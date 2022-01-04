У СКА новый тренер перед плей-офф! Зачем Ротенберг поставил себя на расстрельное место?

Сегодня случится то, чего все давно ждали. Роман Ротенберг официально возглавит СКА, ранее долгое время работая на лавке в качестве помощника Валерия Брагина. 40-летний специалист давно не скрывал своих тренерских амбиций. Ротенберг, напомним, учился на тренера и получил соответствующее образование – в мае 2019 года он стал выпускником Высшей школы тренеров омского СибГУФК.

«За что на скамейке отвечает Ротенберг? У нас общий штаб, все функции распределены. Ну, это наша кухня. Каждый имеет свой участок работы», – говорил теперь уже бывший рулевой СКА Валерий Брагин, разжалованный в помощники, отвечая на многочисленные вопросы о совместной работе с Ротенбергом.

Роман Борисович, к слову, отличный мотиватор. Этого у него точно не отнять. Он постоянно находится с командой, работает с ней на льду, принимает участие в тактических занятиях. Да и в раздевалке во время матчей Ротенберг явно не молчит, тем более что функционал помощника главного тренера обязывает человека общаться с хоккеистами и указывать им на их ошибки.

Заметно, что на лавке СКА первый вице-президент ФХР, генеральный директор армейцев и их глава штаба тоже постоянно ведёт себя активно, целиком окунаясь в игру. Валерий Брагин зачастую отходил в тень, но раз рулевой чемпионской молодёжки образца 2011 года не подавал в отставку и принимал установленные правила, значит, его всё устраивало. Всё-таки в составе СКА хватает молодёжи, а уж Брагин знает толк в работе с талантами. Но ключевые решения, в том числе и в плане состава, всегда принимались коллегиально, а право последнего слова, нет сомнений, было за Ротенбергом.

Снова отметим, что люди, которые ежедневно варятся в хоккее и пристально следят за всем происходящим, прекрасно понимали, к чему всё идёт. В нашей песочнице давно пролетал слух, что Ротенберг станет главным тренером СКА. Вопрос заключался в другом: когда об этом заявят в открытую?

И вот здесь возникает главный нюанс. Почему Ротенберг поставил себя на расстрельное место именно сейчас? Давайте разбираться подробно. Состав у Питера нынче не такой звёздный, как бывало во времена Дацюка, Ковальчука и Войнова, поэтому выехать на именах топ-игроков, держа руки в карманах, точно не получится. Регулярный чемпионат КХЛ не просто в самом разгаре – он постепенно приближается к финишной прямой. Тем же армейцам, занимающим нынче второе место в Западной конференции, осталось провести всего 12 матчей, при этом восемь из них – до Олимпиады в Пекине.

О чём это говорит? Риск от случившегося назначения просто колоссальный. Во-первых, нужно достойно завершить регулярку и точно не опуститься ниже четвёртого места в конференции, чтобы получить преимущество своей площадки. Во-вторых, достойно выступить в плей-офф, где от СКА будут ждать явно большего, нежели, скажем, прохождения первого раунда. То бишь в случае любой осечки все бочки покатят именно на Ротенберга, которому придётся выкручиваться из ситуации. А ведь в плей-офф будет совершенно иной хоккей. Там, как принято говорить, начинается другой вид спорта.

Напрашивался вариант, при котором всё осталось бы так, как было до сегодняшнего дня. Брагин формально значился бы главным тренером, Ротенберг – его помощником, а спрашивали бы в итоге именно с Валерия Николаевича. При этом СКА мог спокойно закончить регулярный чемпионат, позади бы остались Олимпийские игры, а затем и в плей-офф можно было постараться выстрелить. Теперь, повторимся, риск намного увеличился. Вся эта ситуация напоминает какой-то сюр, но за желание взять на себя столь серьёзную ответственность Ротенбергу можно выразить отдельный респект. Далеко не каждый взвалил бы на себя столько всего, понимая, что в каждой игре можно попасть под шквал критики, насмешек и упрёков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хоккеистам, кстати, привыкать к нововведениям не придётся, для них вряд ли что-то сильно изменится, в том числе тренировочный процесс и управление командой на лавке во время матчей. С требованиями, характером и манерой руководства Ротенберга игроки армейского клуба давным-давно знакомы. Так что для них сегодняшняя новость – формальность, не более того. А вот для самого молодого тренера сегодняшний день однозначно войдёт в историю.