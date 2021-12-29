На молодёжном чемпионате мира отменён третий матч. Вирус добрался и до сборной России.

Бардак, а не МЧМ! России засчитано поражение в матче со Словакией, плей-офф под угрозой

Как уже отмечалось, накануне из Северной Америки пришли тревожные новости. Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

«Сейчас мы нацелены на матч, спекулировать нет смысла. Тренируемся как обычно и ждём чётких сообщений.

Мы стараемся не терять концентрацию в отношении своих планов. У нас будет тот же распорядок, который мы установили ранее. Вчера у нас был день отдыха, и мы пытались не думать о матче. Сегодня будем готовиться к США, а затем проведём матч со Словакией. Будем усердно готовиться к встречам», – заявил сегодня главный тренер сборной Швеции Томас Монтен, у которого спрашивали о возможной отмене матча и второго матча американцев, на этот раз с его сборной.

Но всё шло именно к тому, что игру отменят. Ведь что могло резко измениться за сутки? По сути, ничего. Хотя с нынешним запутанным тестированием непонятно, когда твой тест окажется положительным, а когда отрицательным. Ожидать можно всего что угодно.

«Пока нет официальных сообщений от кого-либо, но, неофициально говоря, похоже, что могут быть некоторые относительно обнадёживающие новости на фронте тестирования молодёжной сборной США на МЧМ. За исключением двух игроков, которые изначально сдали положительные тесты, остальные – отрицательные.

Если это действительно так, то есть шанс, что США смогут сыграть со Швецией. Это будет зависеть от результатов теста, сданного сегодня утром. Если какой-либо игрок сдаёт отрицательный тест в течение 24 часов, ему разрешено играть. Положительный результат исключит этого игрока и его соседа по комнате из игры.

Два игрока с положительными результатами сдали повторный положительный тест, это означает, они находятся в ковид-протоколе и фактически выбывают из турнира.

Сегодняшние командные тесты были проведены очень рано, в формате экспресс-теста. Результаты должны быть доступны не позднее, чем через 4 часа до матча. Таким образом, игроки будут готовиться к игре в гостинице и выйдут из номеров, как только получат отрицательный результат теста», – высказал мнение известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи.

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Позднее начала поступать информация, что из-за ковида под угрозой матч финнов и чехов – соперников из другой группы. И в итоге эта информация подтвердилась. Игра была отменена из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной. Чехам засчитали поражение со счётом 0:1. Турнир, который должен был создать людям праздничное настроение, в итоге превратился в цирк.

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А что с матчем США и Швеции? В результате он отошёл на второй план, так как громыхнуло с другой стороны.

Встреча сборных России и Словакии на молодёжном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сообщило агентство «РИА Новости».

«Такие вещи, как заболевания, организаторы МЧМ должны были предусмотреть. Для меня в этой ситуации странно следующее: например, команду лишают победы лишь после подтверждённого допинга у троих человек. Не знаю, почему на МЧМ всё происходит именно таким образом… Может быть, чтобы была дисциплина», – высказал «Чемпионату» своё мнение двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Матч между Россией и Словакией должен был состояться в четверг, 30 декабря, в 00:30 мск. Ключевое слово «должен», потому что и он, как мы видим, улетел в пропасть. Интересно, что в «РИА Новости», ссылаясь на источник, сообщили, что тест на коронавирус Матвея Мичкова дал положительный результат. Самого нашего звёздного игрока!

И зачем всем нам нужен такой турнир? Это уже совершенно не похоже на спорт. Скорее, на какой-то фарс и бардак! Теперь под угрозой не только групповой этап, но и весь плей-офф.