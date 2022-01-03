«О, как жаль!» Овечкин нелепо улетел за борт, пытаясь выместить злость на сопернике. Видео

Новый рекордсмен НХЛ по голам в большинстве Александр Овечкин в первом матче после великого достижения не сумел забить или набрать очки, а его команда, чудом отыгравшись в основное время, потерпела поражение в овертайме. Впрочем, без положительных эмоций в этот вечер Ови вряд ли ушёл, ведь он получил порцию очередного признания со стороны болельщиков, партнёров, журналистов и даже соперников.

Но личный итог конкретной игры для Ови неутешительный: 0 очков, «-2», всего 3 броска в створ, и даже 4 силовых приёма вряд ли принесли Александру какое-то удовлетворение. Более того, попытка одного из них, который наверняка не попал в статистику, закончилась для россиянина самым настоящим конфузом.



Под занавес второго периода Овечкин понёсся навстречу шведскому форварду «Нью-Джерси» Йесперу Боквисту. Тот начинал атаку «дьяволов», проезжая мимо скамейки запасных «Вашингтона», и Овечкин наверняка намеревался расколоть оппонента могучим хитом, выкинув того на лавочку своей команды. Ранее Ови делал так не один раз в карьере.

Но Боквист вовремя увидел приближающийся к нему «бульдозер», успел сгруппироваться, притормозить и крутануться на месте так, что в результате столкновения сам Овечкин нелепо полетел за борт.

«О, как жаль!», — прокомментировал эпизод «твиттер» «Нью-Джерси».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

«Это один из способов добраться до скамейки запасных», — так описал момент один из официальных «твиттеров» НХЛ, предложив более крупный план неудачной попытки Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL Gifs.

Кстати, журналист Том Гулитти отметил, что Овечкин не просто так задумал провести сокрушительный хит на Боквисте. «В предыдущей смене Овечкин выглядел раздражённым после того, как его сбил с ног кто-то, направлявшийся к скамейке «дьяволов» вдали от шайбы».



Перед началом третьего периода показали повтор: оказалось, что неучтиво с Овечкиным обошёлся защитник «Дэвилз» Дэймон Сиверсон, толкнувший только что выскочившего на лёд со скамейки Александра. После этого Овечкин завёлся и решил выместить злость на рандомном игроке «Нью-Джерси», но вышло как вышло.