Россиянин уложил в драке наглого канадца! Наместникова купали в овациях 18 тысяч зрителей

Ещё бы: Владислав поставил на место главного провокатора лиги Маршана, который, как выяснилось, дерётся похуже, чем говорит.

Владислав Наместников проводит очень интересный сезон за «Детройт». Российский хоккеист не так результативен в «красных крыльях», как в 2015-2017-е годы в составе «Тампы», однако в «Детройте» Наместников-младший вот уже второй сезон растёт, как самостоятельная личность, как лидер команды, и его прогресс очень ценен для «Ред Уингз», старающихся в этом сезоне выйти из долгих лет сумрака и цепляющихся за зону плей-офф.

В первом матче нового года «Детройт» на своей площадке принимал «Бостон». Градус принципиальному соперничеству двух клубов «Оригинальной шестёрки» добавляло турнирное положение: «крылья» и «мишки» ожесточённо спорят за место в зоне «уайлд-кард» на Востоке и идут в таблице очень плотно.

В первом периоде матча команды обменялись голами — на шайбу Бертуцци ответил Бержерон. А в начале второго отрезка слово взял Наместников. Нет, четвёртый снайпер «Детройта» в этом сезоне не забил юбилейный десятый гол, но решил взбодрить команду и стадион иным способом — кулачным поединком с Брэдом Маршаном.

Известный канадский задира и провокатор из «Бостона», конечно, во многом сам спровоцировал конфликт, начав пихаться и препираться с Наместниковым в одном из эпизодов. В результате Маршан первый сбросил перчатки, Влад принял бой и вскоре доказал, что дерётся наглый канадец похуже, чем чешет языком. Наместников нанёс несколько ударов и повалил Маршана на лёд к дикому восторгу 18 тысяч зрителей на «Литтл Сизарс-арене».

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Пожалуй, в этот вечер Наместников стал ближе к сердцу каждого из фанатов «Ред Уингз». Ему удалось убедительно поставить на место одного из самых ненавидимых игроков НХЛ, которого регулярно освистывают на многих стадионах, в том числе и в Городе Моторов.

Однако для «Детройта» эта драка не стала причиной для вдохновения и воодушевления. Скорее наоборот, «крылья» как-то резко сдулись и позволили «Бостону» полностью реабилитироваться за кулачное поражение Маршана и увезти домой крупную победу.

Через четыре минуты после боя Хаула провёл шайбу, позже оказавшуюся победной, а в третьем периоде окончательный счёт установили Макэвой, Фредерик и Носек. 5:1 уверенная победа «Бостона», который теперь обошёл «Детройт» в таблице, однако драка Наместникова и Маршана точно стала одним из самых ярких событий всего игрового дня. Хотя бы потому, что это был первый спарринг в НХЛ в 2022 году.