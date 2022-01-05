КХЛ нарушила регламент, разрешив матч в Казахстане в разгар ЧП. Как это возможно?

Начало 2022 года откровенно не задалось у руководителей Континентальной хоккейной лиги. Первыми проблемы для организации принесли игроки «Автомобилиста», подхватившие коронавирус. Теперь уральскому клубу грозит серия технических поражений, которая может лишить команду из Екатеринбурга шансов на попадание в плей-офф. Серьёзно пострадает спортивный принцип, но другого законного пути у КХЛ уже нет, ведь ранее техническое поражение получил «Салават Юлаев», не сумевший набрать состав на матч регулярного чемпионата с «Трактором». Если «Автомобилисту» разрешить провести отменённые матчи, например, во время олимпийской паузы, у руководства «Салавата» возникнет абсолютно резонный вопрос: «И чем мы хуже?»

Однако на этом неприятности лиги и не думали заканчиваться. Вечером 4 января революционные события начали разворачиваться в Казахстане, где тысячи людей вышли на улицы городов в ходе массовых протестов, спровоцированных резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. Алма-Ата погрузилась в настоящий хаос: горящая мэрия, погромы, драки между обычными гражданами и представителями закона, десятки задержанных и абсолютно нестабильная ситуация в городе. Сегодня по всей стране отключили местный интернет.

В этом материале серьёзно углубляться в политические события, разворачивающиеся на территории Казахстана, мы не будем, так как у нас здесь всё-таки спортивный сайт, а не политический. И ключевым моментом для нас является тот факт, что днём 5 января в Нур-Султане сроком на две недели властями был введён режим чрезвычайного положения. Что это означало для КХЛ, в календаре которой на среду был запланирован матч между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом»?

Всё просто. Для ответа на данный вопрос достаточно открыть интересный документ под громким названием «Спортивный регламент Континентальной хоккейной лиги». Идём в главу 10 «Правила проведения отдельного матча» и открываем статью 56 «Общие положения». Смотрим пункт 3.

«В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается. Решение о переносе даты и времени начала матчей принимается президентом КХЛ по представлению Департамента проведения соревнований», – сказано в официальном документе лиги.

Казалось бы, что в этом ясном и понятном предложении можно было трактовать двояко? Чёрным по белому написано, что в регионах, где введён режим ЧП, играть в хоккей нельзя. Однако КХЛ в очередной раз просто забила на собственный регламент и нашла способ провести матч чемпионата.

«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Почему так произошло? Скорее всего, большую роль в этом сыграло руководство магнитогорского «Металлурга». Уральский клуб уже прилетел в Нур-Султан и наверняка не горел желанием покидать столицу Казахстана, не сыграв с «Барысом». Вины хозяев в возможной отмене матча бы не было, и рассчитывать на техническую победу в данном случае не приходилось. Это означало, что в календаре пришлось бы искать новую дату для проведения игры, и кто знает, в каком состоянии тогда бы находилась «Магнитка». КХЛ могла назначить матч на олимпийскую паузу, и команда Ильи Воробьёва могла бы недосчитаться целого ряда основных игроков, задействованных в своих национальных командах.

Уральцы бьются за первое место в Восточной конференции, и каждое очко для них на вес золота. Именно по этой причине в «Магнитке» и согласились на игру в разгар ЧП в Казахстане. Вот только у нас всё-таки не дворовый турнир, проходящий на улице, а серьёзное мероприятие с чётко прописанными правилами. В регламенте КХЛ ни слова не сказано о том, что клубы сами могут принять решение о проведении матча в подобной ситуации. Но представители лиги не стали принимать во внимание собственные документы! Зачем же тогда писать регламенты, если они не имеют никакой юридической силы? С тем же успехом можно было разыграть чемпионат по договорённости между клубами.

Что будет с «Барысом» дальше? Спойлер – ничего страшного. После сегодняшней игры команда Юрия Михайлиса уезжает на длительный выезд, а ближайший домашний матч запланирован на 17 января — в этот день в Нур-Султане должен сыграть «Ак Барс». Если ситуация наладится и режим ЧП будет снят, то игра пройдёт в обычном режиме. В ином случае матч должны перенести. По крайней мере, так сказано в регламенте, который читают только журналисты и болельщики.