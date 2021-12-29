Что будет со сборной России и МЧМ? ИИХФ обсуждает отмену турнира! Онлайн

Встреча сборных России и Словакии на молодёжном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды. Встреча должна была начаться 30 декабря, в 00:30 мск. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

Сборной России присудили техническое поражение. Ранее был отменён матч между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00.

До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии.

Совет ИИХФ во главе с президентом Люком Тардифом собрал экстренное совещание, на котором обсуждается отмена турнира. Решение должно быть принято в ближайшее время. Следите за развитием ситуации в нашем онлайне.