Нужно ли КХЛ останавливать чемпионат, а ИИХФ — переносить Олимпиаду? Интервью с Жамновым

За первую неделю 2022 года в Континентальной хоккейной лиге было отменено сразу восемь матчей регулярного чемпионата, и этот список пополняется с каждым днём. Сначала вспышка коронавируса была зафиксирована в «Автомобилисте», затем в «Салавате Юлаеве», после чего пострадал и ЦСКА. Следует ли КХЛ немедленно останавливать регулярку и повлияет ли вся эта ситуацию на подготовку сборной России к Олимпийским играм в Пекине? На эти и другие вопросы «Чемпионату» ответил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

«Нужно продолжать следить за происходящим и от этого отталкиваться»

— В КХЛ волна заражений, положительные ПЦР-тесты сдают кандидаты в сборную. Пугает ли вас такая тенденция?

— Представляете, сколько человек сдали положительные тесты, раз команду закрыли. Плюс ничего не понятно, как дальше будет складываться ситуация, поэтому мы не можем ничего предугадать. Нужно продолжать следить за происходящим и от этого отталкиваться. Как я понимаю, если первый тест положительный, а второй – отрицательный, то и третий должен быть отрицательным. Поэтому некоторые команды и садятся на карантин.

— У них ведь рушится тренировочный процесс, они потеряют форму…

— Конечно, игроки не тренируются. С другой стороны, есть время отдохнуть, но каком состоянии ты отдыхаешь? Болеешь – это одно, не болеешь – другое. Разные вещи. Надеюсь, чтобы все следующие тесты будут отрицательные.

— Не считаете, что лучше переболеть сейчас, как тот же ЦСКА, чтобы кандидаты успели переболеть и набрать форму? Будет ли это учитываться?

— Тяжело сказать, тогда сборы иначе будут проходить. Надо будет учитывать ситуацию, какой результат тестов будет у других команд. Будем общаться с тренерским штабом и совещаться по дальнейшей ситуации.

«Думаю, у всех свои заботы. Буду дозваниваться до Морозова»

— Как главный тренер сборной России каким вы видите оптимальный вариант для регулярного чемпионата КХЛ? Нужно ставить регулярку на паузу или продолжать играть?

— Руководство лиги будет принимать решение, это в их компетенции.

— Есть ли план Б по тренерам, если, не дай бог, заболеет кто-то из специалистов? Вы сами переболели?

— У ФХР есть всегда план Б. Я сам и болел, и прививался.

— Было ли у вас общение с высшим руководством лиги и генеральными менеджерами команд?

— Нет, пока не общался. Звонил, но не отвечают. Думаю, у всех свои заботы. Буду дозваниваться до Морозова (президента КХЛ Алексея Морозова. – Прим. «Чемпионата»).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Каждый игрок хочет поехать, но вдруг за два дня до вылета кто-то заболеет?»

— Недавно все увидели, как завершился МЧМ. Есть ли понимание, что будет происходить на Олимпиаде в случае положительных тестов на коронавирус?

— Олимпийский хоккейный турнир тоже находится под ИИХФ. Посмотрим, что будет понятно по протоколу, тогда и будут и ответы. Пока всё в плавающем режиме, ситуация меняется каждый день: и в Европе, и в КХЛ.

— Имеет ли смысл проводить турнир в таких условиях?

— Это Олимпийские игры, каждый хочет участвовать в них, должны играть все сильнейшие. Сейчас сложно сказать, как будет дальше. Каждый игрок хочет поехать, но вдруг за два дня до вылета кто-то заболеет? Ситуация непредсказуемая. Не знаю, рассматривается вопрос о переносе или нет. Это не мой уровень.

«20 января хотели сесть на сборы в Новогорске и начинать готовиться»

— Когда сборная приступает к подготовке к Играм и когда вылетает в Китай? Есть ли понимание по контрольным матчам?

— По контрольным матчам всё планировали. 20 января хотели сесть на сборы в Новогорске и начинать готовиться. Дальше — контрольные матчи, но сейчас ничего не ясно из-за происходящего. По вылету сборной в Пекин я знаю, какое это будет число, но пока мы никому не говорим, ждём решений.

— Есть ли в теории шанс у 17-летнего Матвея Мичкова поехать на Олимпиаду?

— Шанс есть у любого игрока. Надо смотреть, как он будет играть здесь.