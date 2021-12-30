«Какая-то провокация». Реакция папы Мичкова и сборной России на последние события с МЧМ

Молодёжный чемпионат мира в Канаде официально отменён. Сперва «технарь» засчитали американцам, затем – чехам и россиянам. Проводить соревнование в такой ситуации не имело никакого смысла. Проще говоря, это абсурд, а не МЧМ, а организаторы полностью провалились.

Первыми эмоциями после случившегося поделились капитан российской молодёжки Марат Хуснутдинов и защитник Шакир Мухамадуллин. Высказал своё мнение и главный тренер российской команды Сергей Зубов, а также папа главной звезды россиян – Матвея Мичкова.

«Отмена такого турнира — тяжёлый удар для хоккея в целом»

Главный тренер нашей команды Сергей Зубов был сильно разочарован.

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира.

Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своем месте сейчас. Пообщались с ними по Zoom, тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие.

Отмена такого турнира — тяжёлый удар для хоккея в целом. ИИХФ, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства.

Сейчас находимся на карантине и ждём информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов».

«У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация»

Разумеется, недовольство выразил отец главной звезды нынешней сборной – Матвея Мичкова. Вот что сказал Андрей Мичков.

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Пришёл положительный тест на коронавирус, мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным.

Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной», — приводит слова Мичкова «Спорт-экспресс».

«Все должны относиться к таким вещам правильно. Понятно, какая ситуация в мире»

Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин выразил мнение об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде.

«Все мы профессионалы, все должны относиться к таким вещам правильно. Понятно, какая ситуация в мире. Это обидно, но не в наших руках менять правила и кого-то предостерегать. Все профессионалы, все к этому с пониманием отнесутся и примут это как есть. У нас в плане стояла сдача ПЦР, потом мы должны готовиться к игре, у нас есть своя игра, к которой мы должны готовиться, все мысли всегда были только об этом».

«Обидно очень. Эмоции словами не передать»

Капитан национальной команды Марат Хуснутдинов также ответил на все вопросы журналистов после досрочного завершения турнира.

— Сегодня был обычный день. Просыпаюсь за 30 минут до отъезда и вижу сообщение – игра отменена.

— Марат, какие чувства у вас как у капитана?

— Обидно очень. Готовились тщательно, создавали коллектив, команду, одно целое. И в середине чемпионата мира отменяют турнир. Не передать словами эмоции. Не знаю, что сказать.

— Не закралась ли мысль, что после технического поражения США и Чехии это может коснуться и вас? Не было ли мандража перед сдачей ПЦР-тестов?

— Мандража перед сдачей ПЦР-тестов не было. Все понимали, где мы находимся. Ходили в масках, ни с кем из других команд не общались. А что случилось, то случилось.

— Обсуждали ли в команде ситуацию с Мичковым? Канадский тест показал положительный результат, а ваш — отрицательный.

— Нет, мы это не обсуждаем. Искать виновных — не наше дело. Мы приехали играть в хоккей. В команде не было разговоров по этому поводу.

— Сейчас ребята упускают единственный шанс в своей карьере выиграть МЧМ. Как думаешь, как это отразится на вас?

— Очень обидно, потому что и ЮЧМ раз в жизни проходит, и МЧМ. Нужно с этим справиться, потому что от нас это не зависело. Какие правила нам дали, то мы и соблюдали, и были уверены, что всё будет хорошо. Сейчас после перелёта просто нужно спокойно поговорить с командой. Повторюсь, что от нас ничего не зависело и нужно двигаться дальше. Конечно, всё это обидно. Каждый по-своему может всё воспринять – кому-то будет легче всё перенести, кому-то тяжелее. Но думаю, что каждый сам понимает, как с этим справиться, с кем поговорить по душам, и всё будет отлично.

— Было ощущение, что приехали в Канаду за большими задачами?

— Да у нас в плане только такие цели и есть. Другое нас не интересует. Все прекрасно это понимали, для этого и собрались 1 декабря, провели такие сборы, стали одним коллективом, чтобы выигрывать. Нам другое неинтересно. Обидно, что так случилось.

— Новый год через день. Вы сидите по номерам. Вам нельзя никуда выходить. Вы хоть встретите нормально праздник?

— Будем делать всё по правилам. Скажут не выходить — не будем выходить. Поздравим друг друга по видео. От нас сейчас требуется выполнять то, что просят.