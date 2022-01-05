СКА выиграет Запад и выйдет в плей-офф на «Локомотив»? Турнирные расклады на финише сезона

На календаре всего лишь начало года, но регулярный чемпионат КХЛ уже потихоньку выходит на финишную прямую. Всего чуть больше двух недель осталось провести командам до наступления огромной олимпийской паузы, после которой практически сразу начнётся плей-офф.

Не так давно определились первые железобетонные участники кубковой весны — 2022, но в целом перед заключительным отрезком регулярки интриг полно. Таблицы конференций в этом сезоне как никогда радуют плотностью, а предугадать итоговые места команд можно только с большой долей вероятности. И всё же — представляем турнирные расклады на финиш регулярки КХЛ. Начинаем с Западной конференции.

Кто займёт первое место в конференции и как распределятся позиции в топ-4?

Оставшиеся матчи

СКА (64 очка): «Торпедо» (д), ЦСКА (д), «Ак Барс» (д), ХК Сочи» (д), «Локомотив» (г), «Авангард» (д), «Йокерит» (г), «Динамо» М (г), «Спартак» (г), «Динамо» Р (д), «Витязь» (д)



«Динамо» М (63 очка): «Йокерит» (г), «Нефтехимик» (д), «Йокерит» (д), «Спартак» (д), «Автомобилист» (г), «Спартак» (г), «Металлург» (г), СКА (д), «Локомотив» (д), «Витязь» (г), «Йокерит» (г)



«Йокерит» (60 очков): «Динамо» М (д), «Салават Юлаев» (д), «Динамо» М (г), «Металлург» (г), СКА (д), «Витязь» (д), ЦСКА (г), ХК «Сочи» (г), «Спартак» (д), «Динамо» М (д)



ЦСКА (60 очков): «Нефтехимик» (д), «Витязь» (д), СКА (г), ХК «Сочи» (д), «Спартак» (д), «Салават Юлаев» (г), «Нефтехимик» (г), «Йокерит» (д), «Трактор» (д), «Локомотив» (г), «Торпедо» (г)



В теории в борьбу за первое место конференции и распределение позиций в топ-4 могут побороться и «Северсталь», и «Локомотив», и даже «Спартак» с минским «Динамо», но всё же более вероятно, что состав первой четвёрки Запада к концу регулярки останется неизменным и первый раунд на домашних площадках начнут СКА, московское «Динамо», «Йокерит» и ЦСКА.



Кто станет первым? На текущий момент объективно лучшие шансы у СКА. У армейцев и очков сейчас чуть больше, чем у конкурентов, да и календарь весьма благоприятный: много домашних матчей, плюс фактически гарантированные 4 очка в двух последних играх гладкого сезона. При этом у подопечных Ротенберга запланировано несколько встреч с топ-клубами Запада и Востока, которые могут поменять расклад.

Главный конкурент СКА — московское «Динамо», но у бело-голубых концовка регулярки не из простых. Там есть выезд на Урал, разорванный московской встречей со «Спартаком», плюс сразу три игры с «Йокеритом», причём две из них состоятся в столице Финляндии. Собственно, для «шутов» эти матчи — неплохой шанс обойти «Динамо» в таблице.

Самый простой календарь видится у ЦСКА. Матчи с топ-клубами будут, но при этом есть две встречи с «Нефтехимиком», игры с «Витязем», «Сочи», «Спартаком», не блещущим в этом сезоне «Торпедо».



Прогноз: СКА удержит лидерство в конференции и закончит регулярку на первом месте Запада. ЦСКА проберётся на вторую строчку, «Динамо» будет третьим, а «Йокерит» довольствуется четвёртым местом.

Кому достанутся в плей-офф «Локомотив» и «Северсталь»?

Оставшиеся матчи

«Северсталь» (57 очков): «Куньлунь» (г), ХК «Сочи» (д), «Витязь» (г), «Автомобилист» (г), «Авангард» (г), «Динамо» Мн (г), ХК «Сочи» (г), ХК «Сочи» (д), «Нефтехимик» (г), «Торпедо» (г), «Ак Барс» (д)



«Локомотив» (54 очка): «Трактор» (г), «Металлург» (г), «Автомобилист» (г), «Ак Барс» (д), СКА (д), «Куньлунь» (г), «Спартак» (г), «Ак Барс» (г), «Динамо» М (г), ЦСКА (д), ХК «Сочи» (д)



«Спартак» (53 очка): «Сибирь» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Динамо» М (г), ЦСКА (г), «Динамо» М (д), «Локомотив» (д), «Трактор» (д), СКА (д), «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г)



«Динамо» Мн (52 очка): «Витязь» (г), «Авангард» (г), «Динамо» Р (г), «Северсталь» (д), «Витязь» (д), ХК «Сочи» (д), «Динамо» Р (д), «Торпедо» (д), «Динамо» Р (д), ХК «Сочи» (д), «Авангард» (д)



Ещё раз сделаем оговорку, что каждая из этих команд ещё имеет шансы подняться в первую четвёрку и даже выиграть конференцию, но всё же подобные расклады слишком сложны, чтобы их сейчас всерьёз обсуждать. Вероятнее всего, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и минское «Динамо» займут места с 5-го по 8-е на Западе, и наилучшие шансы быть выше всех, среди конкурентов, у череповчан.



