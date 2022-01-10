Возьмёт ли Овечкин четвёртого «Харта»? Текущие расклады в его борьбе с Макдэвидом

Последний раз капитан «Вашингтона» становился MVP в 2013 году. Спустя девять лет у него появился новый шанс на престижную награду.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 постепенно приближается к своей середине. На данный момент ровно четыре месяца отделяют нас от планируемой даты завершения гладкого чемпионата. А это значит, что настало время подводить промежуточные итоги регулярного сезона. По крайней мере, именно этим занялись североамериканские журналисты, сделавшие предварительные прогнозы на распределение индивидуальных наград по итогам регулярки.

На прошлой неделе журналисты одного из ведущих заокеанских хоккейных СМИ – The Athletic – высказали своё мнение о борьбе за «Харт Трофи» в текущем сезоне НХЛ. Напомним, приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате на основании голосования журналистов, так что к их мнению необходимо прислушиваться.

«Было время, когда казалось, что «Харт Трофи» достанется Алексу Овечкину или тому из «нефтяников», который вам больше нравился — Коннору Макдэвиду или Леону Драйзайтлю. Тот факт, что эти двое играют за одну и ту же команду, с высокой вероятностью означал, что голосование за одного «сожрёт» голоса у другого, что даст Овечкину прямой путь к победе.

Такая ситуация складывалась до тех пор, пока у Драйзайтля было гораздо более явное преимущество в результативности, но с тех пор оно испарилось, проложив путь к тому, чтобы Макдэвид стал более очевидным выбором. Таким образом, на данный момент это гонка для двух игроков — Макдэвида и Овечкина», — говорится в сообщении.

Следом издание ESPN провело анонимное голосование среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита в борьбе за «Харта». Первое место в опросе занял Овечкин, получивший 60% первых мест в голосовании. На второй строчке расположился Макдэвид. Также в список кандидатов попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Если кинуть быстрый взгляд на бомбардирскую гонку сезона НХЛ, то становится понятно, почему мнения различных журналистов оказались столь похожи друг на друга. Лидерство в гонке бомбардиров делят двое «нефтяников» из «Эдмонтона». Драйзайтль чаще забивает самостоятельно (26+27), тогда как Макдэвид куда более охотно ассистирует партнёрам (19+34) – на выходе же в активе обоих игроков значится по 53 результативных действия. 36-летний капитан «Вашингтона» отстаёт от звёздной парочки «Ойлерз» всего на два очка. Больше 50-очковый рубеж в сезоне на текущий момент никому не покорился.

Примечательно, что прямо сейчас и Макдэвид, и Овечкин переживают свои далеко не лучшие времена в нынешнем сезоне. Российский форвард угодил в локальный кризис вместе со всем «Вашингтоном». Команда Питера Лавиолетта всего во второй раз в этой регулярке потерпела три поражения кряду, а Овечкин на этом неудачном отрезке отметился только одной голевой передачей при показателе полезности «-6».

В свою очередь, капитан «Эдмонтона» и вовсе пока ничем не может помочь своей команде в силу вынужденного пребывания в злосчастном ковид-протоколе. Его «нефтяники» в последнее время терпят откровенное бедствие, потерпев 11 поражений в 13 матчах. В результате этой чёрной серии команда Дэйва Типпетта рухнула за пределы зоны плей-офф, что может в конце сезона оказать решающее значение в борьбе за «Харт».

Если «нефтяники» продолжат выступать столь неудачным образом и впервые за три года завершат регулярку вне кубковой восьмёрки на Западе (а с такими действиями вратарской бригады данный расклад событий видится вполне реальной возможностью), тогда у Овечкина появится ещё один дополнительный козырь в голосовании. Чтобы это понять, достаточно изучить полное определение сути приза «Харт Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. О каком же вкладе Макдэвида и Драйзайтля в командный успех «Эдмонтона» можно будет говорить в том случае, если их команда проедется мимо плей-офф? Ни о каком, несмотря на все индивидуальные старания Коннора и его немецкого партнёра.

В свою очередь, «Вашингтон» видится куда более монолитной организацией, чем «Эдмонтон». Нет практически никаких сомнений, что «столичные» в очень скором времени преодолеют текущий локальный спад, от которого на дистанции в 82 матча не застрахована ни одна команда. В этом случае фигура проводящего один из лучших сезонов в карьере Овечкина выйдет на центральное место. В последний раз капитан «Вашингтона» становился самым ценным игроком регулярки уже девять лет назад – в 2013 году. Если Александр вернёт себе приз в 36-летнем возрасте – это будет по-настоящему феноменальным результатом.

За всю историю НХЛ только четверо российских игроков становились обладателями главной индивидуальной награды лиги. Овечкин с тремя победами является рекордсменом среди россиян, по разу награду выигрывали Малкин, Кучеров и Сергей Фёдоров (1994). Рекордсменом же всей НХЛ по «Хартам» является Уэйн Гретцки, девять раз признававшийся самым ценным игроком регулярки. Следом же располагаются Горди Хоу (шесть), Эдди Шор (четыре), и целая группа игроков с тремя наградами, в которую входят Овечкин, Марио Лемье, Бобби Кларк, Хоуи Моренц и Бобби Орр. Таким образом, лучший снайпер лиги среди российских хоккеистов может выйти на третье место в истории НХЛ по «Хартам», если в станет обладателем приза в этом году.