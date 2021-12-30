МЧМ-2022 планируют сыграть заново! Эксклюзивные подробности от президента ИИХФ

Эта новость была ожидаема, но всё равно оставила в растерянности – как так, молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён? Неужели в Новый год не будут играть Россия с США, неужели 5 января не состоится финал, неужели мы не увидим эти искренние эмоции, слёзы счастья на одной стороне и слёзы горя – на другой?

МЧМ-2022 отменён, это суровая реальность, но мы ещё увидим его новую версию в этом сезоне, пусть и не в Новый год. Об этом в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

— Других вариантов, кроме отмены, не было? Например, перенос турнира?

— Мы отменили текущий турнир, но с января начнём работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.



Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаёмся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022.



— Значит ли это, что уже сыгранные матчи или игры, где были засчитаны технические поражения, сыграют заново?

— Да. Было несколько положительных случаев, пришлось отменить три матча. Это ничего не значит. Целостность турнира была нарушена, из соображений безопасности игроков мы решили, что надо провести МЧМ по-настоящему. Он этого заслуживает. Хоккей отличный, но ситуация с «омикроном» неутешительна. Мы предпочли закончить турнир сейчас, будем разрабатывать предложение для всех федераций с новыми датами.



— В Канаде?

— На данный момент его определённо надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учётом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план.

— Игроки, которым исполнится 20 лет к началу МЧМ, смогут там сыграть?

— Да, ведь турнир пройдёт в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело.



Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут. Главное, он состоится в этом году, так что составы будут те же.



— Те же составы, то есть командам будет нельзя менять состав?

— Конечно, составы можно будет менять.



— МЧМ пройдёт в «пузыре»?

— Пока не знаю. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь, думаем, что ситуация к тому времени улучшится. Но каждый раз думаем, что скоро всё станет лучше, но не становится.