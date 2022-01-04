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Роман Ротенберг стал главным тренером СКА, что это значит, оценки, мнения, разбор ситуации

У СКА новый тренер перед плей-офф! Зачем Ротенберг поставил себя на расстрельное место?
Павел Панышев
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА
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Глава штаба давно шёл к новой должности, но взвалил на себя ответственность в очень непростой момент.

Сегодня случится то, чего все давно ждали. Роман Ротенберг официально возглавит СКА, ранее долгое время работая на лавке в качестве помощника Валерия Брагина. 40-летний специалист давно не скрывал своих тренерских амбиций. Ротенберг, напомним, учился на тренера и получил соответствующее образование – в мае 2019 года он стал выпускником Высшей школы тренеров омского СибГУФК.

«За что на скамейке отвечает Ротенберг? У нас общий штаб, все функции распределены. Ну, это наша кухня. Каждый имеет свой участок работы», – говорил теперь уже бывший рулевой СКА Валерий Брагин, разжалованный в помощники, отвечая на многочисленные вопросы о совместной работе с Ротенбергом.

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Роман Борисович, к слову, отличный мотиватор. Этого у него точно не отнять. Он постоянно находится с командой, работает с ней на льду, принимает участие в тактических занятиях. Да и в раздевалке во время матчей Ротенберг явно не молчит, тем более что функционал помощника главного тренера обязывает человека общаться с хоккеистами и указывать им на их ошибки.

Заметно, что на лавке СКА первый вице-президент ФХР, генеральный директор армейцев и их глава штаба тоже постоянно ведёт себя активно, целиком окунаясь в игру. Валерий Брагин зачастую отходил в тень, но раз рулевой чемпионской молодёжки образца 2011 года не подавал в отставку и принимал установленные правила, значит, его всё устраивало. Всё-таки в составе СКА хватает молодёжи, а уж Брагин знает толк в работе с талантами. Но ключевые решения, в том числе и в плане состава, всегда принимались коллегиально, а право последнего слова, нет сомнений, было за Ротенбергом.

Снова отметим, что люди, которые ежедневно варятся в хоккее и пристально следят за всем происходящим, прекрасно понимали, к чему всё идёт. В нашей песочнице давно пролетал слух, что Ротенберг станет главным тренером СКА. Вопрос заключался в другом: когда об этом заявят в открытую?

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И вот здесь возникает главный нюанс. Почему Ротенберг поставил себя на расстрельное место именно сейчас? Давайте разбираться подробно. Состав у Питера нынче не такой звёздный, как бывало во времена Дацюка, Ковальчука и Войнова, поэтому выехать на именах топ-игроков, держа руки в карманах, точно не получится. Регулярный чемпионат КХЛ не просто в самом разгаре – он постепенно приближается к финишной прямой. Тем же армейцам, занимающим нынче второе место в Западной конференции, осталось провести всего 12 матчей, при этом восемь из них – до Олимпиады в Пекине.

О чём это говорит? Риск от случившегося назначения просто колоссальный. Во-первых, нужно достойно завершить регулярку и точно не опуститься ниже четвёртого места в конференции, чтобы получить преимущество своей площадки. Во-вторых, достойно выступить в плей-офф, где от СКА будут ждать явно большего, нежели, скажем, прохождения первого раунда. То бишь в случае любой осечки все бочки покатят именно на Ротенберга, которому придётся выкручиваться из ситуации. А ведь в плей-офф будет совершенно иной хоккей. Там, как принято говорить, начинается другой вид спорта.

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Напрашивался вариант, при котором всё осталось бы так, как было до сегодняшнего дня. Брагин формально значился бы главным тренером, Ротенберг – его помощником, а спрашивали бы в итоге именно с Валерия Николаевича. При этом СКА мог спокойно закончить регулярный чемпионат, позади бы остались Олимпийские игры, а затем и в плей-офф можно было постараться выстрелить. Теперь, повторимся, риск намного увеличился. Вся эта ситуация напоминает какой-то сюр, но за желание взять на себя столь серьёзную ответственность Ротенбергу можно выразить отдельный респект. Далеко не каждый взвалил бы на себя столько всего, понимая, что в каждой игре можно попасть под шквал критики, насмешек и упрёков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хоккеистам, кстати, привыкать к нововведениям не придётся, для них вряд ли что-то сильно изменится, в том числе тренировочный процесс и управление командой на лавке во время матчей. С требованиями, характером и манерой руководства Ротенберга игроки армейского клуба давным-давно знакомы. Так что для них сегодняшняя новость – формальность, не более того. А вот для самого молодого тренера сегодняшний день однозначно войдёт в историю.

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