Каким может быть состав Канады на Олимпиаду? Неожиданные подробности из Северной Америки

Окончательное решение руководства Национальной хоккейной лиги отказать своим игрокам в участии в Олимпийских играх 2022 года заставило национальные федерации в срочном порядке пересматривать списки кандидатов в свои сборные. Едва ли не сильнее всех от решения НХЛ проиграла сборная Канады, в один миг превратившаяся из главного и безоговорочного фаворита олимпийского турнира в довольно посредственную команду, костяк которой должны были образовать игроки, выступающие в Швейцарии и КХЛ.

В таком составе «кленовые» в декабре под руководством Клода Жюльена выступили в Москве на Кубке Первого канала, одержав одну победу в трёх матчах. И, судя по всему, это выступление не слишком сильно обрадовало бывшего главного тренера «Бостона» и «Монреаля», а также представителей Hockey Canada. Накануне североамериканские инсайдеры Скотт Уилер и Даррен Дрегер практически синхронно опубликовали расширенный список кандидатов в сборную Канады на Олимпиаду. И некоторые имена в этом списке вызвали большое удивление.

Расширенный состав сборной Канады на Олимпийские игры — 2022 (по информации Скотта Уилера и Даррена Дрегера):



Вратари: Эдди Паскуале («Локомотив»),



Защитники: Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ), Майкл Дель Зотто («Оттава»), Крис Биграс («Уилкс-Барре», АХЛ), Джимми Олиньи («Манитоба», АХЛ), Коди Франсон («Херши», АХЛ),



Нападающие: Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Рочестер», АХЛ), Джейк Виртанен («Спартак»), Брендан Лайпсик («Металлург»), Брэд Мэлоун, Адам Крэкнелл (оба — «Бейкерсфилд», АХЛ), Крис Терри («Бриджпорт», АХЛ), Джошуа Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ), Кэл О'Райлли («Лихай Вэлли», АХЛ), Скотт Уилсон («Шарлотт», АХЛ),



Главный тренер — Клод Жюльен. : Эдди Паскуале («Локомотив»), Деван Дубник («Шарлотт», АХЛ), Девон Леви (Северо-восточный университет, NCAA), Мэтт Томкинс («Фрелунда», SHL), Филипп Дерозье («Манитоба», АХЛ).Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ), Майкл Дель Зотто («Оттава»), Крис Биграс («Уилкс-Барре», АХЛ), Джимми Олиньи («Манитоба», АХЛ), Коди Франсон («Херши», АХЛ), Оуэн Пауэр (Университет Мичигана, NCAA), Кайден Гюле («Эдмонтон Ойл Кингз», WHL).Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Рочестер», АХЛ), Джейк Виртанен («Спартак»), Брендан Лайпсик («Металлург»), Брэд Мэлоун, Адам Крэкнелл (оба — «Бейкерсфилд», АХЛ), Крис Терри («Бриджпорт», АХЛ), Джошуа Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ), Кэл О'Райлли («Лихай Вэлли», АХЛ), Скотт Уилсон («Шарлотт», АХЛ), Эрик Стаал (без клуба), Коул Перфетти («Манитоба», АХЛ), Кент Джонсон (Университет Мичигана, NCAA), Мэйсон Мактавиш («Питерборо», OHL).— Клод Жюльен.

В течение следующих суток впоследствии к этому составу добавились имена новичков «Ак Барса» — 33-летнего защитника Джейсона Демерса и 36-летнего нападающего Эрика Фера, а также выступающего в Швейцарии 36-летнего форварда Даниэля Уинника, известного по своей игре в НХЛ за такие клубы, как «Колорадо», «Анахайм», «Торонто», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Но безусловно, одним из самых интересных имён в списке стала фигура 19-летнего защитника Оуэна Пауэра. 2021 год получился очень успешным для этого молодого защитника. Сначала он выиграл взрослый чемпионат мира в составе сборной Канады, а затем был выбран под первым номером на драфте НХЛ. Однако торопиться с переходом в «Баффало» Оуэн не стал, а продолжил развиваться в Студенческой лиге Северной Америки, где демонстрирует отличную статистику.

Оуэн Пауэр Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В конце декабря Пауэр должен был стать ключевым защитником канадцев на МЧМ-2022 и даже успел оформить хет-трик в ворота сборной Чехии, став первым в истории канадским защитником, оформившим хет-трик на молодёжном чемпионате мира по хоккею, но через несколько дней турнир был отменён, и Пауэр вернулся в расположение своей университетской команды. Теперь Оуэн может отметиться ещё одним удивительным достижением. Если он приедет в сборную на Олимпиаду, то к 19 годам в его послужном списке будет значиться игра на взрослом чемпионате мира и олимпийском турнире, но до сих пор не будет дебюта в НХЛ.

В числе кандидатов на поездку в Пекин фигурирует и имя основного голкипера сборной Канады на МЧМ-2021 Девона Леви. Год назад канадская молодёжка добралась до финала мирового первенства, где потерпела поражение от сборной США (0:2). Несмотря на неудачу в решающем матче, Леви был признан лучшим голкипером МЧМ по версии директората турнира. В полуфинале Девон приложил свою руку к разгрому российской команды (5:0), оставив своим ворота в неприкосновенности. Всего он оформил три шат-аута в семи матчах, пропустив в общей сложности всего шесть шайб.

Ещё одной любопытной фигурой в списке Дрегера и Уилера является имя 37-летнего ветерана Эрика Стаала. Слухи о желании звёздного нападающего сыграть в Пекине поползли сразу после публикации заявления НХЛ, а вчера эти разговоры получили официальное подтверждение. Сначала желание брата сыграть за сборную подтвердил нападающий «Каролины» Джордан Стаал, а затем выступил и агент хоккеиста Рик Кэрран.

