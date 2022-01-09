«Трактор» выиграет регулярку, Уфа обойдёт «Ак Барс»? Турнирные расклады на финише сезона

На календаре всего лишь начало года, но регулярный чемпионат КХЛ уже потихоньку выходит на финишную прямую. Около двух недель осталось провести командам до наступления огромной олимпийской паузы, после которой практически сразу начнётся плей-офф.

Не так давно определились первые железобетонные участники кубковой весны — 2022, но в целом перед заключительным отрезком регулярки интриг полно. Таблицы конференций в этом сезоне как никогда радуют плотностью, а предугадать итоговые места команд можно только с большой долей вероятности. И всё же — представляем турнирные расклады на финиш регулярки КХЛ. Продолжаем разговором о Восточной конференции в надежде, что вспышки ковида в некоторых клубах лиги не убьют концовку регулярки и сезон в целом.

Кто выиграет Восток и Кубок Континента?

Оставшиеся матчи

«Трактор» (71 очко): «Куньлунь» (г), «Нефтехимик» (г), «Торпедо» (д), «Динамо» Р (д), «Спартак» (г), ЦСКА (г), «Амур» (д), «Нефтехимик» (д)



«Металлург» (70 очков): «Барыс» (д), «Йокерит» (д), «Динамо» Р (д), «Торпедо» (д), «Динамо» М (д), «Автомобилист» (д), «Сибирь» (д), «Нефтехимик» (г), «Салават Юлаев» (г)



Теоретических претендентов на первое место Востока по итогам регулярки, конечно, больше, но у двух уральских клубов есть неплохой отрыв (6-7 очков) от конкурентов, так что наиболее вероятно, что первенство в конференции будет разыграно в заочной борьбе команд из Челябинской области.



«Трактор» сейчас обходит «Магнитку» по набранным очкам, но магнитогорцы выше по потерянным — на финише регулярки предстоит серьёзная борьба, значимость которой не стоит недооценивать: не так уж часто «Трактор» и «Металлург» в последнее время берут какие-то трофеи, а тут в довесок к победе на Востоке почти наверняка пойдёт Кубок Континента. Кроме того, сейчас никто не может сказать наверняка, что сезон КХЛ совершенно точно будет доигран. А ну как снова решат выявлять чемпиона России по итогам гладкого чемпионата?

Календарь оставшихся матчей выглядит проще у челябинцев, зато «Магнитка» практически все оставшиеся игры проведёт на родной площадке.



Прогноз: «Трактор» сделает всё, чтобы выиграть регулярку — больших побед в Челябинске заждались. Челябинцы обгонят не только «Магнитку», но и все остальные клубы лиги, и разбавят семилетнюю гегемонию армейских клубов среди победителей Кубка Континента.

Действующий чемпион начнёт плей-офф в гостях?

Оставшиеся матчи

«Ак Барс» (64 очка): СКА (г), «Локомотив» (г), «Куньлунь» (г), «Барыс» (д), «Салават Юлаев» (г), «Локомотив» (д), «Автомобилист» (д), «Авангард» (г), «Северсталь» (г)



«Салават Юлаев» (62 очка): «Йокерит» (г), «Динамо» Р (г), «Авангард» (г), «Барыс» (д), ЦСКА (д), «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (г), «Авангард» (д), «Барыс» (д), «Металлург» (д)



«Авангард» (56 очков): «Автомобилист» (д), «Витязь» (г), «Салават Юлаев» (д), «Северсталь» (д), СКА (г), «Барыс» (д), «Барыс» (г), «Салават Юлаев» (г), «Ак Барс» (д), «Динамо» Мн (г)



«Сибирь» (55 очков): «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Амур» (д), «Адмирал» (д), «Адмирал» (д), «Металлург» (г), «Автомобилист» (г), «Амур» (д)



Очень интригующей может получиться борьба за места с 3-го по 6-е в конференции Восток. «Салават», идущий четвёртым, отстаёт от «Ак Барса» всего на 2 очка, но эту разницу может нивелировать победа в последнем «зелёном дерби» регулярки, которое пройдёт на уфимской земле. А в остальном календарь «Салавата» выглядит чуть попроще, несмотря на две игры с «Авангардом», который в этом сезоне башкирской команде пока не проигрывает. Правда, у «Салавата» непонятна ситуация с ковидом внутри команды и до сих пор нет гарантий, что КХЛ не выпишет уфимцам технические поражения за отмены матчей с «Йокеритом» и рижским «Динамо».

