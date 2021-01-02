Тарасенко — настоящий лидер, Овечкин и Василевский бьют рекорды. Звёзды месяца в НХЛ

«Чемпионат» и сайт НХЛ на русском языке представляют уже традиционную рубрику, в которой редакции изданий выбирают трёх звёзд прошедшего месяца среди российских игроков. В ноябре ярче всех себя проявили нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, вратарь «Тампы» Андрей Василевский и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Первая звезда — Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

13 (6+7) очков в 10 матчах, «+2»

В межсезонье вокруг российского нападающего «Сент-Луиса» развернулась настоящая драма. Он просил обмена, клуб выставлял его на драфт расширения, пытался искать варианты перехода в другой клуб, но к началу сезона всё осталось на своих местах.

У Тарасенко было два варианта – всем своим видом показывать, что ему тягостно в составе «музыкантов», или засучить рукава и приняться за работу, как он умеет. Тем более после всех операций и не самых удачных сезонов ему было что доказывать.

Владимир играет как настоящий лидер «Сент-Луиса», и в декабре стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром среди российских игроков, а два из шести его голов стали победными. «У меня не хватит слов, чтобы описать его положительные качества – не только как хоккеиста, но и как человека в целом. Этот парень – настоящий лидер. Он один из моих любимчиков – тот, кто заряжает команду в раздевалке. Мы все видели, что он умеет делать с шайбой. Он один из лучших нападающих, которых я когда-либо видел, а также отличный человек», — говорил вратарь команды Чарли Линдгрен. Можно только порадоваться за Володю и пожелать ему не сбавлять оборотов!

Вторая звезда — Андрей Василевский («Тампа»)

7 побед в 7 матчах, 93,3% ОБ, КН 2,12

Быть олицетворением высказывания «вратарь – полкоманды» в таком клубе, как «Тампа» — задача не из лёгких, но не для двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского. Со стороны партнёров по команде не иссякает поток комплиментов лучшему голкиперу мира. Декабрь Василевский провёл идеальнее некуда – семь побед в семи матчах, 93,3% отражённых бросков, коэффициент надёжности -2,12.

Андрей в пятом сезоне подряд провёл семиматчевую победную серию и по этому показателю уступает только Марку-Андре Флёри, на счету которого семь таких сезонов подряд. Кроме того, в декабре Василевский сначала побил, а затем и обновил рекорд НХЛ по количеству побед за календарный год – 64. А некоторые сейвы россиянина заставляют главного тренера «Тампы» Джона Купера съёживаться от ужаса: «Любой мужчина съёжился от ужаса, глядя на то, как Вася делает этот сейв. Это его атлетические способности, над которыми он постоянно работает. Он вечно растягивается, и всё это для таких вот моментов. Помогает и то, что его рост — 193 сантиметра. У него невероятная способность перемещаться от штанги к штанге, перекрывать низ ворот. Копитар выполнил красивый финт. Мало кто может сделать такой сейв, Вася – один из них».

Третья звезда — Александр Овечкин («Вашингтон»)

13 (5+8) очков в 10 матчах, «+5»

Александр Овечкин прописался в нашей подборке звёзд месяца прочно и надолго. А как ещё, когда он показывает едва ли не лучший хоккей в своей карьере (это в 36-то лет, если вы вдруг забыли?).

Его подстёгивает и то, что прошлый сезон вышел не самым удачным, и погоня за великим снайперским рекордом Уэйна Гретцки, к которой сейчас приковано внимание всего хоккейного мира. Овечкин проводит на льду больше всех среди российских форвардов (уступает только защитнику Ивану Проворову), продолжает набирать больше очка за матч, закончил год в 140 шайбах от Великого и рекордсменом по количеству голов в большинстве, буквально на флажке обойдя Дэйва Андрейчука.

Также капитан «столичных» вошёл в топ-25 бомбардиров всех времён, в топ-3 по победным голам, а в этом сезоне продолжает идти вровень с куда более молодыми Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, на данный момент занимая второе место в гонке снайперов и третье – в гонке бомбардиров.

«Вот почему он является одним из самых великих снайперов, которых когда-либо знал хоккей. Если вы дадите возможность Овечкину, он обязательно положит шайбу в сетку», — сказал защитник «Детройта» Марк Стаал. Именно в матче с «крыльями» Овечкин забил рекордный 275-й гол в большинстве.