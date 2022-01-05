В КХЛ вернулся ковид, но лига пока не хочет переносить игры. Что происходит?

Новый год начинается с печальных новостей: «омикрон» официально добрался до нашей лиги. Сначала пострадал «Автомобилист»: игроки клуба сдали первично-положительные результаты на всем надоевший ковид и теперь отбывают карантин. А теперь и «Салават Юлаев»: трое игроков официально на ковидном карантине. Видимо, краткие новогодние каникулы прошли просто замечательно.

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«Автомобилист» сейчас заложник ковида. Они мечутся между 8-м, 9-м и 10-м местом и вполне могут проиграть битву за плей-офф «Барысу» или «Амуру». С победами в последнее время беда, а теперь проблема ещё сильнее обострилась. Если в основном клубе действительно ковид, то несколько дней команда будет сидеть на карантине, пока все не получат отрицательные тесты или не переболеют до конца, а это может растянуться и на две недели.

В списке травмированных сейчас буквально весь основной состав команды — 17 хоккеистов. Проще перечислить, кто из звёздных игроков команды вне ковид-протокола: это Сергей Шумаков и Стефан Да Коста. Отменены уже три матча «Автомобилиста» — если с «Йокеритом» всё инициировал сам клуб, который успел договориться с финнами, то игры с «Авангардом» и рижским «Динамо» отменили по инициативе лиги. Самолёт с игроками «Авто» уже приземлился во Внуково, но пробыл там буквально полчаса, развернувшись обратно.

Встреча между фарм-клубом екатеринбуржской команды «Горняк-УГМК» и «Соколом» перенесена с пятого января на шестое февраля, и на выезд «Автомобилист» ехал с 15 игроками, экстренно поднятыми из пышминского фарма. После свежих решений КХЛ даже сложно представить, сыграют ли эти хоккеисты в КХЛ вообще. Лига сообщает, что решение о проведении дальнейших игр будет принято после повторного тестирования 8 января — возможно, к этому времени будут доступны и некоторые игроки основы.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

В лиге в этом сезоне три варианта развития событий при ситуации с ковидом или другими схожими по симптомам заболеваниями. Первый: игра резервным составом. Честь команды в этом случае защищают юниоры или вызываются игроки из фарма. Понятно, что зачастую эта ситуация заранее проигрышная, а единственный плюс – игровая практика молодёжи на высоком уровне.

Второй вариант: полная отмена матча с присуждением технического поражения. Самый ужасный вариант из возможных и в корне неспортивный. Несколько месяцев назад эта участь постигла «Салават Юлаев», который изначально надеялся на перенос игры.

Третий вариант, пока что лишь теоретический: перенос матча. Такой функцией лига пока не решилась пользоваться — и зря. Здесь очень интересно наблюдать контраст между НХЛ и КХЛ. У первых – около 200 заболевших, кипа перенесённых матчей и остановленный ненадолго чемпионат, хотя игроки были почти полностью вакцинированы к началу сезона. В КХЛ ситуация другая – команды вакцинированы на 85%, но, по официальным данным, в лиге 15 заболевших на четыре команды, плюс трое из «Салавата», о которых узнали только вчера.

«Автомобилист» — первый случай массового заражения, да и случилось это ближе к концу регулярного сезона. Даже немного удивительно, что четыре месяца лига умудрилась продержаться без повальных заражений. Но если теперь ковид пришёл, то почему бы не последовать примеру старшей сестры и не согласиться на отмену матчей? Там сгорают гораздо большие деньги, чем у нас. Но здоровье игроков и спортивный принцип ставятся в приоритет.

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Однако надо вспомнить и те времена, когда сразу несколько команд скосил неизвестный вирус. Неполным составом играли минчане, «Салават» получил свалившееся с неба техническое поражение. О ковиде тогда заявлено не было, а учитывая быстрое выздоровление и восстановление игроков, в тот момент, скорее всего, бушевала простуда. Сейчас ситуация серьёзнее.

Список травмированных «Салавата» пока пуст, но если там появятся новые лица, то уже будет понятно, кто в команде инфицирован. Но кто заразился: игроки основного состава или, скорее, резервные? Если основа, то команда вполне может попасть в ковидные сети, не исключено даже, что эти игроки позавчера играли против «Металлурга». Тот же «омикрон» – бессимптомный, а если ты хорошо себя чувствуешь, то играй. Претензии выставлять некому, симптомов нет – здоров, всё правильно.

Политика КХЛ по присуждению технических поражений в случае болезни команды в корне неправильная. Игроки болеют не похмельным синдромом и не добрались до сигарет. Они заразились коронавирусом, который всё меньше поддаётся контролю. А учитывая, что он считается опаснее и заразнее простуды или гриппа, то изолировать надо всю команду, а то так недолго и до нескольких отменённых матчей в день.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Возможно, даже игроки сами не против сыграть с ковидом в крови — особенно если это «омикрон», который почти не ощущается. Но существуют постановления высших органов власти — и не только российских. Заболевшие сыграют, но нарушат целый список запретов властей. В такой ситуации у игроков два варианта: либо нарушить и сыграть, либо подчиниться правилам страны и получить техническое поражение. Такой апокалипсис и вообразить-то трудно, а мы видим его вживую.

Отношение к ковиду в той же Финляндии намного серьёзнее, чем в России. Если «Йокерит» получит положительные результаты, то недели две команда пропустит полностью: финская молодёжка и фарм-клуб к поездкам в Россию точно не готовы. Неужели лига будет изгаляться и впаивать технические поражения лидеру чемпионата? Если так, то какой смысл тогда будет в сезоне?

Да, понятное дело, что составы команд во время олимпийской паузы будут усечены. Уедут легионеры и сильные русские игроки. Тому же «Салавату» придётся играть без финской тройки, а может быть, даже без Метсолы. Но эти потери команды только уравняют, а сражение без легионеров только улучшит зрелище. Зрители получат немного очного хоккея, по которому за месяц вполне можно соскучиться.

Но если так лига так не хочет проводить игры без легионеров, то благодаря отменившейся Неделе звёзд хоккея появилось целых два свободных дня. В это время можно было бы сыграть несколько матчей, но не в нашем мире. Лига уже распорядилась этим временем: матчи и «Автомобилиста», и «Салавата Юлаева» теперь вписаны на 15 января. Всё ради сборной и Олимпиады. Потому единственный вариант – февральская пауза в чемпионате.

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Сейчас мы имеем 15 заражённых игроков официально, 17 травмированных «Автомобилиста», троих больных «Салавата» и отменённые матчи, которые могут как перенести, так и отменить окончательно. Начало года веселее, чем несколько месяцев регулярки. Но очень хочется, чтобы старая поговорка «как новый год встретишь, так его и проведёшь» в этом случае не оправдалась.