Эрик Стаал Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Когда НХЛ и NHLPA решили, что не будут участвовать в Олимпийских играх, пришло сообщение от Стаала. Он хотел, чтобы я сообщил этим людям, что он будет заинтересован в выступлении за сборную — и это был взаимный интерес. Он катался каждый день и тренировался с мыслью о том, что есть пара клубов, которые проявляют постоянный интерес. Эрик хочет убедиться, что, если представится возможность, он сможет тут же присоединиться, и ему не понадобится много времени, чтобы подготовиться», — приводит слова Кэррана Sporsnet.

Шестикратный участник Матча звёзд НХЛ Стаал набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере. 37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как завершил прошлый сезон участием в финале Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс». Канадский ветеран был ключевым игроком «Канадиенс» в кубковом походе, приняв участие в 21 встрече. Его участие в Олимпиаде может серьёзно усилить канадскую сборную.

Компанию Эрику в сборной может составить и ещё один игрок с огромным опытом в НХЛ – 35-летний вратарь Деван Дубник, проведший больше 500 матчей за карьеру в лиге. В межсезонье ему не удалось найти новый контракт в НХЛ, и сейчас он находится на пробном соглашении с фарм-клубом «Каролины». Возможное участие в Олимпиаде может стать для голкипера шансом попытаться перезапустить свою карьеру на уровне НХЛ. Четыре года назад так произошло с американским форвардом Брайаном Джионтой, который после возвращения из Пхёнчхана смог подписаться с «Бостоном» и завершить сезон в НХЛ.

Но теперь настало время перейти к действительно удивительным и неожиданным подробностям от Дрегера и Уилера. Если посмотреть на расширенный список канадских кандидатов, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в него включено большое количество игроков из АХЛ. Хотя изначально их участие в турнире вызывало вопросы с точки зрения того, можно ли задействовать игроков лиги в олимпийском турнире. Если АХЛ дала своё согласие, то этот факт не только существенно развязывает руки Жюльену при формировании состава, но и в разы увеличивает шансы его команды на завоевание медалей любого достоинства. В лиге хватает игроков с большим опытом выступления в НХЛ, которые могут стать солидным подспорьем для «кленовых» на Олимпиаде.

Ликвидировать дефицит исполнителей и креативных нападающих должен не только член Тройного клуба и потенциальный капитан Эрик Стаал, но и целая россыпь молодых звёзд из первого раунда драфта. С Пейтоном Кребсом, Джеком Куинном, Коулом Перфетти, Мэйсоном Мактавишем и Кентом Джонсоном, которые зажигают в АХЛ и стучатся в НХЛ, канадцы могут выглядеть не только молодо-талантливо, но и действительно мастеровито. Но если Джонсон относится к той же категории игроков, что и Леви с Пауэром – все они выступают в студенческой лиге Северной Америки, и их право на участие в Олимпиаде не вызывает вопросов – то с остальными могут возникнуть большие проблемы.

Мактавиш, Перфетти и Кребс уже в этом сезоне были задействованы в НХЛ и сейчас находятся на двусторонних контрактах со своими организациями. По этой причине их участие в турнире на первый взгляд является невозможным в силу регламента НХЛ. По информации североамериканских журналистов, Федерация хоккея Канады связалась с представителями игроков, чтобы заручиться их согласием на поездку в Пекин, и теперь будет зондировать почву в общении с клубами хоккеистов, чтобы понять, могут ли их отпустить в сборную в индивидуальном порядке.

Если кто-то захочет провести параллели между ситуацией третьего номера драфта НХЛ 2021 года Мактавиша и, например, ситуацией капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, о котором уже было прямо сказано, что НХЛ в частном порядке никого не отпустит на Олимпиаду, то это не имеет смысла. Истории абсолютно разные. Всё дело в том, что 18-летний Мактавиш в нынешнем сезоне сыграл девять матчей в регулярке НХЛ. После этого «Анахайм» отправил игрока вниз по своей системе, чтобы не активировать его первый год контракта новичка. В этом сезоне Мактавиш уже не входит в интересы «Анахайма», и ничто не мешает американскому клубу отпустить хоккеиста в сборную, ведь он всё равно не нужен клубу. За продолжением этой истории нужно наблюдать очень пристально.

Значительный резонанс в канадских социальных сетях вызвало и появление в списке кандидатов «отменённых» в Северной Америке Джейка Виртанена и Брендана Лайпсика, которых прокатили мимо Кубка Первого канала. Российские журналисты в общении с представителями сборной Канады несколько раз пытались поднять тему невызова в сборную выдворенных из НХЛ хоккеистов, но пресс-атташе национальной команды моментально зарубал вопросы на корню. В интервью «Чемпионату» Лайпсик прямо говорил о том, что непопадание на КПК означает его стопроцентное непопадание на Олимпиаду, но теперь у нападающего «Магнитки» появилась надежда.

Надежда появилась и у всех настоящих любителей хоккея увидеть в Пекине приличный состав канадской сборной, а не полное подобие той команды, что выступала в Пхёнчхане. Четыре года тренерский штаб Уилли Дежардена сформировал олимпийский состав на основе КПК-2017, и в нём оказались такие сомнительные имена, как Кевин Пулен, Джастин Питерс, Карл Столлери, Коди Голубеф и многие другие. Травма основного голкипера канадцев Бена Скривенса в четвертьфинале со сборной Финляндии привела к тому, что медальные матчи канадцы отыграли с Пуленом в воротах, что и привело к поражению от Германии (3:4) в полуфинале. Сейчас же канадцы могут собрать действительно неплохую сборную, если сбудутся все пожелания руководителей их национальной федерации.