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«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче «Зимней классики» — 2022, Капризов набрал три очка и установил рекорд, видео

Капризов нарисовал 3 гола, снова обрушив рекорд в НХЛ! Ему не помешал уникальный мороз
Лев Лукин
«Сент-Луис» проиграл «Миннесоте»
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Но для победы «Миннесоты» в домашнем матче «Зимней классики» усилий русского лидера «дикарей» оказалось недостаточно.

1 января в НХЛ — время для «Зимней классики». Традиционно один матч регулярного чемпионата лига выносит под открытое небо, и эта история длится с 2008 года. За 14 лет «Зимняя классика» не состоялась только дважды — в 2013-м из-за локаута, в 2021-м из-за поломанного пандемией календаря сезона.

В начале 2022-го вспомнить детство и погонять шайбу на морозце предстояло хоккеистам «Миннесоты» и «Далласа». В хоккейный каток был превращён бейсбольный стадион «Таргет-филд» в Миннеаполисе, и к началу игры температура воздуха над ним опустилась ниже -20 градусов. Да, это получилась самая холодная «Зимняя классика» в истории НХЛ, а лёд пришлось даже искусственно подогревать.

Но в такую погоду, наверное, могла получиться только по-настоящему горячая игра. Команды не подвели зрителей, устроив шоу с 10 заброшенными шайбами, а самыми частыми посетителями протокола оказались российские хоккеисты.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Сканделла) – 14:29' (5x5)   1:1 Капризов (Хартман) – 14:54' (5x5)   1:2 Кайру – 20:27' (5x5)   1:3 Тарасенко (Кайру, Томас) – 28:55' (5x5)   1:4 Барбашёв (Кайру, Бучневич) – 34:46' (5x4)   1:5 Кайру (Томас) – 37:58' (5x5)   2:5 Питлик (Раск, Бьюгстад) – 38:38' (5x5)   2:6 Крюг (Барбашёв) – 39:19' (5x5)   3:6 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 48:40' (5x5)   4:6 Фиала (Капризов, Голигоски) – 54:22' (5x5)

«Сент-Луис» открыл счёт усилиями Перрона на 15-й минуте, но уже через 25 секунд ему ответил Кирилл Капризов, забив нетипичный для себя гол: сам притащил шайбу в зону с висящим на плечах оппонентом, проткнул её на пятак, где поймал удачный рикошет.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Для Капризова этот гол стал 40-м в НХЛ. Кирилл обрушил очередной рекорд «Миннесоты», быстрее всех в истории франшизы добравшись до этой отметки. Капризов потратил на это 86 матчей, Брайну Ролстону в своё время понадобилось 90 игр.

Кирилл вовремя вернул «Миннесоту» в игру, но во втором периоде на морозном льду осталась только одна команда. «Сент-Луис» выиграл отрезок со счётом 5:1! Уже на 27-й секунде забил Кайру, а вскоре отличился и Тарасенко: Владимиру удался отличный бросок в касание после передачи того же Кайру.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Ещё через 6 минут большинство реализовал Иван Барбашёв, добив шайбу после броска неугомонного Кайру.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

А вскоре канадец, по праву признанный первой звездой матча, ещё и оформил дубль, подбив удивительную статистику: 4 (2+2) очка в одном периоде.

«Миннесота» нашла возможность забить второй гол, но период всё-таки завершила на минорной ноте: Кэм Тальбо пропустил шестую шайбу от Крюга, и после перерыва в воротах «дикарей» появился уже Кяхкёнен.

Кстати, пробить финна «блюзменам» так и не удалось — в третьем периоде забивала только «Миннесота». Но особой интригой в этом матче всё-таки не запахло, хотя Капризов очень старался. Вот, например, гол Хартмана на 49-й минуте, выросший во многом из высокого индивидуального мастерства россиянина в обращении с шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

А вот шикарный по задумке и исполнению пас Капризова от борта с неудобной руки прямо на пятак Кевину Фиале.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

После этого гола у «Миннесоты» оставалось ещё около пяти минут, чтобы отыграться, но на большее «дикарей» не хватило. «Зимняя классика» закончилась победой «Сент-Луиса», а российские хоккеисты в этой встрече набрали аж 7 очков.

3 (1+2) балла у Капризова, который, по сути, нарисовал 3 гола в этом матче и теперь делит четвёртое место в списке бомбардиров сезона НХЛ с Джонатоном Юбердо (выше только Овечкин, Драйзайтль и Макдэвид). 2 (1+1) очка у Барбашёва, который после этой игры имеет новый личный рекорд по результативности в сезоне НХЛ. Ещё по одному очку набрали Бучневич (пас) и Тарасенко (гол).

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