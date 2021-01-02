История чуда из НХЛ. Болельщица спасла человека, разглядев родинку на шее во время игры

Член персонала «Ванкувера» и не подозревал, что у него есть опухоль. Благодаря внимательной девушке из Сиэтла его жизнь в безопасности.

С нынешнего сезона в НХЛ появилось новое принципиальное противостояние – «Ванкувер» против «Сиэтла». Оно носит географический характер – города, пусть и находятся в разных странах, расположены недалеко друг от друга. Расстояние между ними меньше, чем между Питтсбургом и Вашингтоном, Калгари и Эдмонтоном и даже Торонто и Монреалем. Но пока противостояние принципиально разве что на бумаге – прошедшей ночью состоялась лишь вторая их официальная встреча. И она запомнится не столько хоккеем, сколько трогательной историей, которая неожиданно развернулась за несколько часов до стартового вбрасывания.

Накануне матча в официальном «твиттере» «Ванкувера», который во второй раз пожаловал в логово «кракенов», появилась необычная публикация, а точнее, письмо: «Меня зовут Брайан «Ред» Хэмилтон, и я являюсь ассистентом менеджера по экипировке «Ванкувер Кэнакс». Я пытаюсь найти особенного человека, и мне нужна помощь хоккейного сообщества. Той женщине, которую я пытаюсь найти – вы изменили мою жизнь, и теперь я хочу найти вас, чтобы сказать огромное спасибо!

Проблема в том, что я не знаю, кто вы и откуда. Знаю только, что вы сидели за скамейкой «Кэнакс» в тот вечер, когда «Сиэтл» играл свой первый домашний матч в истории. Тот день, 23 октября, и то сообщение, которое вы показали мне на своём телефоне, навсегда останутся в моей памяти. Это навсегда изменило мою жизнь для меня и моей семьи. Ваше чутьё оказалось верным – родимое пятно на моей шее действительно оказалось злокачественной опухолью. Теперь благодаря вашей настойчивости и работе докторов её больше нет.

Хочу, чтобы все знали – эта история не обо мне. Она о невероятном человеке, обнаружившей нечто тревожное, а затем нашедшей способ указать на это в хаосе хоккейного матча и привлечь моё внимание, пока я выполнял свою работу. Мы ищем этого невероятного человека, просим поделиться этим письмом с семьёй и друзьями и помочь нам найти этого героя в реальной жизни, чтобы я мог выразить ему свою благодарность».

На призыв откликнулись тысячи неравнодушных людей, и меньше чем через полтора часа письмо дошло до матери героини, которая сообщила, что её дочь планирует посетить предстоящую игру.

Фото: Steph Chambers/Getty Images

В это же время Хэмилтон, история которого быстро стала самой обсуждаемой в кругах НХЛ, дрожащим голосом и с блестящими от едва проступавших слёз глазами общался с журналистами, многократно поблагодарив свою спасительницу и рассказав, что даже и не подозревал о наличии раковой опухоли, которая, к счастью, не успела проникнуть с кожи глубже в организм, благодаря чему с ней удалось быстро справиться. Также он выразил надежду, что на предстоящей игре сможет вживую увидеться с болельщицей «Сиэтла» и лично выразить свою признательность.

Вскоре его желание сбылось – незадолго до стартового вбрасывания он встретился с девушкой, которая фактически спасла его жизнь. Её зовут Надя Попович – в 2019 году она окончила университет и недавно собиралась поступить в медицинскую школу. Она была волонтёром в нескольких больницах в отделе онкологии – этот опыт помог ей обнаружить опухоль на шее у Хэмилтона и предупредить его. Пока история с письмом набирала обороты, она спала, потому что в новогоднюю ночь работала на горячей линии в больнице.

«Я проснулась от звонка матери, которая сказала: «Надя, ты даже не представляешь, что происходит». Она прислала мне сообщение, которое опубликовал «Ванкувер», и там было сказано, что они ищут меня. А затем было много криков. Я не могла поверить в происходящее. В тот день он (Хэмилтон) взглянул на мой телефон и ушёл, поэтому я подумала, что он знает. Возможно, он уже проверился у доктора. Возможно, всё в порядке. И затем спустя несколько месяцев происходит это. Узнать, что ему оставалось лет пять до проявления симптомов… Невероятно, что тогда у меня появилась возможность обратиться к нему».

«Мы уже знаем, что ты будешь отличным врачом, когда окончишь медицинскую школу», — так официальный «твиттер» «Кэнакс» прокомментировал встречу Нади и Брайана. И «косатки» также внесут вклад в её образование – совместно с «Сиэтлом» они выделили $ 10 тыс. на обучение девушки, о чём диктор «Климат Пледж-Арены» сообщил в одной из коммерческих пауз во время матча. Реакция Нади, которой в тот момент аплодировали все зрители, бесценна.

«Ванкувер» в итоге во второй раз обыграл «Сиэтл», но это было совсем не важно. Ведь в этот день нашлось место для настоящего новогоднего чуда.