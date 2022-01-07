Кучеров сразу готов разрывать НХЛ! Начертил два гениальных паса, едва вернувшись в строй

Точнее, только два партнёры преобразовали в голы. Никита затерзал оборону «Калгари», как будто и не было почти трёх месяцев восстановления.

Рядовой матч регулярки НХЛ между «Калгари» и «Тампой» вдруг стал особенным для «молний» — в их состав вернулся Никита Кучеров. Российский форвард, которого в последние годы замучили травмы, успел в этом сезоне провести лишь три игры, а во время матча с «Вашингтоном» 17 октября потянул пах и выбыл надолго.



Последовала операция, затем восстановление. В принципе, Кучерова снова ждали где-то ближе к плей-офф по лекалам прошлого сезона, но Никита вернулся уже в начале 2022 года.

У «молний» без русского лидера в принципе всё шло неплохо — об этом говорило хотя бы промежуточное первое место в общей таблице НХЛ. Но в последних матчах (вынося за скобки разгром «Коламбуса») у «Тампы» было несколько крупных поражений, и хоть они явились, скорее, следствием отсутствия Андрея Василевского, а не Кучерова, возвращение Никиты тоже могло взбодрить команду, идущую за третьим подряд Кубком Стэнли.



На матч с «Калгари» Кучеров вышел в звене с привычными партнёрами — Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом. В первом периоде эта троица не показывала ничего особенного, да и в целом игра получалась тягучая. Но под занавес отрезка «молнии» получили первое большинство в матче и убойная первая спецбригада большинства «Тампы» сразу же буквально замучила оборону «огоньков». Поперечные переводы, пасы в касание, неожиданные решения — Кучеров и Ко сходу чуть не разорвали защиту соперника, но Стэмкос замешкался после чудесной передачи Кучерова, упустив возможность открыть счёт.

Во втором периоде «Тампа» наращивала игровое и территориальное преимущество, а наибольшая опасность для «Калгари» возникала в тот момент, когда на площадке появлялись Кучеров, Пойнт и Палат. Парни очень быстро восстановили «химию», показывали шикарное взаимодействие, как будто играли вместе всю регулярку.



Правда, комбинации комбинациями, а отличиться у звена Кучерова никак не получалось. В одном из эпизодов бросок Никиты даже достиг штанги (после рикошета), но всё же открыть счёт в матче выпала честь другой тройке «молний». Первый гол организовала «ветеранская» связка Белльмар-Перри при поддержке Хедмана. Получился очень симпатичный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В конце периода «Тампа» снова играла в большинстве, и снова Кучеров творил на льду, показывая, насколько всё-таки он потрясающе читает игру и какой у него развитый хоккейный интеллект. «Калгари» в меньшинстве отбивался с трудом, порой чудеса в воротах творил Владарж, но долго так продолжаться не могло.

Лучшие моменты матча с участием Никиты Кучерова.

«Тампу» и Кучерова прорвало в третьем периоде. На 43-й минуте Никита отдал поистине гениальную передачу в касание после которой Пойнт не мог промахнуться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через 8 минут Кучеров осчастливил и другого партнёра по звену Палата, найдя того шикарным пасом из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всё-таки как бы не выступала «Тампа» здорово и без Никиты, а то вдохновение, которое он даёт команде своей умной, тонкой игрой, выводит «молний» на новый уровень.



Через 14 секунд после шайбы Палата Киллорн пробил Владаржа в четвёртый раз, и на этом всё было закончено. Впрочем, «Калгари» и так слишком долго держался на плаву, пользуясь неказистой реализацией игроков «молний». В третьем периоде всё встало на свои места.



Для Андрея Василевского это был не слишком сложный матч, однако 27 бросков на долю россиянина всё-таки выпало. К сожалению, с одним из них Василевский справится не сумел — его «сухарь» сорвался на 56-й минуте после броска Дюбе.



4:1 — победа «Тампы». Кучеров набрал 2 очка в первой игре после возвращения (а мог гораздо больше) и показал, что ему не потребуется время на раскачку после столь длинного отдыха. Творить и разрывать НХЛ Куч готов прямо сейчас.