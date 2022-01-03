В КХЛ канадец бросился на молодого русского! Из прошлого клуба Липона выгнали за трусость

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Ак Барсом» зрители увидели много заброшенных шайб. Гости победили со счётом 6:2, а главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов стал первым главным тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 800 матчей.

«Не знаю, что сказать. Важно, конечно, что выиграли. Это самое важное. Меня сегодня предупредили перед игрой. За этими вещами точно не будешь следить. Игр очень много. Но здорово, что 800. Отлично. Важно, что победили. И хорошо победили», – заявил после игры Дмитрий Вячеславович.

В результате казанцы за здравие начали выступление в новом году, а вот сибирякам есть над чем подумать. Помимо града шайб, матч запомнился довольно грубой игрой с обеих сторон. Соперники явно не собирались щадить друг друга, постоянно устраивая разного рода стычки.

В начале третьего периода дело едва не дошло до массовой драки, когда по итогам потасовки у ворот Харри Сятери едва не случилось массовой драки. В результате судьи остудили пыл обеих команд, отправив на скамейку для штрафников Чесалина, Голубева, Кэмпфера и Яковлева. И всё это сыграло на руку «барсам», так как они отличились в большинстве.

Но, как оказалось, всё самое интересное ждало болельщиков дальше. На последней минуте встречи произошла драка между нападающим «Ак Барса» Ильёй Сафоновым и форвардом «Сибири» Джей Си Липоном. Оба хоккеиста получили пятиминутные удаления, а канадец и вовсе сразу отправился в раздевалку.

На самом деле, ничего хорошего в этой драке не было. Напомним, перед дедлайном Липона, как и Виктора Балдаева, выгнали из ХК «Сочи» за трусость и невыполнение игрового задания. Тогда на юге России гостил «Спартак», а защитник-гигант москвичей Олег Евенко едва не травмировал лидеров «леопардов». В свою очередь, Балдаев и Липон не захотели бросить вызов белорусу и поставить его на место. Если же называть вещи своими именами, то оба экс-сочинца просто испугались.

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«Не боюсь ли драться с Евенко? Это часть игры. Но прежде всего хочу помочь команде победить, сыграть в атаке и защите. А с Олегом Евенко я пересекался в Северной Америке в 2015 году», – заявил сегодня Липон после матча с «Ак Барсом».

И, конечно, североамериканец слукавил. Боится, да ещё как! Зато наброситься на молодого русского игровичка Липон не побоялся, хотя Илье Сафонову и самому не нужно было влезать в эту драку. Российский нападающий набрал отличную форму, недавно оформил хет-трик в ворота магнитогорского «Металлурга» и должен продолжать развиваться как хоккеист, а не размахивать кулаками с узкопрофильными игроками вроде Липона.

Думается, что тренерский штаб «Ак Барса» обязательно обратит внимание Сафонова на данный факт, хотя и сам Илья должен прекрасно понимать такие вещи. Не хватало только в преддверии Олимпиады и концовки регулярного чемпионата КХЛ получить перелом или какую-нибудь другую травму.