему чемпиону турнира – сборной США. Американская команда получила «баранку» за матч со сборной Швейцарии, а сегодня её судьбу разделила сборная Чехии, которую не допустили до игры с финнами.

«В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией на чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2022 года. В результате встречи будет зафиксирована победа Финляндии со счетом 1:0. Статус карантина команды будет дополнительно оценён, чтобы определить, сможет ли она принять участие в финальной игре группового этапа с Австрией, запланированной на 31 декабря», – написано в заявлении на официальном сайте ИИХФ.

Только вдумайтесь! Всего один положительный тест на коронавирус привёл к тому, что всю команду сняли с матча чемпионата мира. Год назад Канада уже проводила чемпионат мира, и тогда проблемы с коронавирусом возникли у сборной Германии. Из-за целого ряда положительных тестов начало мирового первенства немцы проводили сокращённым составом, но никто и не думал засчитывать команде технические поражения. В результате немцы смогли впервые в своей истории выйти в плей-офф МЧМ, где оказали очень достойное сопротивление сборной России и проиграли только со счётом 1:2.

А теперь команда Чехии впервые с 2011 года рискует пролететь мимо плей-офф из-за досадного недоразумения. Всё дело в том, что следующий матч на турнире чехи должны провести уже завтра – с командой Австрии. Эта встреча запланирована в ночь на 31 декабря, и стартовое вбрасывание должно произойти в 00:30 мск. Однако североамериканские журналисты уже успели подсчитать, что к этому моменту чехи физически не успеют сдать два отрицательных теста на коронавирус, что необходимо сделать, чтобы получить допуск к матчу.

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Таким образом, если Международная федерация хоккея не войдёт в положение чешской сборной и не изменит её расписание, то команда Карела Млейнека рискует получить второе подряд техническое поражение и завершить выступление на турнире. В этом случае на МЧМ грянет непредвиденная сенсация, так как австрийцы наберут три очка и впервые в своей истории пробьются в плей-офф МЧМ. Вот только будут ли счастливы австрийские молодые пацаны такому «успеху»?

Самое грустное во всей это ситуации, что никто из игроков, сдавших положительный тест на коронавирус, не чувствует себя плохо. Нет, разумеется, мы ни в коем случае не желаем никому из игроков плохого самочувствия. Просто вся эта ситуация говорит о том, что борьба с коронавирусом в Канаде становится борьбой ради самой борьбы. Заокеанский ковид-протокол напоминает настоящее безумие и уже украл у любителей хоккея Олимпийские игры с участием всех сильнейших, а теперь отнимает и главный турнир на уровне молодёжи.