Ситуация запутана, но в целом понятно, что 3-4 позиции на Востоке, скорее всего, оспорят именно «Ак Барс» и «Салават». «Авангард» от «зелёных» клубов отстаёт прилично (8 и 6 очков соответственно), и хоть у «ястребов» впереди ещё две очные игры с уфимцами и одна с казанцами, рассчитывать на подъём в топ-4 подопечным Хартли объективно сложно.

Вообще, «Авангарду», скорее, нужно думать о том, как не пропустить вперёд себя «Сибирь». Новосибирцы отстают всего на одно очко, и посмотрите на оставшийся календарь «снежинок»: семь матчей с «Амуром» и «Адмиралом»! Конечно, битвы с дальневосточниками не сулят лёгких побед, но в этих встречах «Сибири» будет явно проще разжиться очками, чем с клубами из зоны плей-офф.



Конечно, разница между 5-м и 6-м местом для «Авангарда» не так уж и велика: ни «Ак Барс», ни «Салават» в первом раунде не подарок, а начинать серию в любом случае в гостях. Но с точки зрения принципиальности сибирского противостояния «ястребам» вряд ли будет приятно уступить соседям хоть даже в регулярке.



Прогноз: «Салават» (при условии, что новая вспышка ковида не сильно ударит по физическим кондициям команды) обойдёт-таки «Ак Барс» на финише регулярки. «Авангард» останется пятым и впервые при Хартли начнёт сезон в гостях, а «Сибири» не хватит самой малости (возможно, дополнительных показателей), чтобы дотянуться до омичей. При таком раскладе в плей-офф получим пары «Салават» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард».

Кто попадёт в плей-офф? Четыре претендента на две вакансии

Оставшиеся матчи

«Нефтехимик» (48 очков): «Динамо» М (г), «Трактор» (д), «Витязь» (г), ЦСКА (д), «Амур» (д), «Салават Юлаев» (д), «Северсталь» (д), «Металлург» (д), «Трактор» (г)



«Барыс» (46 очков): «Металлург» (г), «Торпедо» (г), «Витязь» (г), «Салават Юлаев» (г), «Ак Барс» (г), «Авангард» (г), «Авангард» (д), «Адмирал» (д), «Салават Юлаев» (г), «Автомобилист» (г)



«Амур» (45 очков): «Сибирь» (д), «Сибирь» (г), «Нефтехимик» (г), «Куньлунь» (д), «Куньлунь» (д), «Трактор» (г), «Сибирь» (г)



«Автомобилист» (40 очков): «Авангард» (г), «Динамо» Р (г), «Локомотив» (д), «Северсталь» (д), «Динамо» М (д), «Динамо» Р (д), «Торпедо» (д), «Йокерит» (г), «Металлург» (г), «Ак Барс» (г), «Сибирь» (д), «Барыс» (д)



Топ-6 Востока не должен измениться, а за оставшиеся две путёвки в плей-офф поборются четыре команды. Лучшая диспозиция сейчас у «Нефтехимика», а среди оставшихся в регулярке матчей у «волков» много домашних, хотя и соперники очень серьёзные. Но ситуация всё равно лучше, чем у «Барыса», который как минимум до паузы точно не сыграет в Нур-Султане. На выезде же казахстанцев ждёт и «Магнитка», и «Салават», и «Авангард», и «Ак Барс».

У «Амура» сыграно больше всех матчей в регулярке (49), при этом «тигры» пока находятся вне зоны плей-офф. В своих оставшихся семи играх подопечные Михаила Кравеца лишь раз встретятся с топ-клубом («Трактор»), плюс есть два матча с постолимпийским раскладным «Куньлунем» на своём льду. Словом, почти всё ещё в руках хоккеистов «Амура» (конкуренты точно будут терять очки), но в нынешнем чемпионате хабаровчане уже не раз упускали шансы закрепиться в кубковой восьмёрке. Посмотрим, что будет на финише.



Особняком стоит «Автомобилист». 2021 год уральцы закончили шестью поражениями подряд, а 2022-й начался с массовой вспышки коронавируса внутри команды, из-за которой было отменено уже четыре игры екатеринбуржцев. Неизвестно, когда «Автомобилист» начнёт хотя бы тренироваться, а между тем отставание команды от кубковой восьмёрки растёт и уже составляет 6 очков. Понятно, что уральцы, скорее всего, сыграют все матчи из накопившегося запаса, но, вероятно, это будет в диком цейтноте и на фоне просевших физики и психологии. Словом, в то, что «Автомобилист» спасёт этот сезон, верится с трудом.



Прогноз: развязка на Востоке будет интересной, но в итоге все останутся на своих местах. «Нефтехимик» и «Барыс» зайдут в плей-офф, «Амур» вновь останется у разбитого корыта, а «Автомобилист» постарается забыть этот сезон как страшный сон.