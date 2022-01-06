Кросби расквасили нос одним ударом! Звезда НХЛ сам начал драку, прыгнув на мощного финна

Но Микколе не стоило злить Сидни. После боя Кросби врубил «режим зверюги» и помог «Питтсбургу» выиграть в 9-й раз подряд.

«Питтсбург Пингвинз» вынужден был начинать сезон без двух своих главных лидеров — Сидни Кросби и Евгения Малкина. Конечно, это не лучшим образом сказалось на борьбе «пингвинов» за места повыше в сложнейшем Столичном дивизионе, однако команде Майка Салливана удалось удержаться на плаву, а в конце октября в состав вернулся Кросби.

Практически сразу же капитан «Питтсбурга» угодил в ковид-протокол, но когда он преодолел и эту напасть, то стал практически неудержим. Начиная с 27 ноября Сидни провёл 12 матчей и набрал в них 18 (3+15) очков, лишь дважды уйдя с площадки «пустым». Ну а его «Питтсбург» в декабре перестал проигрывать, подойдя к матчу с «Сент-Луисом» с серией в 8 побед подряд.

Первый период вышел безголевым, а в начале второго для «Сент-Луиса» всё сложилось наилучшим образом. «Блюзмены» повели 2:0, отличились Шенн и Кайру. Оба раза своим партнёрам ассистировал Владимир Тарасенко, и особенно шикарно Русский Танк сыграл в эпизоде со вторым голом.

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Для «Сент-Луиса» всё шло прекрасно, но в середине периода случился эпизод, который во многом повлиял на дальнейший ход игры. В борьбе за лучшую позицию у ворот Биннингтона Сидни Кросби повздорил с мощным защитником «Блюз» Микколой: канадец первым ударил финна, но тот ответил коротким выпадом с правой и разбил в кровь нос капитану «пингвинов».

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«Кросби бьют!» — завопил комментатор матча на «Яндекс.Спорт», и наверняка похожие эмоции испытали все болельщики «Питтсбурга», а также члены команды. Всё-таки Сидни — это живая икона для франшизы, очень уважаемый и авторитетный спортсмен, а тут ему расквасил физиономию некий финн, проводящий всего второй полный сезон в НХЛ.

Так или иначе, эпизод взбодрил «Питтсбург», и через минуту с небольшим Брайан Раст отыграл одну шайбу. Тут же, правда, Парейко восстановил статус-кво, но прошло ещё две минуты, как Раст оформил дубль, окончательно вернув «пингвинов» в эту встречу. Отличную передачу на американца в этом эпизоде выполнил Кросби.

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А уже в третьем периоде разозлённый разбитым носом капитан «Питтсбурга» самолично сравнял счёт в матче. И посмотрите, кого Кросби «сожрал» на пятачке перед голом. Того самого Микколу.

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«Блюз» попытались оспорить правильность гола (у Кросби был контакт с Биннингтоном), но лишь нарвались на ещё большие неприятности: командный штраф за задержку игры и мгновенную реализацию от Эвана Родригеса.



Оправиться от такого удара «Сент-Луис» уже не смог, а окончательный счёт в матче установил на 59-й минуте Макгинн. 5:3 победа «Питтсбурга», уже девятая подряд. Кросби же провёл 465-ю игру в карьере, в которой набрал больше одного очка. По этому показателю Сидни обошёл Пола Коффи и вышел на 11-е место в истории НХЛ.

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«Сегодня Кросби играл в режиме зверюги. Его гол – это настоящий винтажный Кросби. Он очень хорош внизу. Великолепен при трафике. Силён при игре с шайбой. Когда он так играет, то просто тащит команду на себе», — так прокомментировал игру капитана своей команды коуч Салливан. Что ж, вполне возможно, что за активацию «режима зверюги» Кросби должен поблагодарить Микколу.