У команды Андрея Разина трёхочковый отрыв от шестого места, а впереди не самый тяжёлый календарь, хотя гостевых матчей больше, чем домашних. Но очевидно, что свои очки сталеварам надо брать в сразу трёх встречах с «Сочи», в матчах с «Витязем» и «Куньлунем». Их должно хватить, чтобы удержать пятую позицию на Западе и даже, чтобы подумать о большем.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

У «Локомотива» в конце регулярки сложнейший календарь. Команде Игоря Никитина, в игре которой по-прежнему нет стабильности и не чувствуется руки тренера-чемпиона, на финише гладкого первенства предстоит уйма матчей с топ-клубами, причём большинство из них — на площадках соперника. Конечно, где-то «Локомотив» заберёт свои победы, но на очковый урожай ярославцам, как мне кажется, сильно рассчитывать не стоит.

При этом у «Спартака» и минского «Динамо», которые наступают «Локомотиву» на пятки в таблице, расписание оставшихся матчей попроще. Особенно это касается «зубров», которые закончат регулярку восемью подряд домашними играми (посмотрите и на уровень соперников в этой серии). У красно-белых календарь чуть более суровый — есть и выезд на Дальний Восток, и несколько московских дерби.



Прогноз: «Северсталь» останется на пятой строчке Запада, минское «Динамо» воспользуется причудами календаря и закончит регулярку на шестом месте. «Спартак» будет седьмым, а «Локомотив» финиширует восьмым в конференции. Таким образом, если совместить два прогноза, в четвертьфинале Запада мы увидим встречу СКА и «Локомотива».

Кто ещё поборется за плей-офф?

Оставшиеся матчи

«Торпедо» (47 очков): ХК «Сочи» (г), СКА (г), «Барыс» (д), «Куньлунь» (д), «Трактор» (г), «Металлург» (г), «Автомобилист» (г), «Динамо» Мн (г), «Витязь» (г), «Северсталь» (д), ЦСКА (д)



ХК «Сочи» (39 очков): «Торпедо» (д), «Нефтехимик» (д), «Северсталь» (г), ЦСКА (г), СКА (г), «Адмирал» (д), «Северсталь» (д), «Динамо» Мн (г), «Северсталь» (г), «Йокерит» (д), «Динамо» Мн (г), «Локомотив» (г)



«Витязь» (39 очков): «Динамо» Мн (д), ЦСКА (г), «Авангард» (д), «Северсталь» (д), «Барыс» (д), «Нефтехимик» (д), «Динамо» Мн (г), «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г), «Торпедо» (д), «Динамо» М (д), СКА (г)



«Динамо» Р (37 очков): «Салават Юлаев» (г), «Автомобилист» (д), «Салават Юлаев» (д), «Динамо» Мн (д), «Металлург» (г), «Автомобилист» (г), «Трактор» (г), «Динамо» Мн (г), «Витязь» (д), «Динамо» Мн (г), СКА (г), «Спартак» (д)



Прямо скажем, у четвёрки команд, находящихся сейчас за чертой плей-офф, лишь теоретические шансы попасть в кубковую весну, и я в эти шансы не верю. «Торпедо» в нынешнем сезоне не похоже само на себя, и трудно представить, что команда Дэвида Немировски вдруг выдаст мощный спурт на финише регулярки.



Что уж говорить про остальные клубы? «Сочи» так много потерял в сентябре, что эффекта от прихода Андрея Назарова в клуб не хватило, чтобы не просто поднять голову, но и всерьёз побороться за плей-офф. Эта задача, вероятно, переносится на следующий чемпионат, а этот «леопарды» постараются доиграть в своё удовольствие и решить локальные задачи: например, обогнать «Торпедо» на Западе, а в общей таблице — обойти «Автомобилист», «Амур» и «Барыс».

Фото: Александр Бондаренко, photo.khl.ru

Понятно, что и у «Витязя» с рижским «Динамо» шансы на плей-офф только математические. В концовке регулярки хоккеисты этих команд будут играть не за турнирные цели, а за свои будущие контракты.



Прогноз: «Сочи» подберётся к «Торпедо», но останется на 10-м месте Запада. Рижское «Динамо» привычно замкнёт таблицу конференции.