Что будет со сборной России и МЧМ? ИИХФ обсуждает отмену турнира! Онлайн

Встреча сборных России и Словакии на молодёжном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды. Встреча должна была начаться 30 декабря, в 00:30 мск. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).
Сборной России присудили техническое поражение. Ранее был отменён матч между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00.
До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии.
Совет ИИХФ во главе с президентом Люком Тардифом собрал экстренное совещание, на котором обсуждается отмена турнира. Решение должно быть принято в ближайшее время. Следите за развитием ситуации в нашем онлайне.
Отец нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова Андрей Мичков прокомментировал положительный тест на коронавирус у его сына.
«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным.
Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной», – цитирует Мичкова-старшего «Спорт-Эксресс».
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нужно ли отменять молодёжный чемпионат мира 2022 года из-за коронавируса.
«Что касается отмены МЧМ, даже не знаю. На мой взгляд, спортивная составляющая уже не является главной. С команды снимают очки, хотя она даже не выходила на лёд из-за болезни. Всё это странно. Надеюсь, организаторы придут к какому-то решению», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Агент Мичкова прокомментировал положительный тест игрока на коронавирус
Агент нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова Сергей Федотов сказал, что игрок хорошо чувствует себя после положительного теста на коронавирус.
«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты — все отрицательные. Напрашивается вопрос — что за подковерные игры ведёт оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения — это не хоккей, а шапито, цирк.
Берётся тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал комментарий по поводу возможной отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею.
«Чемпионат мира — это международное соревнование. Только оргкомитет решает: отменять МЧМ или нет. Моё мнение разве что-то изменит? Наши ребята приехали туда соревноваться. Они готовятся к каждой игре. Вот и дальше надо продолжать готовиться к каждой игре», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Чемпионата Павлом Левковичем.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2022 может быть отменён в ближайшие часы
Бывший глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) и почетный президент Рене Фазель рассказал о возможной отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022.
– Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус кво турнира.
– То есть они будут обсуждать, разумно ли продолжать турнир?
– Да, думаю, так. Через час или два вы узнаете больше, – сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Всё, что было ранее, читайте в нашем прошлом лайве. А сейчас появляются всё новые подробности, под них мы запустили отдельный онлайн. Ссылку на старый, кстати, прикрепляем.
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