Чемпиону НХЛ накидали 9 голов за один матч! Вот что такое «Тампа» без Василевского

Чемпион НХЛ двух последних сезонов и лидер нынешней регулярки «Тампа» под конец года осталась без всех своих российских лидеров. Никита Кучеров давно травмирован, а Андрей Василевский и Михаил Сергачёв угодил в ковид-протокол. Возобновлять матчи после паузы «молниям» пришлось с серьёзными дырами в составе, и, пожалуй, больше всего «Тампа» пострадала от отсутствия Василевского.

Россиянин ведь не только регулярно выручает свою команду, страхует партнёров на последнем рубеже, но и вселяет уверенность в полевых игроков в надёжном тыле. С Васей в воротах «Тампа» выглядит солиднее и крепче, а его вклад в успехи «молний» в последние сезоны трудно недооценить, как бы не пытались это всякий раз делать участники голосования за номинантов «Везина Трофи».

«Тампа» без Василевского — это 13 пропущенных шайб за два матча. И если «Монреаль» ещё удалось «перестрелять» (5:4 ОТ), то в Санрайзе «молний» ждал разгром от одного из принципиальных соперников — «Флориды».



Надо, правда, отметить, что в ковид-протокол у «Тампы» попал ещё и главный дублёр Василевского Брайан Эллиотт, так что матч с «пантерами» снова начал канадец Максим Лагасе — вечный АХЛовец, перебравшийся в стан «молний» в межсезонье из системы «Питтсбурга».

За 40 минут игры Лагасе пропустил от «Флориды» 6 голов. Первый — уже на третьей минуте, когда его издевательски одними плечами «раскачал» Дюклер.

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В дальнейшем Лагасе также не особо выручал, да и защита «Тампы», прямо скажем, не очень-то и помогала своему партнёру по команде. Во втором периоде этого матча нашлось место и для русского гола: Максим Мамин был вознаграждён за то, что до конца не выключался из эпизода.

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На третий период у «Тампы» вышел другой голкипер. По идее, свой шанс в такой ситуации должен был получить 21-летний россиянин Амир Мифтахов, который в фарм-клубе «молний» в АХЛ больше всех играет и имеет лучшую статистику. Однако сменщиком Лагасе второй матч подряд был заявлен швед Хуго Альнефельт, и в третьем периоде игры с «Флоридой» он дебютировал в НХЛ.

Фамилия Альнефельта, кстати, должна быть знакома внимательным болельщикам. Именно с ним в воротах Швеция обыграла в драматичном финале ЮЧМ-2019 сборную России. Именно Альнефельт в полуфинале МЧМ-2020 метался от грубейших ошибок до гениальных сейвов, но всё-таки не помог шведам обыграть российскую молодёжку. Между прочим, победу в той игре Россия добывала с Мифтаховым в воротах — Амир вышел на замену в третьем периоде вместо Аскарова.



В НХЛ Альнефельт дебютировал, но удачным этот дебют назвать нельзя. С 45-й по 53-ю минуту «Флорида» трижды огорчила 20-летнего вратаря, доведя общий счёт матча до совсем уже неприличного — 9:3. При этом девятую шайбу «пантеры» вообще провели в меньшинстве.

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Разменять второй десяток забитых голов у «Флориды» не получилось — до полного глумления над чемпионом НХЛ и лидером таблицы не дошло. Но матч, конечно, оставил много вопросов на тему того, что из себя представляет команда-династия из Тампы без одного из лучших вратарей современности.



Следующая игра у «молний» уже завтра — вряд ли Василевский успеет покинуть ковид-протокол за это время. Может, против «Рейнджерс» тогда стоит дать сыграть Мифтахову? Хуже, чем сейчас, уж точно не будет.