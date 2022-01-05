Это вообще законно? Игрок НХЛ забил как на компьютере, одурачив финтами двух соперников

Вывеска «Чикаго» — «Колорадо» привлекала внимание ещё до стартового вбрасывания. «Лавины» сейчас явно на ходу – команда Джареда Беднара одержала семь побед в последних девяти матчах, благодаря чему вплотную подобралась к лидирующей группе Западной конференции при наличии большого количества матчей в запасе относительно расположившихся выше соперников.

Дела у их соседей по Центральному дивизиону складываются гораздо хуже – «ястребы» обитают на дне и там, и в конференции, из-за чего их шансы на попадание в плей-офф стремительно тают с каждым матчем. Едва ли не единственным светлым пятном в составе «Блэкхоукс» сейчас можно назвать Марка-Андре Флёри. Действующий обладатель «Везины» плохо начал регулярный сезон, но со временем обосновался в Городе Ветров и вышел на прежний уровень, сумев помочь «Чикаго» добыть несколько важных побед.

Цветочек впервые за четыре матча появился в стартовом составе своей команды (две встречи он пропустил из-за попадания в ковид-протокол), чем и помог добавить игре интерес, но в первом периоде даже его вдохновенное выступление не спасло «ястребов» от двух пропущенных шайб. Голы Эрика Джонсона и Алекса Ньюхука обеспечили «лавинам» преимущество к первому перерыву. Претензии к Флёри предъявлять сложно – в обоих случаях ему закрывали обзор его же одноклубники.

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Во второй половине 20-минутки на льду была только одна команда – полная аморфность обороны «Блэкхоукс» не привела к разгрому уже в первые 20 минут только благодаря виртуозной игре голкипера, который стоял на ушах и успел совершить фантастическое спасение, потащив, казалось бы, стопроцентный голевой бросок Тайсона Джоста. Как Флёри умудрился нейтрализовать эту атаку, остаётся только догадываться.

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После выхода из раздевалок хоккеисты «Чикаго» сумели прийти в себя и провели диаметрально противоположный период. Сравнять счёт они не смогли, но вот сократить отставание у них получилось. Небольшая суматоха на пятачке у ворот Дарси Кемпера закончилась голом Джонатана Тэйвза – капитан «ястребов» с полуметра затолкал шайбу в сетку, позволив «Блэкхоукс» вернуть интригу в матч.

Эта интрига закрутилась ещё больше в третьем периоде, когда «Колорадо» подарил соперникам возможность сыграть в формате «пять на три». Последовательные удаления Маккиннона и Джоста в течение минуты дорого обошлись «лавинам» — с интервалом в 40 секунд Алекс Дебринкэт освободил со скамейки штрафников обоих провинившихся игроков и впервые в матче вывел «Чикаго» вперёд.

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«Колорадо» отыгрался в середине 20-минутки, при этом Флёри вновь не смог увидеть момент броска и, соответственно, не успел на него среагировать. А вот бросок Маккиннона в концовке периода он точно видел, но, полети шайба чуть ниже, был бы так же бессилен, как и в трёх других эпизодах. Однако и ему, и всему «Чикаго» повезло – игровой снаряд угодил в перекладину. Если бы Марку-Андре не мешала маска, он, как и Артём Ребров, наверняка бы расцеловал ворота. Но вместо этого Флёри ограничился простыми объятиями и небольшой благодарственной речью.

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Но в овертайме ни Флёри, ни перекладина, ни кто-/что-либо ещё не смогли удержать Кейла Макара, сотворившего настоящий шедевр. Защитник «Колорадо» получил шайбу за воротами, проехал по левому кругу вбрасывания в сторону синей линии, а затем резко развернулся на 180 градусов, оторвался от Кирби Дака, ложными движениями уложил Флёри и отправил шайбу в сетку!

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Макар забил словно в компьютерной игре, издевательски одурачив финтами двоих соперников. Это вообще законно? Так или иначе, его восхитительный гол позволил «Колорадо» заработать два очка и уехать из Чикаго с победой. А для «ястребов» продолжилась серия поражений, которая достигла уже пяти матчей.