Русский вратарь пишет историю в НХЛ. Шестёркин на старте карьеры круче самого Лундквиста

У Игоря 40 побед за свой клуб в 67 матчах. Лишь 25 вратарей в истории НХЛ могут похвастать таким результатом.

Главным героем в канун североамериканской новогодней ночи в НХЛ, разумеется, стал Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» обновил рекорд лиги по голам в большинстве, оформил дубль и собрал ещё целый ряд личных бонусов в последнем матче 2021-го.

В тени достижений Великой Восьмёрки для российских болельщиков легко мог оказаться ещё один наш соотечественник, проводящий блестящий сезон — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. «Синерубашечники» минувшей ночью приехали в гости к «Тампе» и сумели обыграть действующего чемпиона НХЛ в серии буллитов, упрочив свои позиции в зоне плей-офф Столичного дивизиона.

«Молнии», разозлённые погромом от «Флориды» в прошлом матче, открыли счёт в большинстве под занавес первого периода, но во втором отрезке у «Тампы» начал чудить голкипер Брайан Эллиотт. Для начала он просто подарил гол Лафренье, выкатив тому удобнейший пас из-за собственных ворот.

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Через 10 минут Эллиотт снова грубо ошибся на выходе, результатом чего стала шайба в меньшинстве от Баркли Гудроу.

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Очевидно, «Тампа» продолжает страдать из-за того, что в ковид-протоколе застрял Андрей Василевский. Достойного сменщика Большого Кота у «молний» сейчас попросту нет.

Второй период «Тампе» удалось свести к ничьей, но в третьем ещё один привет бывшей команде передал Гудроу. Экс-форвард из чемпионской команды, которого тепло поприветствовали перед игрой на «Амали-Арене» и вручили перстень за победу в Кубке Стэнли, на 54-й минуте оформил дубль, мастерски подставив клюшку под бросок Миллера.

От поражения в основное время «Тампу» спас ветеран Перри, доевший шайбу с пятачка во врем массированного штурма «молний» на последних минутах. Но и от «Рейнджерс» победа в результате не ускользнула: в серии буллитов финальную точку поставил Зибанеджад.



А что же Шестёркин? Игорь сделал 25 сейвов, а в серии буллитов не позволил забить ни Хедману, ни Стэмкосу, ни Пойнту. Россиянин одержал 14-ю победу в 19-м матче сезона, где он выходил с первых минут, всего же в карьере НХЛ этот успех стал для Шестёркина 40-м. На достижение этого результата Игорь потратил 67 матчей, что стало повторением рекорда франшизы «Рейнджерс» — в период с 1964 по 1972 год вратарь Жиль Вильмюр тоже выиграл 40 матчей из 67. Никто из других вратарей «синерубашечников», включая легендарного Хенрика Лундквиста, не мог похвастать таким процентом побед в начале выступлений за клуб. Всего же в НХЛ до Шестёркина лишь 25 вратарей одержали 40 побед в 67 или меньшем количестве матчей.

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За Шестёркина действительно очень радостно. В своё время он, казалось, пересидел на скамейке СКА и сборной России, но всё-таки сумел вовремя уехать на перезагрузку и сейчас превращается в одного из лучших вратарей мира (Аскарову определённо стоит задуматься!). Этот сезон для Шестёркина выдаётся прорывным — он показывает надёжную и стабильную игру, совершает эффектные сейвы, влюбляет в себя фанатов «Рейнджерс» и тащит парней с Бродвея в долгожданный плей-офф.



У Шестёркина огромные шансы по итогам этой регулярки оказаться как минимум в тройке финалистов голосования «Везина Трофи», а в ближайшем будущем Игорь обязан стать одним из тех лидеров «Рейнджерс», которые, возмужав и окрепнув, реально поведут клуб к Кубку Стэнли.



Главное для Шестёркина — обходиться без травм. Звёздная болезнь и какие-либо психологические проблемы ему вряд ли грозят.