Дожили! МЧМ отменён из-за коронавируса, турнир превратили в цирк

Случилось неизбежное. Экстренно созванный совет Международной федерации хоккея принял вынужденное решение об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года. Турнир с участием сильнейших молодых хоккеистов планеты начал рассыпаться на глазах ещё накануне, когда техническое поражение в матче с командой Швейцарии было засчитано действующему чемпиону мира – сборной США. Два игрока американской команды сдали положительные тесты на коронавирус – и согласно регламенту проведения соревнований этого хватило для отмены матча.

Срыв одной встречи ещё давал возможность для продолжения турнира, но начало четвёртого игрового дня у организаторов МЧМ откровенно не задалось. Сначала появилась информация о коронавирусе в стане сборной Чехии, за что она была наказана техническим поражением в матче с командой Австрии. А затем ударило и по нашей команде. Положительный тест на коронавирус сдал 17-летний Матвей Мичков, что привело к «баранке» в игре со сборной Словакии.

Дальше ситуация в Канаде начала развиваться стремительным образом. По информации коллег из «Спорт-экспресса», несколько хоккейных федераций, участвующих в молодёжном чемпионате мира, немедленно обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам. Бывший президент организации Рене Фазель сообщил «Чемпионату», что новый глава ИИХФ Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать отмену турнира – и вот оно, официальное решение.

Что тут можно сказать? Очень обидно, что турнир с участием главных молодых талантов мира завершился столь печальным образом. Целое поколение игроков потеряло прекрасную возможность сыграть за свою страну и показать себя перед скаутами на высшем уровне, сделав себе рекламу на столь престижном турнире. Но в сложившейся ситуации у ИИХФ просто не было иного выхода из положения.

Всё дело в протоколе коронавируса, который был принят организаторами турнира совместно с правительством Канады. С самого начала всё это напоминало какой-то театр абсурда. Год назад Канада уже проводила чемпионат мира, и тогда проблемы с коронавирусом возникли у сборной Германии. Из-за целого ряда положительных тестов начало мирового первенства немцы проводили сокращённым составом, но никто и не думал засчитывать команде технические поражения. В результате немцы смогли впервые в своей истории выйти в плей-офф МЧМ, где оказали очень достойное сопротивление сборной России и проиграли только со счётом 1:2.

Тогда мировое первенство проходило в «пузыре» – игроки жили почти в тюремных условиях, а на трибуны не пускали зрителей. Но в результате мировое первенство было сыграно от начала и до конца – и никаких технических поражений не было. Сейчас же организаторы разрешили запустить на трибуны 50% от вместимости арен, при этом людям было запрещено находиться на своих местах с едой и водой. Интересно, как это могло повлиять на снижение риска заразиться?

Много было сказано и про нелепую историю из Ред-Дира, где базировались команды группы с участием сборной России. В отеле, где были размещены участники соревнований, разрешили проведение такого «бесконтактного» мероприятия, как свадьба. А как же строгие требования ковид-протоколов? В такой ситуации ничем другим, кроме как отменой соревнования, всё завершиться не могло.

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И знаете, как ни странно, это далеко не самый плохой выход из положения. Гораздо хуже было бы, если бы технические поражения продолжили сыпаться уже в плей-офф. Мало того, что сам кубковый состав участников был бы определён с явным нарушением спортивного принципа, так ещё и комплекты медалей могли быть разыграны в ковид-лабораториях. В этом случае чемпионом МЧМ впервые в истории могла бы стать даже сборная Австрии, которая в минувшем сезоне избежала вылета в первый дивизион только благодаря пандемии коронавируса, из-за которой были отменены матчи за выживание.