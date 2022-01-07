Фёдорова обыграли его же оружием! Сняли вратаря в овертайме и не отдали шайбу

Многие уже привыкли к фирменной «фишке» в исполнении главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Он, напомним, главный любитель менять вратаря на четвёртого полевого хоккеиста в овертайме (как правило в тот момент, когда у армейцев на площадке ведущие хоккеисты), после чего дожимать соперника в большинстве.

У этой комбинации, разрешённой регламентом КХЛ, хватает как сторонников, так и противников. Но если ничего запретного главный тренер ЦСКА не делает, то какие к нему могут быть вопросы? Тем более что очки после таких хитростей московская команда набирала исправно.

Правда, был у Фёдорова и неудачный опыт. Достаточно вспомнить решающий матч сборной России на Кубке Первого канала, когда наша команда сняла вратаря в дополнительное время и уступила финнам. Фёдоров с Жамновым тогда попали под шквал критики, объяснив своё решение тем, что нужно было попробовать данную комбинацию во время Евротура, а на Олимпиаде никто так рисковать не собирается.

Сегодня московские армейцы принимали дома одного из аутсайдеров Западной конференции – «Витязь». Например, вынужденно не было в составе Гилмора, Нестерова, Каменева. Но хозяева в любом случае считались явным фаворитом, так как по всем компонентам сильнее и мощнее подольского коллектива.

Основное время матча закончилось вничью – 3:3. При этом ЦСКА отыгрался в концовке третьего периода усилиями главного ветерана команды. Если бы не Александр Попов, то неизвестно, чем бы всё в итоге закончилось и получилось бы у красно-синих набрать хотя бы одно очко.

Но самым интересным и необычным в отчётной встрече получился овертайм. Все, как обычно, ждали риска от Фёдорова и выхода на лёд четвёртого полевого хоккеиста. Однако всё получилось ровным счётом наоборот.

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Хитрющий рулевой «Витязя» Юрий Бабенко пошёл ва-банк и успел заменить вратаря в овертайме быстрее соперника. Голкипер подольчан Игорь Сапрыкин убежал на скамейку сразу после выигранного вбрасывания в самом начале пятиминутки. «Витязь» действовал очень слаженно и чётко, контролировал шайбу более двух минут (и это в матче с ЦСКА!), а решающей стала голевая атака в исполнении оформившего дубль Малыхина.

«Витязь» в последнее время набирает много очков, победила команда из Подмосковья и сегодня. А у ЦСКА впереди принципиальное противостояние в Санкт-Петербурге со СКА. И этот матч обещает получиться очень интересным сразу по нескольким причинам.