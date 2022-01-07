Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина

Незадолго до начала домашнего матча «Бостона» в регулярном чемпионате НХЛ с «Миннесотой» фанатов «мишек» ожидало очень приятное известие от руководства клуба. Накануне стало известно, что клубный рекордсмен «Брюинз» по всем ключевым вратарским показателям финский голкипер Туукка Раск возобновил свою карьеру в системе команды. 34-летний вратарь заключил просмотровый контракт с фарм-клубом «мишек» чтобы набрать игровые кондиции после пропуска половины сезона из-за проблем со здоровьем, Возвращение Раска на лёд ожидается в завтрашнем матче «Провиденса» в АХЛ с фармом «Филадельфии». Если всё будет складываться нормально, то после нескольких матчей в АХЛ Раск должен заключить полноценное соглашение с «Бостоном» и вернуться на уровень НХЛ.

А вратарь «Бостону» очень нужен. В межсезонье американский клуб сделал ставку на шведского голкипера Линуса Улльмарка, выписав ему четырёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 20 млн ($ 5 млн за сезон). 28-летний экс-вратарь «Баффало» с такой высокой зарплатой должен был стать основным вратарём «Бостона», но в начале сезона оказался в тени Джереми Свеймана. Получающий в разы меньше американец действовал куда надёжнее Улльмарка, за что и получил гораздо большее игровое время. В последнее время Линус постепенно начал обретать игровой ритм, но в целом вратарская бригада «мишек» не внушает никакого доверия. Неудивительно, что перед началом матча с «Уайлд» «Бостон» обнаружил себя только на восьмом месте в Восточной конференции НХЛ с солидным отставанием от лидирующей семёрки.

Вот и очередная игра регулярки не принесла поклонникам и руководству «Бостона» никакого удовлетворения. Хотя счёт в матче удалось открыть именно хозяевам – уже на седьмой минуте первого периода Тейлору Холлу удалось преобразовать в гол большинство в формате «четыре на три». Но уже спустя девять минут своим розыгрышем лишнего воспользовались и хоккеисты «Миннесоты» — двойное большинство реализовал Кирилл Капризов. 24-летний форвард броском в касание пробил Свеймана.

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Россиянин забил 14-й гол в нынешнем сезоне. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах. Таким образом, занимающий седьмое место в гонке бомбардиров НХЛ россиянин достиг отметки в 40 очков в текущей регулярке. На льду из штрафного бокса появился четвёртый игрок «Бостона», но и это обстоятельство не помогло «мишкам» избежать ещё одной пропущенной шайбы. Уже при игре «пять на четыре» гости реализовали ещё одно большинство – на сей раз отличился Нико Штум. Два гола команды Дина Эвасона разделили одна минута и 23 секунды.

В середине второго периода команды обменялись точными бросками. Сначала американский форвард Мэтт Болди отправил третью шайбу в ворота «Бостона», а затем лидер хозяев Брэд Маршан снова до минимума сократил отставание своей команды. Однако на большее в этом матче «Брюинз» уже не хватило. В третьем периоде счёт на табло не изменился, благодаря чему «Миннесоте» удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

Впрочем, без крайне неприятного эпизода для тренерского штаба «Уайлд» в данном матче не обошлось – из-за травмы досрочно выбыл из игры Капризов. Лучший бомбардир «Миннесоты» получил повреждение ещё во втором периоде в результате силового приёма форварда хозяева Трента Фредерика. Капризов начал терять равновесие ещё после хита от защитника «Бостона» Мэтта Грызлика, но окончательно Кирилла отправил в борт именно Фредерик.

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Именно так рассудил и защитник гостей Дмитрий Куликов, моментально заступившийся за своего соотечественника и одноклубника, вступив с Фредериком в кулачный поединок. Признаем очевидное – в драке 22-летний нападающий «Бостона» оказался куда успешнее россиянина. Оба игрока получили по большому штрафу за выяснение отношений. В начале третьего периода Фредерика ждал ещё один бой – на этот раз с ним подрался форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо. Примечательно, что старший брат Маркуса Ник наблюдал за разборкой со стороны «Бостона», чьи цвета он защищает в этом сезоне. Такое вот переплетение судеб.

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Если эпизод с травмой Капризова каким-либо образом попадётся на глаза капитану «Вашингтона» Александра Овечкина, то он наверняка сразу вспомнит об 11-м номере «Бостона». В марте прошлого года между Овечкиным и Фредериком возник конфликт, в результате которого россиянин ударил выбесившего оппонента клюшкой между ног. Американский нападающий весь матч провоцировал Овечкина. В одном из эпизодов Трент даже вызывал Александра на драку, хватая за свитер. И теперь написана новая страница в противостоянии Фредерика с российскими хоккеистами.

Впрочем, сам Трент не видит своей вины в травме Капризова. «Я надеюсь, что с ним всё в порядке. Не хотел никого травмировать. Я просто играл в хоккей, завершал силовой приём», — сказал американский форвард после завершения матча. «Фредди наклонился в направлении Капризова. Похоже, что их игрок споткнулся или, возможно, просто пытался уклониться от силового приёма. Я недостаточно хорошо знаю хоккеиста «Миннесоты», чтобы знать об этом. Но я не думаю, что был злой умысел со стороны Трента. Силовой приём выглядел чистым. Мы понимали, что «Уайлд» отреагирует на этот момент, ведь Капризов – один из лучших игроков их команды», — добавил главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди.

Неудивительно, что в стане «дикарей» придерживаются диаметрально противоположной точки зрения на эпизод. «Очень расстроен тем, как Кирилл получил свою травму. Это хищный удар. Это одна из таких вещей, которых мы не хотим видеть в лиге. Вы знаете, что он делает. Он наносит травму нашему лучшему игроку.

Это не хоккей. Шайба находилась в свободном доступе. Почему было просто не забрать шайбу и не уехать с ней? В уязвимой позиции он ударил игрока в спину. Мы всё время видим, что за такими моментами следует разбирательство. Я надеюсь, что в лиге рассмотрят и этот эпизод», — заявил главный тренер «Миннесоты».

На данный момент нет никакой информации о степени тяжести повреждения Капризова. Известно, что он получил травму верхней части тела, и в ближайшее время его ждёт медосмотр. Остаётся только пожелать здоровья одному из самых ярких российских игроков в НХЛ.