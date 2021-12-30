«О боже, Панарин!» Волшебный гол россиянина заставил Америку визжать от восторга. Видео

Артемий сыграл во Флориде на кураже, но все его усилия «пантеры» перечеркнули за 10 минут третьего периода.

НХЛ вернулась после паузы, связанной с забитыми ковид-протоколами клубов, и сразу стала дарить праздникам поклонникам хоккея. Вчера команды лиги устроили целый марафон голевых фестивалей с кульминацией в Сан-Хосе, а сегодняшний день принёс новые результативные и интересные встречи.

В одной из них «Флорида» дома принимала «Рейнджерс». В гости к Сергею Бобровскому приехал Артемий Панарин: бывшие одноклубники по «Коламбусу» и хорошие друзья могли вместе выступать за «пантер», но Хлебушек пару лет назад решил связать свою судьбу с глянцевой командой из Нью-йорка.

Панарин из-за травмы пропустил последний матч «Рейнджерс» с «Вегасом», поэтому чуть больше остальных партнёров соскучился по хоккею. И уже в середине первого периода Артемий показал, насколько он бывает волшебно хорош на льду: убежал в контратаку, изящно переиграл защитника Экблада и мягким броском прошил Бобровского.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Этот прелестный гол буквально заставил американский «твиттер» визжать от восторга.



«О боже, Артемий Панарин! Изобретатель хоккея снова в деле», — реакция официального аккаунта «Рейнджерс».



«Да, Панарин только что сделал это!», — Sportsnet.



«Панарин танцевал вокруг защитника, а потом забил!», – ESPN.



«А что не умеет делать Панарин?», — официальный «твиттер» НХЛ.



Что уж говорить про реакцию обычных пользователей: magic, oh my god и прочее, много восклицательных знаков и крупного шрифта.

Отыграть шайбу Панарина «Флорида» смогла лишь в начале второго периода — отличился Лунделль. Впрочем, вскоре ещё одно вдохновенное действие Артемия позволило «Рейнджерс» вновь выйти вперёд: Хлебушек издевательски обокрал Радко Гудаса, уже мечтавшего вывести шайбу из зоны, а затем вырезал классную передачу на подключившегося параллельным курсом Зибанеджада. Красота!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Этот гол продержал «Рейнджерс» в статусе победителей матча до 46-й минуты, но следующий игровой отрезок «синерубашечники» с треском провалили. Сначала Уигар пробил Шестёркина броском с ползоны и сравнял счёт, затем Вераге впервые вывел «Флориду» вперёд, и в этом моменте российский вратарь «Рейнджерс», мягко говоря, не выручил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ну а вскоре Дюклер забросил четвёртую шайбу для «пантер», завершив переворот матча, на который у «Флориды» ушло менее 10 минут. «Рейнджерс» сражались до последнего, сняли вратаря и забили третий гол, но на большее «синерубашечников» не хватило. Поражение 3:4, а из приятных воспоминаний от этой игры поклонникам нью-йоркской команды остались лишь шедевры в исполнении Панарина.